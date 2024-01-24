Yerel Seçimler öncesi  SİYASET OYUNLARI!.. 

17 Ocak 2020 tarihli, Anadolu Ajansı-Yusuf Özcan haberinde,

“Uluslararası İdeal Kent Ödülleri Sahiplerini Buldu” başlığı altında şu bilgi yer alıyor;

“Kent ve kent halkına pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdeal Kent Ödülleri Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Kurumu (UNESCO) da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.”

Paris’te düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe de yer alıyor ve konuşma yapıyor!

İlginç olan şu ki; bu törende ödül alanlardan ikisi hariç, (biri bir Afrika kenti!) tümü AKP’li Adapazarı, Amasya, Bursa-Orhangazi, Erbaa, Karesi, Konya Büyükşehir, Palandöken, Pursaklar, Selçuklu, Sincan, Tokat ve Yeşilyurt belediyeleri!

Bu ödül töreni, daha sonra uzun süre sosyal medyada yer alıyor!

Ancak; UNESCO’dan bir açıklama yapılıyor; “Böyle bir ödülümüz yoktur!”

Sonra, bu organizasyonun özel bir Danışmanlık şirketi tarafından yapıldığı anlaşılıyor! Paris’te bir bina kiralanmış, özel ödüller hazırlanmış ve ödüllerden bazıları yabancı isimler tarafından verilmiş!

Şimdi bu oyunun videosu yine sosyal medyada geziniyor ama açıklaması da yapılıyor!

2020 Yılı SAYIŞTAY Raporları ne diyor?

Kimler ne kadar ilgilenip inceliyor ama belediyelerin 2020 yılı SAYIŞTAY denetim raporları internet ortamında ve bazı basın organlarında yayımlandı.

Ben de bu raporlardan özetler taşıyan bir yazı yazmıştım.

2020 Yılı Sayıştay Raporlarında adeta “USULSÜZLÜKLER” fışkırıyor!

Ruhsatsız işletmeler, otoparklar, kamu araçlarının amaç dışı kullanılması, bazı dernek ve vakıflara yasalara aykırı bina ve arazi tahsisleri ve niceleri…

Gazetelere yansıyan birkaç örnek verelim;

Bursa-Osmangazi Belediyesi “şartlı bağış” ile aldığı arsada bağış şartına uymuyor, bağışçı dava açıyor ve kazanıyor. Belediye milyonlarca lira ödeme yapacak! Kimin parası? Vergisini ödeyen vatandaşların parası! (3.12.2023)

Kastamonu Belediyesi’nin 22 aracı kaybolmuş! (2.12.2023)

Kağıthane Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan kuruluşlara taşınmaz tahsisi yapmış! (23.11.2023)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 yıllık kiralama süresi biten otobüs işletmesini “ihalesiz” olarak aynı şirkete vermiş! (28.11.2023)

Kağıthane Belediyesi inşaatları ruhsatsız çıktı! (26.11.2023)

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ihaleleri, aynı şirkete “pazarlık” usulü ile dağıtılmış! (27.11.2023)

Kayseri Su-Kanalizasyon İdaresi tarafından kullanılan sondaj kuyularından 284’ü ruhsatsız çıkmış! ( 2.11.2023)

Ümraniye Belediyesi, belediye binalarını dernek ve vakıflara tahsis etmiş! (24.11.2023)

Ankara-Mamak Belediyesi sınırları içindeki 76 eğlence yerinden 69’u eğlence vergisi ödemiyormuş. (25.11.2023)

Bunlar, birkaç örnek. Daha fazlasını internet ortamında SAYIŞTAY raporlarından görebilirsiniz.

Ya “Vatandaşın Parası” ile “Vatandaşa hediye” dağıtımı?

Kim ne kadar farkında ya da umurunda bilemem ama, özellikle büyük borç yükü altındaki –kimi belediyeler, seçim öncesi “HEDİYE İHALELERİ” açıyor ve vatandaşın vergilerini, vatandaşa “hediye” olarak dağıtıyor!

Yasal mıdır? Kuşku yok ki, “yasal bir kılıf” bulunmuştur!

Peki, “Tasarruf Genelgesine” uygun mudur?

Ya da, ahlaki midir?