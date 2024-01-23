Atilla Koyuncu; 19 Kasım 2011’de kaybettiğimiz, bir süre gazetemizde köşe yazarlığı da yapan, MHP Kocaeli eski il başkanı, “İhanetin Seyir Defteri” kitabın yazarı, rahmetli Aslan Koyuncu’nun oğlu.

Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever bir kardeşimiz…

Atila Bey, halen Mersin’de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışıyor.

Santralın yatırımcısı Ruslar olduğundan, çalışma ortamında pek çok Rus arkadaşı var.

20 Ocak, Atilla Koyuncu’nun doğum günü.

Rus arkadaşları, o gün öğle saatinde, ellerinde ambalajlanmış bir paketle Atilla Koyuncu’ya geliyorlar, doğum gününü kutluyorlar ve hediyesini uzatıyorlar.

Atila Bey, teşekkür ederek paketi alıyor, hediyeyi özenle ambalajından çıkarırken gözleri doluyor.

Bir Atatürk portresi ve altında Rusça yazılmış bir cümle:

“Atatürk gibi düşünürseniz, imkânsızı başarırsınız.”

Cümlenin altında da armağanı veren Rus arkadaşlarının adları ve imzaları var.

Çok duygulanıyor, sarılıp teşekkür ediyor.

Akkuyu’da Atatürk sevgisi

Atilla Koyuncu ile konuştum.

Akkuyu santral inşaatında birçok milletten 25 bin kişi çalışıyormuş.

“Atatürk’ü tanımayan, Atatürk’e hayran olmayan yok” diyor.

“Atatürk gibi düşünürseniz, imkânsızı başarırsınız”, Rusların çoğunun bildiği ve yeri geldiğinde kullandığı bir özdeyişmiş.

Bir sorunu çözmekte zorlandıklarında, sıkıştıklarında, hemen kendi kendilerine “Atatürk gibi düşün!” komutunu verirlermiş.

Atilla Bey, Akkuyu’da Atatürk’le ilgili başka yaşananları da aktardı, önümüzdeki günlerde onları da sizlerle paylaşacağım.

Biz neden Atatürk gibi düşünmüyoruz?

Ben, Rusya’da çok kullanılan “Atatürk gibi düşünürseniz, imkânsızı başarırsınız” özdeyişini çok tuttum.

Bu özdeyiş, bizde de yaygınlaştırılmalı.

Özellikle okullarda…

Çocuklara, taa ilkokuldan itibaren, “Atatürk gibi düşünme” öğretilmeli.

Ben böyle diyorum, ama bugüne kadar öğretilmedi, bu iktidar döneminde öğretilmesi de çok zor.

Bırakın “Atatürk gibi düşünme”yi, bizde “düşünmek” yasak!

“Düşünmek” yasak olmasa, Türkiye bu hale gelir miydi?

İnsanlarımız düşünmüyor ve düşünmeyi bilmiyor ki, sormuyor ve de sorgulamıyor.

“Düşünmek” aydınlığın, “düşünmemek” ise cahilliğin en temel taşı!

Türkiye, düşünmeyen ve aklını kiraya veren talihsiz bir dönemden geçiyor.

Cahilliğin yanına bir de “yoksulluk” eklediler, Türk toplumunu tam teslim aldılar.

Hani derler ya, “Uyurken top atsan duymaz” diye, insanlarımız böylesine derin bir uykuda.

Pahalılık, işsizlik, adaletsizlik, fakirlik, horlanmışlık, hiç ama hiçbir şey, toplumun uyanmasına yetmiyor.

Atatürk, 10 Kasım 1938’e kadar gerçekleştirdiği devrimlerle ülkemize çağ atlattı.

Yaşama gözlerini yumunca, Türkiye “Atatürk gibi düşünme”yi bıraktı, ABD emperyalizminin kucağına düştü, sonunda “Karşı Devrimci”lerin yönetiminde tökezleye tökezleye bugünlere geldik.

“Atatürk gibi düşünmeye” devam etseydik, bugün, “yeniden kurtarılmayı bekleyen bir ülke” durumuna düşmezdik.

Çok geciktik, ama bence tek kurtuluşumuz, tekrar “Atatürk gibi düşünmeye” başlamak.

Ülke sorunları karşısında, “Atatürk olsaydı, ne yapardı?” sorusunu kendi kendimize soralım, aldığımız cevap bize doğru yolu gösterecektir.