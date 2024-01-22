YAAAAAĞMUR, ÇAAAAAMUR DEMEDEEEEN DÜŞTÜK SENİN PEŞİNEEEEEEEEEEEEEEEEE!..

Cumartesi günü oynanan Eyüpspor maçını 9 bin 375 taraftar takip etti. Soğuk ve sağanak altında zar zor maça gidip-gelen çileli taraftar, 2-1’lik destanla ısındı, futbolcular galibiyeti onlara hediye etti
MARŞLARLA ISINDILAR, ISITTILAR, EYÜP’Ü KORKUTTULAR, KÜFÜRBAZ CANER’E LANET OKUDULAR
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz hafta cumartesi günü, güzel oyun ve taraftarının desteği ile Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Yoğun yağmur ve soğuk havanın altında oynanan karşılaşmayı 9 bin 375 biletli seyirci takip etti. Yağmur, çamur demeden takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar, alınan galibiyetle ısındı. 90 dakika boyunca susmayan taraftarlarımız, adeta takımlarının 12. adamı oldular.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.