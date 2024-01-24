BİR ENDİŞE DAHA…

Başkanlık sistemi denilen rejim, yarattığı büyük sıkıntılarla birlikte Türk demokrasisi açısından yeni bir de tehlike getirdi.

Hangi seçim olursa olsun, sağlıklı bir sonuç alabilmek için, siyasi partilerin ittifaklarda birleşmeleri gerekiyor.

Millet ittifakı yani 6’lı masa bu konuda muhalefet açısından vatandaşa büyük umut vermişti. Ara sıra masada sıkıntılar olduğu fark ediliyordu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in öfkeyle masadan kalkıp kamuoyu baskısıyla tekrar dönmesi olayı, bundan sonra ittifak kurma güçlüğünün ilk işaretiydi. Seçimlerden sonra altılı masada yer alan CHP ve DP dışındaki partilerin, “kimliklerine dönme” durumu, 5 yıl daha sürecek iktidar karşısındaki muhalefetin gücünü azalttı. Hele Akşener’in partisini tartıya çıkarmak için seçtiği yol ve bundan sonra bir araya gelmeyi zorlaştıran suçlayıcı ve sert ifadeleri, bu zayıf olasılığı yerle bir etti.

Geçmişte CHP’nin İyi Parti için yaptığı fedakarlıktan sonra şükran duygularını tekrarlamaktan “Biz CHP’nin kazanması için bu partiyi kurmadık” noktasına gelen Akşener şimdi, son seçimlerde aldığı düşük oydan CHP’yi sorumlu tutuyor.

Cumhur İttifakının yönlendirici gücü MHP, ülke için görünen hiçbir projesi olmadan varlığını Cumhur İttifakına bağlamış durumda. Bu iki parti birbirine o kadar muhtaç ki, varlıklarını sürdürmek için her türlü fedakarlığa hazırlar. Bu yüzden bu kalenin yıkılması çok güç…

Bir yanda gücünü sürdürmek yolunda iktidar, öte yanda birleşme gücünden yoksun muhalefet partileri.

Bu durum AKP ve partili Cumhurbaşkanının herhalde en büyük şansıdır.

Gerektiği yerde demokrasi tramvayından inmeye hazır AKP liderinin ayağına gelen imkanı kullanma olasılığı, demokratik bir ülke yönetimi bekleyenler ve ülke için büyük bir şanssızlıktır.

EMEKLİLERİN SINAVI

Sadaka gibi zamdan sonra “sosyal atık” gibi görülen emeklilerin protestoları dinmek bilmiyor.

“Ağlamayan çocuğa meme verilmez” diye atasözü var. Bana bu hep ters geldi. Anne gibi kutsal bir kata oturmuş kadınlar, çocuklarını ağlamadan da doyurmaya çalışır. Bu söz olsa olsa, oy almak için daha önce göz ardı edilen bir hakkı, ancak seçimlerden önce teslim eden iktidarlara yakışır. Çocuklar ağlıyorsa annelerin ihmalinden değil, olsa olsa onlara yaşatılan olumsuz koşullar yüzündendir.

Örnek olması için bile kamuda tasarruf etmek zahmetine katlanmayan, vergileri inkar ettikleri enflasyon düzeyinde toplayıp, çalışanlara açlık sınırı altında zammı öngören zihniyet, çocuklarına ağlamadan meme vermeyen anneler gibi olmamalı. Şimdi tepkiler üzerine memur emeklilerinin zam oranı ile SGK emeklilerini eşitleyen hükümet ne amaç güdüyor belli. Bu “seçim yatırımı” denilen bir çeşit yemlemedir.

Emekliler şimdiye dek bu durumu kabul etmiş, verilenlere azla yetinip sıkıntılarına bir çare diye bakmışlardır. Ama görüyorlar ki, bıçak kemiği delip geçmiştir. Yine de büyük bir gözlemci kesim, emeklilerin seçimlerdeki tercihlerini endişe ile izleyecek kadar şüphe içindeler.

Bu şüpheyi haklı sebep gösterecek o kadar çok olay yaşıyoruz ki! Halinden, yaşamın ağır koşullarından en az muhalif seçmen kadar şikayetçi olana “oyunu kime vereceksin” diye sorulunca, verdiği cevap şu oluyor: “Tabii ki Tayyib’e, tabii ki Ak Parti’ye.” Günah keçisi olarak da CHP’yi bellemişler.

21 yıl iktidar yüzü görmemiş CHP’yi kötü gidişten sorumlu tutmak aklın ötesinde bir cehaletin dışa vurumu değil mi?

Son genel seçimlerde insanların geçimini rahatlatacak, iktidarın 21 yılda yapamadığı ya da yapmadığı iyileştirmeleri, maaş zamlarından, kadınlara ev sigortası kadar çok konularda vaatleri “acaba gerçekleşir mi gerçekleşmez mi” diye denememek sandığa bağlı demokrasilerde nasıl bir iştir?

Bu seçim, çekmeye devam ettiği sıkıntılar sonunda “bıçak kemiği deldi geçti” diyen emeklilerin sınavı olacak.

Yine cumhur ittifakına destek verirlerse, demokrasiyi dirilmemek üzere toprağa gömmüş olacaklar.