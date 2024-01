Sedat Türkmen ile su altı yolculuğu…

Fotoğraf çekmeyi seven birisi olarak sualtı hep uzak, ulaşılması imkânsız bir o kadar da muhteşem görünür bana. Su altı belgesellerini kendim yaşıyormuşçasına seyrederim. Su altı fotoğraflarını gerektiğinde acımasızca eleştiririm. Ama su altı gerçeği bana hep uzak. Bana hep imkânsız, bir o kadar da muhteşem.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin bugünkü Yaşayan Tarih konuğu Tüplü dalış eğitmeni Sedat Türkmen idi…

Müzeyyen Ünal, kendisini fotoğraf yarışmasında tanımış. “Su altında çektiği eseri sergileme almış, ödüllendirilmiş, ben de kaçırır mıyım.” diyor açılış konuşmasında Sedat Türkmen’i bize tanıtırken. Ve ekliyor “Kerpe de yıllarca yaşadım ama su altı sporları yapan birisiyle hiç tanışmamıştım. Sizin de tanışmanızı istedim.”

“Göçmen bir ailenin 1967 yılında Kocaeli İzmit’te doğan çocuğuyum. Kocaeli sevdalısıyız. Annem 1950 yılı Bulgaristan göçmeni. Sekiz - dokuz yaşında ailesiyle önce Afyon’a gelip daha sonra İzmit’e geliyorlar. Babamın dedeleri de Bulgaristan’dan gelmişler. İlk önce Orhaniye Köyüne, oradan Kirezoğlu Köyüne geliyorlar ve daha sonra İzmit’e gelip yerleşiyorlar. Çocukluğumuzdan beri balık sevdamız, bir deniz sevdamız, bir de fotoğraf sevdamız hep vardı. Ticaret hayatıyla emekli oldum ama her zaman bu hobilerime de zaman ayırdım. Emekli olduktan sonra ise 2018 yılından beri tamamen bu işe kendimi adapte ettim. Hobimle mesleğimi birleştirdim. Bundan sonra su altı olaylarıyla boğuştum zaten öncesinde su altında dalış, su altı hokeyi yapmam, zıpkınla dalış yapmam hepsi devam eden süreçlerdi. Aynı zamanda fotoğraf ile de ilgileniyordum. Emekli olduktan sonra dalış eğitmenliğini Kerpe de dalış ‘KERPE DENİZ YILDIZLARI’ okulumuzu açarak devam etmeye ve su altı görüntülerine başladık. Seyrettiğiniz birçok dizi ve belgeselde görev aldık. Aynı zamanda kültür bakanlığı için çalışmalarımız oluyor. Almanların 1942 – 1944 döneminde altı tane aktif botları vardı(alman deniz altı). Aranılan bir gemiye ilk dokunan, gören ve görüntüleyen bir kişi olmak benim için onur kaynağı. Hem Türkiye Su altı Federasyonu’nun eğitmeniyim hem de dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olan Scuba School İnternational (SSİ) eğitmeniyim. Bizim verdiğimiz belgeler dünyanın her yerinde geçerlidir. Bizden eğitim alan birisine verdiğimiz sertifika ya da bizim tabirimizle bröve verdiğimiz zaman dünyanın her yerinde dalış yapabiliyorsunuz. On dört – on sekiz yaş arası veli izni gerekiyor, on sekiz yaşından sonra hiçbir yaş sınırı yok, herhangi bir kronik rahatsızlığınız yoksa herkes dalabilir. Su altı inanılmaz bir dünyadır ve hepinizi bu dünyaya beklerim.” diyor Sedat Türkmen.

“Uluslararası eğitmenliğimin belgeleri dışında Tina eğitmeniyim; Tina, Türkiye Su altı Arkeoloji Vakfı’nın adıdır. Su altındaki kültür varlıklarını koruyan bir vakıftır. Profesyonel balıkadamım yani sanayi dalgıcı (Ulaştırma Bakanlığının) , Dive Raid ve Engelli dalış eğitmeniyim. Ben dalış eğitmeniyim aynı zamanda su altı görüntüleme eğitmeniyim. Bu anlamda da ben Türkiye’nin pek çok yerinde dalışlar yaptım. Bana göre en güzel net su, dalınması gereken su Eskişehir’dir. Sakarya nehrinin doğduğu yerdir. Kerpe de dalış okulumuzda 30 Ağustos’ta biz Türk bayrağını ve Atatürk posterini önce suyun altında açıyoruz sonra suyun üstüne çıkartıyoruz. Suyun üstüne çıkarttığımız zaman halk da geliyor, bizimle birlikte karaya getiriyoruz. Kaymakamımıza sembol olarak küçük bir Türk bayrağını hediye ediyoruz. Ve törenimizi bu şekilde yapıyoruz.”

