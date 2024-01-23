Sevgi ne demek?

Hocam siz bir şey sorabilir miyim?

Buyurun, sorun küçük hanım.

Küçük hanım mı? Siz ne kadar tedavülden kalkmış deyim ve sıfat varsa hepsini kullanıyorsunuz, maşallah. Neyse sorumu sorayım. Yazdığınız ve konuştuğunuz şeylerle sizi izleyenleri başta da beni ne kadar zorladığınızı ve de yıktığınızı farkında mısınız?

Sizce benim amacım yıkılıyor olmanız ya da kafanızın karışması olabilir mi? Ben yıllardır yanlış anladığınız o konuyu anlatarak sizleri aydınlatmanın peşindeyim. Sizi ne karıştırdı bu kadar? Yıllardır hangi konuyu yanlış anladığınızı fark ettiniz?

Soracağım sorunun konusunu sorarken bile beni benden aldınız. Anksiyetem tuttu. Sanki tüm dünya beni izliyor.

Doğru yoldayız desenize. Acı heybeniz o kadar dolmuş ve soracağınız konu ile ilgili o kadar kaçacak yeriniz kalmamış ki tüm dünya da dinlese o konuyu soracaksınız. Sorun lütfen...

Bir yazınızı okudum; 'Biz karşımızdaki insanı tolere etmeye sevgi adını veriyoruz.' demişsiniz. Okudum ve bittim. 'Sevgi ne?' diye durdum, düşündüm. 'Sevdiğim insanları idare etmemeliyim mi?' diye sordum kendime. Karıştım sonra da. Sonra da yanınızda aldım soluğu. Sevgi nedir?

Aslında biraz düşünürseniz soru şu olmalı; 'Sizin sevgi tanımınız nasıl?' Ve kendinize şunu sormalısınız; 'Ben nasıl sevmek, nasıl sevilmek istiyorum?'

Haa anladım genel bir tanımı yok sevginin. Herkes kendini iyi hissedecek şekilde sevmeli, sevilmeli.

Bu çıkarımınız kişisel gelişimin en yanlış anlaşılan konusu oldu, inanır mısınız? 'Ne yaparsam yapayım öncelikle iyi hissetmeliyim.' kararı bence yaşamı esas alt üst eden konu.

Pek anlamadım. İyi hissediyor olmanın neresi yanlış ki?

Bu biraz dikkat ederseniz konfor alanı tanımı. Devamlı iyi hissetmeyi aradığınız da sizi aşağı çeken her konu kötü oluyor. Bu kutupluluk halinin yerine 'Bazı zamanlarda bir şeylerin dönüşmesi ve beni mutlu etmesi için sabretmek zorundayım.' fikrini koymamız daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Siz birdenbire bir şey olmak istiyorsunuz. Halbuki yaşam bir süreç. Deneyimlerle yavaş yavaş bir yerlerde oluyoruz. O bir yerde olmanın her anı kendimizi iyi hissedemeyiz. Arada bir bizi zorlayacak değişik konuları çözmeyi doğal kabul etmeli, bir süre sonra da bu kafa karışıklıklarını çözmekten keyif alabilmeyi öğrenmeliyiz. Yani birdenbire bir mevki, bir zenginlik, bir ilişki olamıyor. Biraz zaman ve emek gerekli. Sevgiye gelince, şimdi şunu içinizden tekrar edin, kimse duymasın; 'Sevgi benim bir duygum. Kimi, nasıl seveceğim benim meselem.'

Peki ya onun bizi sevmesi gerekli mi?

Aslında gerekli değil biliyor musun? Sen seversin. Yani bir şey verirsin. O da severse bir şeyler alırsın. Alma verme dengesi düzelir. Sevilmeme kapasiten dolunca sendeki sevgi duygusu yorulmaya başlar. O da bunu anlar zaten. Burada o ya da sen dürüstçe birbirinize bu kırılma anını söylerseniz, yollarınıza yalnız devam edersiniz.

Hocam gerçekten bu kadar net mi olmalı her şey? Arada karmaşık ve daha ağdalı olamaz mı?

