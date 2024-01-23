YETMEZ AMA, EVET.

Sözlerime başlamadan önce Kocaelispor başkan ve yöneticilerine verilen cezalardan söz edelim. Bana göre bu konu açık ara farkla lideri yenmemizden daha önemli.

Böyle bir cezayı dört büyük!... Kulüp yöneticilerine veremezler.

Ünlem koyuyorum ki, Büyüklük konusu farklı ve benim büyüğüm, senin büyüğünü döver sloganına hiç girmeyeceğim.

Benim büyüğüm her zaman Kocaelispor’dur. Ama masada büyük olmak farklı bir şey.

O özellik ise, büyüklükten çok, farklı unsurları içerisinde barındırır. Ülkemiz futbolu ise ilginç bir kaotik ortamda idare edilmeye çalışılır.

Hal böyle olunca da her yıl TFF başkanı ve başta yabancı kuralları olmak üzre sürekli değişime uğrar. Baş roldekilerin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda, kendi kafalarındaki figüranlara da rol biçerler. Başını kaldırmaya çalışan olursa da masa faktörü devreye girer.

Çok mu uzattım sizce?

Bence konu bir değil, yüzlerce makaleye sığacak kadar büyük ve önemli.

Geçelim.

***

Her Federasyon seçimi öncesi kulisler havalarda uçuşur.

Başta İstanbul basını olmak üzre malum kulüp yöneticileri ile pazarlıklar başlar. Bu kulüpler federasyona yönetici verir, ki oy karşılığı tüm görüşmeler yapılmıştır.

Giden yöneticiler futbolu yönetmeye değil, taraftarı oldukları kulüplerin haklarını!... Korumak ile

görevlidirler.

Kulisin yok ise güçsüzsündür arkadaş.

İki kere iki her zaman dört etmiyor ne yazık ki...

***

Gelelim Eyüp maçı analizine.

Olaya geniş perspektiften bakmak istiyorum ki, okuyucularımızın başını ağrıtmayalım.

Maç ile ilgili o kadar çok yorumlar yapıldı ki, bizden çok daha kıdemli ağabeylerimiz benim de faydalandığım görüşleri ile tüm ayrıntılara girdiler zaten.

Ben ise, gözden kaçma ihtimali olan birkaç konuya gireceğim.

Birincisi, rakip kim olursa olsun, çok kolay gol kaçıran ve çok kolay pozisyon veren bir takımın sezon sonunu istediği sıralamada bitirmesi kolay değildir.

İkincisi ise, Eyüp maçı sonrası galibiyet sevincini doya doya yaşarken, hemen aklıma 2004-2005 sezonu geldi.

O sezon da açık ara farkla şampiyonluğa giden, (sezon sonu da şampiyon olan) Sivasspor’u aynı skor ile mağlup etmeyi başarmıştık.

Ne yazık ki, rehavet mi ya da başka bir sebep mi ileri sürelim bilemiyorum, sezon sonunu mutlu son ile bitirememiştik.

Yazımın başlığını o yüzden “yetmez ama evet” olarak belirledim.

Peki oynanan futbol ve gelecek haftalar hakkında tahminimi soracak olursanız? Ertuğrul hoca ile aynı fikirdeyim.

Lig bizim için yeni başladı ve Allah’ın izni ile hedefimize ulaşacağız. İnancım tamdır.