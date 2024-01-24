Türkiye, Uğur Mumcu’nun 31 yıl önce yazdıklarını bugün yaşıyor

Biz gazeteciler için her 24 Ocak bir “Uğur Mumcu günü”dür.

24 Ocak 1993…

24 Ocak 2024…

Uğur Mumcu, 31 yıldır aramızda yok, ama düşünceleri bizimle.

Cumhuriyet’in değerlerine inanmış, Atatürk Devrimleri çizgisinde bir yazardı.

Döneminde Türk basınının en cesur kalemlerinden biriydi.

Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı tüm odakların üzerine korkmadan gitti.

Saklananı, gizleneni, devletin ihaleler yoluyla soyulmasını, karşı-devrimcilerin devletimizi nasıl ele geçirdiğini yazardı.

Bıkmadan, usanmadan…

O yıllarda aydınlar, gazeteciler, üniversite hocaları, kısaca Türkiye’nin karanlığa gömülmesine izin vermeyenler, evlerinin önünde veya yol kavşaklarında çapraz ateşe alınarak arka arkaya öldürülüyordu.

Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı; böyle katledildi.

Uğur Mumcu da “aydınlanma yolunda verdiği savaşta” yaşamını kaybetti.

Dosyası, 31 yıldır hâlâ “faili meçhul”!

“Faili meçhul” cinayetleri çözmek, devletin namus borcudur.

Devlet, 31 yıldır bu namus borcunu ödemiyor.

Hepimiz biliyoruz.

Uğur Mumcu…

*”Ben, Atatürkçüyüm” dediği için öldürüldü.

*”Ben, Cumhuriyetçiyim” dediği için öldürüldü.

*”Ben, laikim” dediği için öldürüldü.

*”Ben, antiemperyalistim” dediği için öldürüldü.

*”Ben, tam bağımsız Türkiye istiyorum” dediği için öldürüldü.

*”Ben, terörün karşısındayım” dediği için öldürüldü.

*”Ben, gericilerin, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım” dediği için öldürüldü.

*”Ben, insan hakları savunucusuyum” dediği için öldürüldü.

O öldü, düşüncelerinin bedelini canıyla ödedi, ama yaktığı ışık gerçek gazetecileri aydınlatmaya devam ediyor.

Onu öldürdüler, ancak yenemediler.

Yazdıklarıyla, söyledikleriyle yaşamaya devam ediyor.

İşte Uğur Mumcu’nun bugüne de ışık tutan görüşleri

*”Tarikat-siyaset-ticaret üçgenine dikkat edin. Böyle giderse ortada devlet kalmaz, devlet organları bu yapıların parçası olur.”

*”Devlet hukuktan saparsa, çetelerin oyuncağı olur, siyaset de çeteleşir.”

*Aydınlar susarsa, teslim olursa, kirliliğe bulaşırsa bunun sancısını sadece kendileri değil, toplum da çeker.”

*”Unutmayalım ki, cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan insanın böyle bir toplumda mezar taşı gibi susmamasıdır.”

*”Toplumu ayakta tutan temel dayanaklardan biri, adalet duygusudur. Bu duygu bir kez yara aldı mı demokrasinin temelleri sarsılmıştır.”

*”Çare, solda ve sağda, düşünce özgürlüğünü kısıtlayan bütün engellerin kaldırılmasıdır. Bir başka çare de yoktur. Ancak özgürlükçü ve demokratik toplumlarda bu ‘siyaset-tarikat-ticaret’ üçgeni ile savaşılır. Kapalı rejimlerde ise bu akımlar, devlet kadrolarını, sinsi ve karanlık yöntemlerle ele geçirirler.”

*”Atatürk’ün laiklik ilkesinin ancak ve ancak özgürlükçü demokrasilerde savunulacağına inanıyorum. Demokrasilerde çözüm yolları yasalarda değil, özgürlüklerde aranmalıdır.”

*”Demokrasi çok boyutlu bir kavramdır. Demokratik toplumlarda sermaye kesimi hangi koşullarda örgütleniyorsa, emek kesimi de aynı hakları kullanabilmelidir. Demokrasi anlayışı işte budur.”

*”Atatürk’ün çağdaşlaşma anlamındaki Batılılaşma çabaları, Amerikan destekli Araplaşma eğilimleriyle yer değiştirmiştir. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi İslam ümmetçiliğiyle yer değiştirmekte; necip millet kuruntularına dayalı bir çeşit Arap ırkçılığı yerleştirilmeye çalışılmaktadır.”