Sedat Türkmen, gösteri kayıtlarını gösterirken bizleri 30 Ağustos’ta bu gösterileri izlemeye çağırıyor.

Hatay da daldıkları mağara için, “Beni aynı darlıkta karada bir mağaraya sokamazsınız ama suyun altında dalarım.” diyor.

“Biz Kültür Bakanlığı için de dalışlar yapıyoruz. Devlet ne zaman nerede isterse her zaman yanında olduk. Ve olmaya da devam edeceğiz. Kültür bakanlığı Kerpe de içinde Romalılar ve Cenevizliler boğazı geçtikten sonra kendilerine 50 kilometre de bir limanlar belirlemişler. Boğazdan sonra ilk liman Kerpe, sonraki liman Ereğlidir. Bu anlamda hava tahminlerini yıldızlara bakarak ve rüzgârlara bakarak kendilerine rota çiziyorlar. Kerpe ihtiyaçları karşılama açısından bir liman yerleşkesidir. Dolayısıyla da Kerpe de batmış halde bulunan Ceneviz liman mendireği var. Biz şimdi orada su altı kazıları yapıyoruz. Bildiğiniz su altı arkeolojisi. Şimdi orada inanılmaz bir batık gemiler ve amforalar var. Amforalar zamanının sıvı nakliyatında kullanılan bugünün tankerleriydi. Yani bu küplerde asla hazine çıkmaz.”

“Karadeniz’in bir dip yapısı vardır. Her rüzgârda bir bakarsınız bugün bu masa çıkar, yarın gömülür. Kum çok oynak hareketli olduğu için açılıp kapanıyor, bizde orada elektrik süpürgesi gibi bir vakumla kumları oradan alıp başka bir yere aktarıyoruz. Belgesellerde altın arayanları seyretmişsinizdir. Bizde tarihi eser arıyoruz, kültür varlıklarımızı arıyoruz. Aynı zamanda Kültür bakanlığı destekli Kocaeli müzesiyle birlikte yapıyoruz. Dünyada dördüncü, Türkiye de ilk su altı Arkeopark yapılıyor. su altı Arkeopark nedir? dersek, orada çıkarılan eserlerin İnstitü halinde yani ilk hiç ellenmemiş haliyle camekân kaplanacak ve bunu gelen misafirlerimiz onu çok rahatlıkla gezebilecek. Deneme dalışı diye bir dalış var. Hiç dalış yapmayan ve bu konuda hiçbir şey bilmeyen birisi bize gelip ‘Ben dalış yapmak istiyorum.’ diyor. Biz buna deneme dalışı ya da Discovery dalışı diyoruz. Bu dalışın sınırı 5 metre ile sınırlıdır. Su altı Arkeo Park Projesi 2 buçuk 3 metre’de olduğu için herkes bu dalışı yapabilecek. 10 metre’de olsaydı bu dalışı yalnız sertifikalı dalıcılar yapabilirdi. Oradan çıkan eserler toplanarak dışarıya alınıyor, birleştirilmesi gerekenler birleştiriliyor tekrar kodlanarak müzeye kaldırılıyor ya da burada muhafaza ediliyor, sergileniyor.” diyor Sedat Türkmen.

Amforalar yapıldıkları yerin özelliği ile anılıyor Sinop amforası, İzmir amforası, Afrika amforası, burada dikkat çeken şey Afrika’dan bile ticaret olduğunu işaretlemiş. Ayrıca Kerpe Kalpe’den geliyor, çanak çömlek anlamında.

“Aşağı dalmak planlıdır. 5 ya da 10 metreye deko dediğimiz tüp sarkıtırız diyor Sedat Türkmen. 5 - 10 metre dalış planlamasında yapılır. Yukarı çıkışta çıkış hızımız vardır bazen 10 metreyi bir dakikada çıkarsınız bazen deko yaparız yani bekleriz. Vücutta yüksek miktarda aldığımız Nitrojenin çözülmesini bekleriz.”