Olur tabi. Ama bu ağdalı hali bir seçim olarak kabul eder, duyduğun bir tanımdan sonra soluğu burada almazsan bence sorun yok. Yani net olursan geleceğe dair planların için karşındakini zorlamazsın. Neye mi? Değişmesine. İnsanların değişmesini istersen orada bir kabul yoktur. Doğal olarak sevgi de yoktur. Varsa da o koşullu bir sevgidir. Aslında sen istediğin ilişkinin doğasına uygun olmasını karşıdan talep edebilirsen onu bilgilendirmiş olursun. İlişkide olduğun insan bilmeli ki 'İnsan birine değer verirse, alır karşısına konuşur.' Şimdi sana bir soru soracağım. Karşındaki insan senin sevgi adına yaptığın toleransların ne kadarını biliyor?

Ne demeliyim hocam 'Ben aslında çok farklı biriyim dua et senin için devamlı esneklikler gösteriyorum.' Ben anladım nasıl bir oyun oynadığımı. 'Utanmadım.' desem yalan olur. Ben bildiğimi okuyacağım. Sonra verdiğim ödünlere 'Tolerans' diyeceğim. Sonra da ne o 'Ben seni seviyorum.' Oldu. Hayatın bize yaşama şansı verdiği için bile kendimi şanslı hissettim. Ben önce kendimi bir dinleyeyim. Yolum ne, nereye gidiyorum, ona bakayım. Sonra o yola çıkayım. Sonra yanımda kim kalıyor ona bakayım. Gerçi çok da kötü değilim. Şimdi siz bana sayemde yarım bıraktıklarınızı anlatın sözünüzü böldüm. Bendeki bilgiler tam olsun.

'Ben' dediğimiz yaşam kısmında kendini tanıma, mutlu olduğun şeyleri bulma ve de yola çıkma konularını çabukça çözeceğini düşünüyorum. 'Sen' denilen evrede karşındaki insan ile yaşadıklarının %50'sini üstüne almayı da öğrenebilirsin. 'Suçun tamamı onda ya da sende değil.' kısmını da hızlıca geçersin. Dünyanın büyük kısmının takıldığı yer; 'Ben' ve 'Sen' evrelerinden sonraki 'Ego' aşaması. Burada aldığımız dersleri yanlış anlayınca, bir sonraki aşamadaki 'Biz' konusu tamamen çuvallıyor. Dikkat edersen yaşamda mükemmel kişiliklerle karşılaşıyorsundur. Hatta bu insanlar sana karşı da inanılmaz kibardırlar. Lakin biz olmayı bir türlü kavrayamazlar. Belki sen de burada zorlanıyorsundur. Burada insan pratikçe bir 'Biz' olamaz. Konu ağdalandıkça ağdalanır. Onları kabul etmek, hayata teslimiyete geçmek bize yenilmek gibi gelir. Sorsana kendine, 'Kazanıp yalnız kalacağına yenilip biriyle bu yaşam yolunu yürüsen en kötü ne olur?' Bu soruya kaç dakika da cevap verirsen, egonla da o kadar zaman uğraşman gerekecek.

Hıı, zormuş. Yandı devrelerim, sevgili hocam. Sevgi neydi Emek miydi?

Ha ha ha başlangıç olarak emek vermen olabilir. Ama aslında o bile 2. aşama. Önce tanımaya çalış. Sonra eğlenmeye. Bu arada kendiliğinden bir duygu gelecek sana; 'Ondan gurur duyma duygusu.' Bu evreden sonra ilişkin için emek vermeye başlayabilirsin. O geldiğinde yanına, onun hiçbir şeyi seni irite etmiyorsa; kokusu, konuşması, saçı sakalı o zaman sevgin ilerliyor demektir. Onu kimseye anlatmadığın halde onu yalnızken hayal ettiğinde yüzün gülümsüyorsa bu sevgidendir. Yarın 'Onu kaybediyor olma hissinin' yerine 'Yarın yanımda olmayabilir' hissinin bile sende sevgiyi yaratması daha evrensel bir sevgiye geçtiğini söyler. Ve yaşamından gittiğinde bile ona olgun bir şekilde hala bir şey söyletmiyorsan sevgin ölümsüz olmuştur diyebiliriz. Ama çok özet olarak 'Sevgi' basit bir şeydir. Basit bir alma verme dengesidir. Uğraştırmaz. Kendiliğinden akıştadır. Ta ki araya kendimizi koyup onu incitinceye kadar... Sen biraz toparlan. 4 haneli yıllar bitince konuşalım yine...

Yaa Hocam... 15 güne sendeyim. Bak içimden ne cevherler çıkacak. Sen bile şaşıracaksın.

Hadi bakalım, şaşırt beni.