*”Biz; Atatürkçülüğün özgürlük ve uygarlık savaşının adı olduğuna, bunun için Atatürkçülüğün ancak yasak tanımayan özgür bir ortamda güç kazanacağına inanırız. “

*”Dinsel gericilik, ülkemizde yıllardır bir siyasal sömürü aracı olarak kullanılıyor.”

*”Haklıdan yana değil de güçlüden yana olanlar, korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar.”

İşte Uğur Mumcu’nun görüşleri, işte hâlâ yaşamaya devam ettiğimiz ülkemiz gerçekleri!

Uğur Mumcu, 31 yıl önce bugünleri nasıl da güzel anlatmış!

Saldırıdan iki gün önce yazdıkları

Tarih, 22 Ocak 1993.

Katledildiği saldırıdan iki gün önce…

Uğur Mumcu, Cumhuriyet’teki köşesinde “İmam-Subay” başlıklı bir yazı yazdı.

Yazının konusu özetle, imam-hatip okullarını bitirenlerin Harp Okullarına giriş engelinin kaldırılmasıydı.

Mumcu, yazısının bir bölümünde şu soruyu soruyordu:

“İmam-hatip liselerini bitirenler neden ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitülerine gitmiyorlar da ille de kaymakam, vali, savcı, yargıç ve subay olmak istiyorlar? Bu uzun vadeli eğitim ve bürokratik yerleşim planını kimler planlıyor?”

Uğur Mumcu, daha önce de her fırsatta “uyarı” yazısı yazıyor, “21.yüzyılda devleti İslamcılar yönetecek” diyordu.

İşte yazdıklarından bazı pasajlar:

*“Devlet, çeşitli din ve mezhepler arasında yan tutamaz. Tuttuğu anda laik düzen zedelenmiş olur. İmam hatip okullarını bitirenlerin sayısı her yıl katlanarak artıyor. İmam hatip liselerini bitirenler, imam ya da hatip olmuyorlar. Peki, ne oluyorlar? Üniversite ve yüksekokullara gidip savcı oluyorlar; yargıç oluyorlar; kaymakam oluyorlar!

*“Tevhidi Tedrisat Kanunu”nun 4. maddesi “din adamı” yetiştirilmek üzere din eğitimi yapan okullar kurulmasını öngörmüştür. Din eğitimi gören öğrencilerin imam hatip ya da müftü olmayıp başka alanlara kaymaları yasanın amacıyla bağdaşmıyor. Devlet bir yandan din hizmetlerini ilkokulu bitiren imamların, müftülerin ellerine teslim ederken öte yandan da imam hatip okullarını bitirenlere üniversite ve yüksekokulların kapılarını açarak okumuş yazmış din adamlarının başka alanlarda görevlendirilmelerini sağlıyor!

Bu açıkça bir “kadrolaşma hareketi”dir. 2000 yılına doğru bir de bakacağız ki savcı, imam hatip çıkışlı, vali ve kaymakam ilahiyatlı; yargıç da İslam Enstitüsü mezunu!”

*“İmam hatip okulları ile ilahiyat fakülteleri ve İslam enstitüleri, niçin açılır? Din hizmetleri bu okullarda din eğitimi gören nitelikli din adamları eliyle görülsün diye... Bu okulları bitirenler, din hizmetleri dışındaki alanlarda görevlendiriliyor ve devlet, din hizmetlerini ilkokul diplomalı imam ve hatiplerle yerine getiriyor.

O zaman, bu din eğitiminin amacı başkadır. Amaç, 21. yüzyılda devleti İslamcı bürokratlarla yönetilir duruma getirmektir.

Ve geldiğimiz nokta

Türkiye, Uğur Mumcu’nun 31 yıl önce uyardığı tehlikeleri bugün birebir yaşıyor.

Eğer Mumcu’nun uyarıları dikkate alınsaydı, en basitinden 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişimi gerçekleşmezdi.

Ve devlet bugün olduğu gibi İslamcı bürokratların yönetimine girmezdi.

Sonuçta imamların yönettiği Türkiye’nin hali ortada!

Türkiye, imamların yönetiminde “Kurtuluş Savaşı günlerinin şartlarına” geri döndü.

Daha ötesi var mı?