“40 metre de buradakinin beş katı hava soluyorsunuz, ortam basıncı beştir. Şimdi bizim içimizde sıkıştırılmış hava var. Biz yukarı çıktığımız zaman o içimizdeki havayı tahliye etmezsek içimizdeki sıkıştırılmış hava genlenicek ve emboliye neden olacak. Vurgun da, şimdi biz çeşitli gazlar kullanıyoruz %78 nitrojen, %21 oksijen, %1 de diğer gazlar kullanılıyor. Mesela 30 metre de ortam basıncı dörttür 100 litre hava soluruz. Aynı şekilde gazlar da kendi nispeti oranında artıyor aşağıda solumamız. 30 metrelik hidrojen alımımız 4x78 oksijen 4x%21 bu anlamda biz yukarı çıkarken nitrojen hemen çözülmez. Onun çözülümü için 1o metreyi bir dakikada çıkarız. Bunu da nasıl anlarız, ağzımızdan çıkan en küçük hava kabarcığını geçmeyiz. Ama şimdi saatler uyarıyor. Damarlarda çözülmüş halde bulunan oksijen hemen eski halini alır, ama nitrojenin çözülümü daha uzun sürer, nitrojen kola şişesini çalkalayın, köpürür ya, o köpük gibi bir şey damarlarda çözülmüş halde bulunan gaz çözülmeye fırsat bulamazsa gelip bir yerlerde tıkanmalara neden oluyor. Biz buna dekompresyon diyoruz halk arasında vurgun deniyor.”

“Bazı dalışlarda, vücuttaki değerlerin normale gelmesi için dalış bittikten 24 saat sonra uçağa binemezsiniz.”

“Dediğim gibi dalış planlı bir aktivitedir. Dalacağınız derinliği bileceksiniz 20 metre de kaç dakika kalabilirim, kaç dakikada çıkabilirim. Dalış ve çıkış hesaplanır ona göre dalınır. Hiçbir zaman burası deniz, alıp tüpü atlayayım öyle bir şey yok.” diyor Sedat Türkmen. “Orası bizim yaşam alanımız değil ve biz oranın kurallarına uymak zorundayız. O kurallardan birisi de planlama.”

Sedat Türkmen’e göre “Dalmak aşağı inmek değildir yukarı çıkmaktır.” diyor. “Ben Marmara da 72 metreye indim. Dakikada 25 metre inebilirsiniz ama çıkış hızınız 70 metrede yedi dakikadır. Her 10 metreyi bir dakikada çıkarsınız.”

Müzeyyen Ünal’ın “Mısır da su altında bizden farklı olarak neler var?” sorusuna Sedat Türkmen, “Öncelikle her yer mercan. Balıklarla akvaryumun içinde yüzüyorsunuz. Araplar denizi çok kolluyorlar. Eldivenle denize giremiyorsunuz.

Dalışlarda canlıları yemlemek yasakmış, fotoğraf çekiliyor ama onların ekolojik dengesini bozmamak adına yemlemek sadece Mısır da değil dünyanın her yerinde yasakmış. Etik karşılanmıyor.

Su altında ne çekeceğinizi bilmek çok önemliymiş. “Mağara çekecekseniz Hatay derim, Hatay’a defalarca giderim, model çekeceksem Eskişehir’e giderim. Mesela Kaş benim ilgimi çekmiyor.” diyor Sedat Türkmen. “Canlılar yönünden en yoğun yer sorusuna Kaş, Bodrum diye cevap veriyor. Ama ben köpek balığı için tekrar Hatay’a gideceğim.” diyor.

“Dalış kıyafeti yarım milimetreden 3 milimetreye, 5 milimetre ve 10 milimetreye kadar dalacağınız derinliğe, hava iklim şartlarına göre kullanacağınız malzemeler. Elastiki malzemedir. Bunun birkaç çeşidi var, kendi içinde de ayrılıyor, aynı zamanda Kars da Çıldır Gölü’nde kuru elbise ile dalış yaptık. Kuru elbisenin özelliği normal kıyafetin üstüne giyilebiliyor olması. Elbiselerin kalınlığı arttıkça suyun içinde kaldırma kuvveti artar. Elbisenin amacı yalıtım sağlamaktır. Termos gibi düşünün, içeride ne varsa dışarıya onu yansıtır.”

Geçtiğimiz Çarşamba günü Dokümantasyon Merkezi toplantısında Sedat Türkmen’den o kadar farklı konular öğrendik ki, yazımın başında dediğim gibi su altı bana uzak, ulaşılması imkânsız ama bilgi her zaman içimizde olmalı.

Müzeyyen Ünal, “Bizi yeni bir dünyaya, bizim için farklı bir dünyaya yolculuk yaptırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.” diyerek toplantıyı bitirdi.