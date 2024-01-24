“Her evde bir araba var. Kapıcının bile arabası var”

Onun arabası var güzel mi güzel…

Şoförü de var özel mi özel…

Bastı mı gaza gider mi gider…

Maalesef ruhu yok, onun için hiç mi hiç şansı yok…

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Mustafa Sandal’ın 2000 yıllardaki meşhur şarkısı sonrası, araba reklamları da moda olmuştu.

Bu şarkıyı niye hatırlattım, zira konumuz araba… Sözcü’den Tolga Uğur’un “Avrupa’da 10 kişiden 5’inin, bizde 1’inin arabası var” başlıklı yazısı dikkatimi çekti. Habere göre Avrupa ülkelerinde ortalama 10 kişiden 5.6’sının kapısında bir otomobil var. Yüksek vergiler altında ezilen Türkiye’de ise 10 kişiden sadece 1.6’sı araba satın alabiliyor. Haberin geri kalan kısmını birlikte okuyalım;

OTOMOBİL SAHİPLİĞİ

“Bir otomobil alanın yaklaşık bir otomobil parası kadar da vergi ödemesi Türkiye’nin otomobil sahipliği sıralamasında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sonuncu sıraya demirlemesine neden oluyor. Son veriler, Türkiye’nin otomobil sahipliği konusunda dipten kurtulamadığını gösterdi. Türkiye’de her 10 kişiden sadece 1.6’sı otomobil almayı başarabilirken, AB ülkelerinden Lihtenştayn’da her 10 kişiden 7.7’sinin otomobili var. Türkiye 12 yıldır otomobil sahipliği araştırmasında Avrupa ülkeleri arasında sonuncu sırada yer alıyor.

TÜRKİYE SONUNCU SIRADA…

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın (Eurostat) verilerine göre Türkiye, 1.000 kişi başına düşen otomobil sayısında 2012’de olduğu gibi 2022’de de Avrupa sonuncusu oldu. Geçen 10 yılda yüksek vergiler ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybıyla beraber Türkiye ile Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki makas daha da açıldı.

BİZİ, ARNAVUTLUK İZLEDİ

2022’de Avrupa Birliği ülkelerinde 10 kişi başına düşen otomobil sayısı ortalaması 5.6 oldu. Avrupa ülkelerinin geneline bakıldığında listenin ilk sırasında 10 kişi başına 7.7 otomobil ile Lihtenştayn yer aldı. İzlanda, 10 kişi başına 7.4 otomobille ikinci, 6.8 ile İtalya Avrupa üçüncüsü oldu.

39 Avrupa ülkesi arasında kişi başına otomobil sayısında sonuncu ise Türkiye oldu. Türkiye’de 2022’de 10 kişi başına düşen otomobil sayısı 1.6 olarak hesaplandı. Türkiye’nin ardından en düşük değer ise 2.2 ile Arnavutluk’ta görüldü. 10 kişi başına 2.8 otomobille Moldova, 2.6 ile Kuzey Makedonya ve 2.6 ile Bosna-Hersek, son 5 sırayı oluşturan ülkeler oldu. Türkiye, 2012’de de 10 kişi başına düşen 1.1 otomobil ile Avrupa sonuncusu olmuştu. 2012’de Türkiye’ye en yakın ülke kişi başına 1.2 otomobille Moldova idi.

VERGİNİN 10’DA 1’İ OTOMOBİLDEN

Otomobil sahipliğinde son sırada yer almamızın en önemli nedenleri ise düşen satın alma gücü ve yüksek vergi oranları oldu. Neredeyse tüm otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi oranları yüzde 80 ve üzerinde olurken, üzerine Katma Değer Vergisi (KDV) eklenmesiyle beraber otomobil fiyatını katlayan vergi tutarları tahsil ediliyor. Üstelik 2023’te Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iki defa ödendi. Öyle ki 2023’te 1 trilyon liraya dayanan ÖTV gelirinin neredeyse yarısı motorlu taşıtlardan geldi. 2023’te tüm ÖTV gelirinin yüzde 47.5’ine denk gelen 441 milyar liralık MTV ödedik. Geçen yıl ödenen MTV, bütçedeki 4.5 trilyonluk liralık vergi gelirinin tek başına yüzde 9.8’ini oluşturdu.”

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Otomobil sayısıyla ilgili değerlendirmeyi yukarıda okudunuz…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim 2021’de ekonomiye yönelik söylediği "Her evde bir araba var. Kapıcının bile arabası var." sözleri dikkat çekmişti…

İktidar, evdeki araba sayısıyla ilgili siyaset yapıyordu…

Meğer Türkiye, 39 Avrupa ülkesi arasında kişi başına otomobil sayısında son sırada imiş…

1000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN OTOMOBİL SAYISI EN YÜKSEK 5 ÜLKE

Lihtenştayn 775

İzlanda 749

İtalya 684

Lüksemburg 678

Finlandiya 661

1000 KİŞİ BAŞINA DÜŞEN OTOMOBİL SAYISI

EN DÜŞÜK 5 ÜLKE

Moldova 287

K.Makedonya 263

Bosna-Hersek 262

Arnavutluk 226

Türkiye 169