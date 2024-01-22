Hürriyet’in aday olması AKP’nin keyfini kaçırdı!

31 Mart’ta yapılacak seçimler için geri sayım devem ederken, adaylar da belli olmaya başladı. CHP’nin yanı sıra AKP’de de gözler İzmit’teydi… Mart 2019’da yapılan seçimde Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 15 yıllık AKP saltanatını yıkarak İzmit Belediye Başkanlığını kazanmıştı.

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Hürriyet, İzmit’i kazanınca kendisine bir sonraki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yakıştırması yapıldı. CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti’nin lideri Meral Akşener, Hürriyet’i Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dillendirmeye başladı… Sonrasında il örgütü ve milletvekilleri Hürriyet’i CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmak için genel merkez nezdinde görüşmeler yaptı.

TEK ÇIKIŞ YOL ÖN SEÇİMDİ

CHP’nin tek belediye başkanı Hürriyet, bu süreçte çok yıprandı, yıpratıldı… CHP Genel Merkezi, Hürriyet’i İzmit Belediye Başkan adayı olarak atasaydı bile, bu yıpranmışlığı önleyemeyecekti. CHP’deki bu durum karşısında AKP’liler ellerini ovuşturuyordu. Zira, Hürriyet’in İzmit Belediye Başkan adayı olmasını istemiyorlardı…

ÖN SEÇİM KARARI ALINDI

CHP genel merkezi tarafından en iyi formül bulundu ve ön seçim kararı alındı… Bence bu karar tarihi bir karardı. Mevcut bir belediye başkanının ön seçim istemesi de eşine az rastlanır bir durumdu. Hürriyet, Hüseyin Erol, Hakan Tanta ve Emre Andız ile birlikte ön seçime girdi. CHP Milletvekili Harun Yıldızlı ve İl Başkanı Bülent Sarı’nın Hakan Tanta’yı desteklediği biliniyordu…

HÜRRİYET’İN GELECEĞİ…

Ön seçim yapıldı… 7.348 üyeden 3.726’sı sandık başına gitti. Hürriyet 2054, Hakan Tanta 1099, Emre Andız 320, Hüseyin Erol 215 oy aldı. Yani Hürriyet, diğer üç adayın toplamından daha fazla oy aldı. Hürriyet, kendisine güvenip ön seçime girdi… Ön seçimde birinci olamasaydı, muhtemelen siyasi hayatı bitecekti. Ama ön seçimden zaferle çıkarak yeniden doğdu. Şimdi Mart 2019’daki seçim öncesinden daha da güçlü. Ön seçimden ezici bir çoğunlukla zaferle ayrılması, kendisini daha da güçlendirdi.

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Hakan Tanta, milletvekillerinin desteği ve il başkanının desteğiyle 1099 oy aldı… Tanta, aldığı bu oyla Hürriyet’in aday olmadığı bir seçimde İzmit Belediye Başkan adaylığı için elini güçlendirdi. Emre Andız, 320 oy aldı. Genç bir isim, siyasette başarılı işlere imza atabileceğini gösterdi.

EROL’UN DURUMU

Hüseyin Erol, dört aday içinde sonuncu oldu. Sadece 215 oy aldı. Ön seçim öncesi gazetemizde yaptığımız sohbette, “Madem ön seçim alındı, il örgütü Hakan Tanta’yı destekliyor, Tanta lehine üyeler bazında çalışmalar yapacaklar. Hüseyin Erol’un kazanma şansı zayıf. Hüseyin Bey, Hürriyet ile geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp, Hürriyet lehine çekilebilir. 31 Mart seçimlerinde meclis üyesi olabilir, sonrasında başkan yardımcısı olabilir” diye konuşmuştuk.

ÜYELERDEN ÖRGÜTE MESAJ

Başkan Hürriyet, ön seçimden zaferle ayrıldı. Şimdi artık ön seçim öncesinden daha güçlü. Üyeler, “İzmit Belediye Başkan adayımız Fatma Kaplan Hürriyet’tir” dedi…

Üyeler il örgütüne mesaj vererek, “Fatma Kaplan Hürriyet’i size yedirmeyiz” dedi…

Başkan Hürriyet de geçmiş dönemlerde örgütü karşı yanlış yapmış olabilir. Madem ön seçim yapıldı, üyeler adayımız Fatma Kaplan Hürriyet’tir dedi, il örgütü de ‘koşulsuz (amasız, fakatsız, ancaksız) olarak Hürriyet’i desteklemek zorunda.

AKP, HÜRRİYET’İ İSTEMİYORDU…

Hürriyet’in ön seçime girmesi, il örgütünün Hakan Tanta’yı desteklemesi, AKP kanadında da heyecan yarattı. AKP’liler ön seçimden Hürriyet’in birinci çıkmamasını istiyordu. Bunu temenni ediyorlardı. Ama hesaplar tutmadı. CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet… CHP’nin adayı Hürriyet, şimdi AKP’nin çıkaracağı adayı bekliyor.

AKP’DE ALİ KORKMAZ İSMİ…

AKP’nin İzmit adayları arasında Ali Korkmaz, Muharrem Tutuş ve Mahmut Civelek isimleri dolaşıyor. Sanki Ali Korkmaz bir adım önde gibi. Zira Mart 2019’daki seçimler sonrasında AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın, geçmiş dönemde AKP İzmit İlçe Başkanlığı yapan Ali Korkmaz’ı Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığına getirmişti.

BÜYÜKAKIN- KORKMAZ

Ben bunu; “Büyükakın, Korkmaz’ı 2024 yılında yapılacak seçimlerde İzmit Belediye Başkan adaylığına düşünüyor” diye yorumlamıştım. Geldiğimiz noktada Ali Korkmaz’ın adı AKP’nin İzmit Belediye Başkan adaylığı için geçiyor. Korkmaz aday gösterilirse, demek ki Büyükakın’ın 5 yıl önce yaptığı hamle doğru çıkacak. CHP’nin adayı Hürriyet, AKP’nin adayının kim olacağını bekliyoruz…