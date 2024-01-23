GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

“Akıl adamı terk ederse deli,

adam aklı terk ederse meczup olur.”

Sevgili okurlar merhaba,

İlk yazıyı yazmak zordur. Tıpkı yeni tanıştığınız birine merhaba dedikten sonra ne diyeceğinizi bilememeye benzer. Çok şükür ki biz yeni tanışmıyoruz. Yıllar yıllar önce yine burada uzun süre yazdım. Sonra görünmez oldum. Elveda demeden gittim, ama merhabayla geri döndüm. Elazığ Kız İlk Öğretmen Okulu’nda leyli öğrenciydim. Her fırsatta il içi ve çevre illere gezi düzenlenirdi. Gittiğimiz şehre girince otobüsün camlarını açar, ayağa kalkar, var gücümüzle bağırarak ”Merhabayla geldik biz,/ Elvedayla gideriz./Eğer memnun kalırsak,/ Tekrar tekrar geliriz” derdik. Memnun kaldım ki tekrar geldim. Epey yaş aldım. Buna karşılık tecrübe kazandım. Anlatmak istediklerim, öğrendiklerim, yaşadıklarımdan bilmenizi istediklerim birikti.

Anlatacaklarıma geçmeden önce; ilk köşe yazısının ne zaman yazıldığından söz edeyim. Dr. John Hill, 11 Mart 1751 tarihinden itibaren, London Advertiser ve Literary Gazette’ de, “Müfettiş” imzasıyla köşe yazıları yazmaya başlamış. Bu, ilk imzalı günlük köşe yazısı olmuş Hill, iki yıl boyunca yazılarını sürdürmüş. Her yıl için 1500 sterlin ücret almış. Bu ücret o zamana göre hatırı sayılır bir paraymış. Basın tarihinin bu ilk köşe yazarı, bugünkü meslektaşlarının aksine ciddi konularla ilgilenmekten hoşlanmıyor, dedikoduları yansıtmaktan zevk alıyormuş. Bu yüzden bir keresinde, herkesin için de bir İrlandalı tarafından tartaklanmış.

Yine yıllar öncesine dönelim. Çalışıyorum. Okulla, öğrenciler, velilerle haşir neşirim. Bir gün İstanbul’da görev yapan arkadaşlarımızla buluştuk. Sohbet ettik. Çoğunluk insanlardan şikâyetçiydi. Ben, sessizce dinliyordum. Biri ”Seherciğim, senin bu konuda bir serzenişin yok galiba.” Dedi. Biraz duraksamadan sonra “Haklısın, yok.” Dedim. Biri “İmkânsız.” Dedi. Ben “Kızım, İstanbul’da değil, İzmit’te yaşıyorum. Şimdiye kadar karşıma kötü, zararlı diyebileceğim biri çıkmadı.” Dedim. İnanmadılar. Yine araya yıllar girdi. Emekli oldum ve kötü insanlarla burun buruna geldim, hatta zarar gördüğümü söylemeliyim. Kötünün anlamını işte o zaman anlamaya başladım. Meğer insanlar ne kadar bencil, arsız, çıkarcı, soyguncu, vefasızmış. “İmkânsız.” Diyen arkadaşıma yerden göğe kadar hak verdim.

Yılar önce hep iyilerle, güzelliklerle yaşadığım için onları yazıyordum. Şimdi durum değişti, haksızlık yapanları, sözün özü kötüleri yazarken, olayları çeşitli açılardan bakarak anlatacağım. Görmezden gelmek, iyi yapılmış işleri itibarsızlaştırmaya çalışmak gibi hareketler gerçeklerden bir şey alıp götüremez. Müslüman bir Türk vatandaşı olarak, bana karşı yapılan yanlışları ortaya çıkarmak şöyle dursun, kapatmaya, üstünü örtmeye, affetmeye odaklıyım. Yaşadığım zaman içinde duruma göre, adamına göre bunun o kadar gerçekçi olmadığını öğrendim. Yanlış yapanı, yaptığı iş, zaman aşımına uğramadan, gerekli mercilere bildirmek lazımmış; aynı yanlışı bakasına yapamasın diye. Köşemin adına bu nedenle “Güneş Balçıkla Sıvanmaz” dedim. Her zaman olduğu gibi gerçek, nihayetinde ortaya çıkar.

19 Ocak Cuma günü 3.Kaz Bayramı’na gittim. Bu bayramın duyurusunu hiçbir yerde denk gelmedim. Tesadüfen internette gördüm. Gitmeye karar verdim. Ancak gitmem de gelmem de adeta eziyet oldu. Eseler’e giden taşıtı bulmadım. Sonunda Batı Terminali’ne gitmek zorunda kaldım. Minibüse bindim; döne dolaşa duraklardan insanları alarak yola devam edildi. Minibüste insanlar o kadar sıkışıktık neredeyse tek ayaküstünde duruyorlardı. Ve duraklarda çok sayıda vatandaş beklemeye devam ediyordu. Eseler Köyü’nün girişine geldi minibüs. Burada indirildik. Yollar özel araba doluydu. Epeyce yürüdükten sonra köyün girişinde “Kaz Bayramı’na hoş geldiniz” yazısıyla karşılaştık. Sonra köy meydanındaydık. Çok kalabalıktı. Birkaç noktada insanlar sıra bekliyordu. Kaz ikramını alma kuyruğu olduğunu öğrendik. En az bir buçuk saat bekledik. Bazen kuyruktan çıkıp çay içmeye gittik. Bu sırada açılış konuşması yapılıyordu. Dört belediye otobüsüyle gelenler dinliyordu; guruba dâhil olanlara mesaj çekilmiş, bu şekilde otobüsle gelebilmişler. Bir kısmı hazırlanmış olan özel yerde oturuyordu. Konuşma bitince alan boşaldı. Sandalyeler toplandı.

Nihayet sıramız geldi; sandviç ekmeği arasında iki üç parça döner şeklinde kaz eti verdiler. Bu ikramı nerede yiyeceksiniz? Meçhul. Ayakta yersiniz, çay veya başka bir şey almanız mümkün değil. Sonra Köy Kahvesi’ne gidip beş liraya çay içtik. Orada da sandalye kapmaca oynanıyordu. Etrafta resimler, yöresel ağızla yazılmış yazılar göze çarpıyordu. Yapılan organik ürünlerin satışı için de bir yer hazırlanmıştı. Hepsi bu; ne bir gösteri vardı ne de başka bir şey. Ne köy havası hissedildi ne de Kaz Bayramı yaşandı. Dönüşte minibüs durağında en az dört minibüs dolduracak kadar insan bekliyordu.

Bir iş, bir etkinlik yapmaya karar vermek kolaydır ama işin nasıl yapıldığını, kim için yapıldığını takip etmek, sonucu tespit etmek zor iş… En büyük sorun bu olsa gerek.

Her şeye rağmen iyi ki gittim.

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.