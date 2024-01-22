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YAAAAAĞMUR, ÇAAAAAMUR DEMEDEEEEN DÜŞTÜK SENİN PEŞİNEEEEEEEEEEEEEEEEE!..
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçını 9 bin 375 taraftar takip etti. Soğuk ve sağanak altında zar zor maça gidip-gelen çileli taraftar, 2-1’lik destanla ısındı, futbolcular galibiyeti onlara hediye etti

MARŞLARLA ISINDILAR, ISITTILAR, EYÜP’Ü KORKUTTULAR, KÜFÜRBAZ CANER’E LANET OKUDULAR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz hafta cumartesi günü, güzel oyun ve taraftarının desteği ile Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Yoğun yağmur ve soğuk havanın altında oynanan karşılaşmayı 9 bin 375 biletli seyirci takip etti. Yağmur, çamur demeden takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, alınan galibiyetle ısındı. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlarımız, adeta takımlarının 12. adamı oldular.
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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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