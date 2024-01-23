PLANLANMIŞ SÖMÜRÜ DÜZENİ 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Önlemleri!..   

Ekonominin de siyasal tercihlerin de “kuralları” ve “nedenleri” vardır.

Bundan tam 44 yıl önce, Süleyman Demirel’in Başbakan, Turgut Özal’ın “Başbakanlık Müsteşarı” olduğu 24 Ocak 1980 tarihinde, “Ekonomik istikrar Önlemleri Paketi” açıklandı.

Amaç;

“Ekonomik istikrarsızlığı gidermek, üretimi artırmak, karaborsacılığı önlemek, kamu harcamalarını sınırlandırmak, döviz kurunu serbest bırakmak, ithal ikameci büyüme stratejisi terk edilerek dışa açık büyüme stratejisi uygulanacak, piyasa ekonomisini kurumsallaştırmak ve ücret artışlarının önlenmesi! olarak açıklanmıştı.

İlk adımlar atıldı;

Yüzde 32.7 oranında devalüasyon ile “günlük kur” ilanı uygulandı. Dolar 70 TL’ye çıktı.

Devletin ekonomik payını küçülten önlemler alındı! KİT’lerdeki uygulamalara paralel olarak “ tarım ürünlerini destekleme alımları sınırlandırıldı!” Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı.

Dış ticaret serbestleştirildi, yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi, kar transferlerine kolaylıklar sağlandı.

İthalat kademeli olarak liberalize edildi; vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi teşvik edildi.

Ancak, “örgütlü emek” güçlüydü ve kazanılmış haklarından vazgeçmeye niyetli değildi! Muhalefet partileri de, “Demokratik Kitle Örgütleri” de hayli bilinçli ve dinamikti.

24 Ocak Kararlarının tam olarak uygulanması çok zordu! Örneğin; KİT’lerin özelleştirilmesi-satılması mümkün olamayacaktı!

Ülkede karşıt görüşlerin çatışmaları ve özellikle “faili meçhul cinayetler” hızla artmaya başladı!..

Ve; “Kardeş Kavgasına son vermek ve yeniden demokratik düzene geçiş” gerekçeleriyle 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi gerçekleşti.

Bütün siyasi partiler kapatıldı, liderler ve üst düzey yöneticiler, sendikacılar, Demokratik Kitle Örgütleri yöneticileri, bilim insanları tutuklandılar!

Ya Turgut Özal?

Bülent Ulusu Başbakanlığında kurulan darbe dönemi hükümetinde,

“Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı” oldu!

Sonra?

Yeniden demokratik düzene geçilirken kurulan ANAP’ın Genel Başkanı oldu. Yanı sıra; eski bir asker olan Turgut Sunalp-Milliyetçi Demokrasi Partisi lideri, Necdet Calp de Halkçı Parti lideri olarak seçimlerde yarıştılar.

“Cunta Sunalp’i destekliyor” algısı yayıldı ama iktidara gelmesi planlanan ANAP’tı ve öyle de oldu!

Özal’ın Başbakanlık döneminde, “24 Ocak Kararları” engelle karşılaşmadan uygulamaya kondu! Muhalefet şiddet, tutsaklık ve

“12 Eylül Anayasası” ile susturulmuştu!

24 Ocak 1980 Kararları, emperyalist güçlerin önerileri ve çıkarlarına göre kurgulanmıştı! Özal’dan sonra da bu ekonomik düzen eksiksiz uygulandı; Sendikalar, Demokratik Kitle Örgütleri etkisiz hale getirildi. KİT’ler ard arda satıldı.

Somut bir örnek;

Osmanlı Döneminde REJİ adlı çokuluslu şirkete teslim edilen “Yaprak tütün ve müskirat İşletmesi” Cumhuriyet döneminde bedeli ödenerek geri alınmış ve TEKEL İdaresi kurulmuştu! AKP döneminde yeniden yabancılara satıldı! Tütün fabrikalarımız kapatıldı, işçileri işsiz kaldı. Tütün tarımı hızla azaldı, yabancı şirketlerin tütün ithalatına halel gelmesin diye, tütün köylüsü baskı altında tutuluyor!

Ulusal paramızın değeri sürekli düşürülüyor! Tarımsal üretim hızla geriledi, üretici perişan. Dış Borcumuz 500 milyar doları zorluyor! İşsizlik, yüksek enflasyon altında eziliyoruz. Üniversitelerimiz bilim çağında, bilimi reddeden “Cehaletin ferasetine güvenen” eş dost akrabalarıyla mutlu yöneticilerin egemenliğinde! Çağdaş-laik eğitim sistemi ve sağlık sistemimiz çökmüş! Kentlerimiz ihanete uğramış!

Unutmayın, bu günlerin kirli tohumları 24 Ocak Kararları ile atıldı!

Batı emperyalizmi çok mutlu olmalı!