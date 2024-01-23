Kim cahil?

Tuhaf bir durum var, cahillik.

İinsanların başkalarına çok kolay yakıştırdığı, kendisi için ise işine geldiği zaman arkasına sığındığı bir korunak.

Cahillik neye, cahil kime denir?

Cehalet, bilgi ve tecrübe eksikliğidir. "Cahil" kelimesi, habersiz, önemli bilgi veya ortalama zeka düzeyindeki insanların bilmesi gereken ve konulardan habersiz olan kişi.

Cahil insanların özellikleri nelerdir diye şöyle bir düşünecek olursak, İlk olarak en belirgin özelliklerinden söz etmek gerekir.

Cahil için en önemli davranış biçimi, menfaate/çıkara dayalıdır. O kişi için birçok şeyin hatta duruma göre her şeyin önünde gelir.

Bilgi ve olgular hakkında donanımı olmamasına rağmen, menfaat ve çıkar ilişkisine, halin icabına göre hangi şekilde işine geliyorsa, inansa da inanmasa da şiddetle savunur.

Neredeyse Dünyayı yalnızca kendi varlığı için yaratılmış zannederek davranır.

Toplumda hissettiği en büyük eksiklik kişisel varlığının farkında olunmamasıdır. Toplum içinde var olduğunu ve hatta önemli birisi olduğunu anlatmak için bolca kendisinden bahsetmeyi sever.

'Cahil' sözcüğü duyunca alınganlık gösterir. Bir noktada yüzüne vurulmuş gibi kabul edip kırılır. Hatta fiziki ve ya sözlü olarak olumsuz tepki verir.

Eskilerimizden kalma toplumuza yol gösterecek saptamalar vardır. Mesela kaç çeşit cahil var?

Eskiler cehaleti üçe ayırırlardı. İlkine “cehl-i basit” yani sıradan cehalet, ikincisine “cehl-i mürekke” yani katmerli cehalet. Üçüncüsüne ise”cehl-i mik'ab” yani katmerlinin katmerlisi olan cehalet. Bir başka şekilde, Matematik diliyle ifade edecek olursak ilkini cehaletin kendisi, ikincisini cehaletin karesi, üçüncüsü de cehaletin küpü diye anlatabiliriz.

Yaşadığım, beni çok güldüren ve çok eğlendiren bir anımı nakledeyim.

Ben ilk okul 2. Sınıfını İl merkezine yakın bir o zamanki mülki idari sistemde Nahiye/ Bucak olarak bilinen bir belde de okudum.

Sınıfımızda çok “tembel, sınıfımızın en “tembel”i bir arkadaşımız ardı. Nitekim 5 yıllık ilk okulu ite kaka 8 yılda zar zor bitirebildi. Belki de aman bitirip gitsin de kurtulalım diye bitirtirmiş de olabilirler.

Bir gün bir vesile ile, iktidar partisi mensubu arkadaşlarla ayak üstü sohbet ediyoruz. Siyasi konularda tartışıyoruz. Ben de iktidarın olumsuz bulduğum, doğru bulmadığım yönlerini dile getirip eleştiriyorum. O esnada, bizim o “ tembel “ arkadaşımız da iktidar mensubu arkadaşlarımızın yanından ayrılmıyor. Dinliyor ve ara sıra söze karıştığı da oluyor. Eleştirilerime şiddetle karşı çıkıyor, iktidarı savunuyor. Kırmamak için bir şey söylemiyoruz.

Benim düşüncelerimi beğenmemiş veya eleştirilerimden rahatsız olmuş olacak ki, bana dönüp “sen bu kafayla mı Avukatlık yapıyorsun “ dedi.

Orada sohbet eden bütün arkadaşlar bu söz üzerine çok güldük. Çok hoşumuza gitti.

Sonra ayrılınca düşündüm.

Her ne kadar yüksek tahsil yapmış olsam da, o benim “ tembel” arkadaşım benim cahil olduğuma hükmetmişti. O nedenle neredeyse bana acıyormuşçasına bir tavırla üzüntüsünü ifade etmişti.

Gördün mü dedim kendime.

Sana göre, pek zeki olmayan, sınıfın en tembeli olan arkadaşın cahil.

Ama bir de ona soralım. O’na göre de sen cahilsin..

Akıl vermeye sıra gelince, hele hele sıra oy kullanmaya gelince ben herkesten cahil oluyorum.

Ama ortada bir kusur varsa ve o sorumluluktan sıyrılıp kurtulmak için bir yol lazım olunca, en kestirme, en kolay ve de en güvenilir liman, ben cahilim, benim aklım ermez, demek oluyor.

Tanrı milletimizi; cahillerden, cahil bırakanlardan, cahilleştirenlerden, cahilleri kandıranlardan, cahilleri ve cehaletlerini kullananlardan, cahillerin sırtından geçinip varlıklarını sürdürenlerden korusun…

Amin dediğinizi duyar gibiyim.