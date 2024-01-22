CHP’de önseçim “vuruşması” bitti, şimdi “kucaklaşma” zamanı

CHP’de iki ilçede, İzmit ve Körfez’de, belediye başkan adayını belirlemek için önseçim yapıldı.

İzmit’te mevcut başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Körfez’de ise Tayfun Balıkçı ipi göğüsledi.

İzmit’te dört isim yarışa katıldı:

Fatma Kaplan Hürriyet, Hakan Tanta, Hüseyin Erol ve Emre Andız…

Körfez’de önseçim yarışına giren isimler ise şunlardı: Tayfun Balıkçı, Emirşah Torun, Bozkurt Uslu, Nurcan Kuşçu ve Aynur Vergili.

Önseçim, her zamanki gibi “CHP’deki hiziplerin vuruşması” şeklinde geçti.

Hem de ne vuruşma!

Önce İzmit’i anlatayım.

Bir tarafta Fatma Kaplan Hürriyet ve destekleyenleri; İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, eski il başkanı Cengiz Sarıbay, eski milletvekili Hikmet Erenkaya…

Diğer tarafta Hakan Tanta ve destekçileri, milletvekili Harun Yıldızlı eski milletvekili Sefa Sirmen…

İl Başkanı Bülent Sarı, gördüğüm kadarıyla önseçime müdahil olmadı, tarafsız kalmayı seçti.

Konumu itibariyle doğrusu da buydu.

Diğer iki milletvekili Muhip Konko ile Nail Çiler’in de önseçimde taraf tuttuklarını duymadım.

Sonunda sandıktan çıkan Fatma Kaplan Hürriyet, CHP’nin 31 Mart seçimlerinde İzmit Belediye Başkan adayı oldu.

CHP’nin Körfez vuruşması da, yine aynı tarafların farklı adayları desteklemesi şeklinde geçti.

Fatma Kaplan Hürriyet Tayfun Balıkçı’yı, Harun Yıldızlı ve Körfez İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal ise Emirşah Torun’u destekledi.

Sonunda partideki geçmişi çok eski olan Tayfun Balıkçı, en yüksek oyu alarak CHP Körfez Belediyesi Başkan adayı oldu.

Fatma Kaplan Hürriyet ve Tayfun Balıkçı’ya 31 Mart seçimlerinde başarılar diliyorum.

“Vuruşma” bitti, şimdi “kucaklaşma” zamanı

CHP’yi 50 yıldır izlerim.

Aday belirleme süreçleri hep sancılı geçer.

Parti içinde oluşan gruplar, birbiriyle kıyasıya mücadele ederler.

Partiyi 100 yıldır zinde tutan, bu gruplaşmalar ve kavgalar mıdır, bilmem.

Adaylar belirlenir, taraflar “sulh olmuş gibi” görünürler, ama içlerindeki intikam ateşi hiçbir zaman sönmez.

Ben, geldiğimiz noktada, 100 yaşını tamamlayan CHP’nin artık olgunlaşmış olduğunu düşünüyorum.

Eğer aksini düşünen partili varsa, bu tutumunun kendisine ve partisine zarar vereceğini bilmeli.

Önseçimlerde, birilerinin birilerini desteklemesi gayet normal.

Adı üstünde, seçim…

Seçime girenlerin, elbette etrafında destekleyenleri olacaktır.

Bu süreçte elbette ufak tefek sürtüşmeler yaşanacaktır.

Ama seçim sonuçları açıklandı, kazanan kazandı, kaybeden kaybetti…

Her şey geride bırakılmalı.

Eğer geride bırakılmazsa, parti zarar görür.

Partinin zarar görmesinin faturası da, eninde sonunda partiye zarar verenlere kesilir.

CHP’de herkes aklını başına toplamalı, eski defterler kapatılmalı, yeni bir sayfa açılmalı.

Şu unutulmamalı:

31 Mart’ta İzmit Belediyesi kaybedilirse, bunun faturası Fatma Kaplan Hürriyet’e değil, Hürriyet’e seçim kaybettirmek için çalışacak olan parti içindeki “şer kuvvetlere” kesilir.

Talan devam ediyor

Görüyor musunuz, ülkemiz ne hale getirildi?

Orası talan, burası talan derken, bazı bölgelerde orman arazisinin talan edilmesi için de “hukuki zemin” hazırlandı.

13 ilde 6 milyon metrekareden fazla arazi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile orman dışına çıkarıldı.

13 il arasında Kocaeli de var, fakat en fazla orman dışına çıkarılan arazi 4 milyon metrekare ile Bursa.

Bakalım, orman dışına çıkarılan bu araziler kimlere nasıl peşkeş çekilecek?

Recep Sanal’dan

“Tanzer bey merhaba,

Bir süredir yurt dışındayım, fakat köşe yazılarınızı zamanım ölçüsünde takibe devam ediyorum.

"Temiz siyasetçi, kirli siyasetçi…" başlıklı yazınız, benim yıllardır savunduğum "Bağımsız siyaset" tezimi fevkalâde güzel özetliyor. Zira günümüzde siyasi partiler, kamu kaynaklarını aşırmak için kurulan ticari şirketlere dönüştüler. Partilerin diğer arızaları bir yana, sadece 'hazine yardımı' adı altında devletin hazinesini soymaları bile buna somut bir örnektir.

İşte bu yüzden parti üzerinden siyaset kılıfıyla ticaret yapanlara ben siyasetçi değil 'partici' diyorum. Bunlar ülkemizi parti, parti soyan güruhlardır. İçlerine iyi niyetle girip durumu görünce rahatsızlanan bazı insanların bulunması "İstisnalar kaideyi bozmaz," şeklinde değerlendirilmelidir. Saygılarımla,”