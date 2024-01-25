1987’li yıllar. Şimdi herkesin bildiği Kartepe’nin adı KELTEPE idi. Tepenin zirvesi deniz seviyesinden 1608 metre yükseklikte. Bu bölge bulunduğu coğrafi konum sebebiyle kış aylarında yoğun kar yağışı alır. Samanlı Dağları, Marmara bölgesinde karla buluşan ilk noktalardan biridir Keltepe. Herkes Kuzuyayla’ya yazın piknik yapmaya, kışın sucuk-ekmek yemeğe giderdi. Buraya kış turizmi tesisi kurulması için 1987’de STFA (Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya) tarafından temel atılmış ve inşaat bir yıl sonra durmuştu. Kocaelilerin karlı rüyaları başka bir kışa kalmıştı.

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17 yıl sonra bir adam çıktı. Adı Adil Üstündağ idi. “Kartepe Kış Turizm Merkezi”ni 6 ay gibi kısa sürede bitirerek 2004 kış sezonuna yetiştirdi. 42 kilometrelik bir alanda 12 adet doğal kayak pisti, 2 adet teleski ve 3 adet telesiyej hattı yaptı. Kartepe Green Park Hotel ve kayak pisti büyük ilgi gördü. Samanlı Dağları zirvesinde 1.600 metre yükseklikte, deniz ve göl manzaralı bu yer kışın vazgeçilmezi oldu. Özellikle de Araplar tarafından.

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Ne olduysa ondan sonra oldu. Çevreye irili ufaklı tesisler kuruldu. İstanbullular, Adapazarlılar akın etti. Bizim gariban Kocaelili ve İzmitli vatandaşlarımız gitmeye kalkıştılar ama burnundan geldi. Pahalılığı bir kenara bıraktım aracınızla yol kenarında dahi durmanıza müsaade edilmez oldu. Bir Siyasetçi, bürokrat ya da belediye başkanı çıkıp ta Kartepe’de halkın ücretsiz faydalanacağı, bir proje üretemedi. Örneğin ücretsiz bir park yapmak hiç mi akıllarına gelmiyor? Küçük minik kayak yeri yapmak bu kadar mı zor? Yani İzmitli Kocaelili burnunun dibindeki kayak merkezine sadece uzaktan imrenerek bakıyor. Garibin kış rüyası ne zaman gerçek olacak?

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Geçtiğimiz günlerde bir dostum ailesiyle birlikte ilk kez Kartepe’ye gitmiş. Gittiğine gideceğine bin pişman olmuş. İzmitlilerden, Kocaelilerden koparılıp en başta İstanbullulara sunulur hale gelen Kartepe için aynen şunları aktardı bana.” Fiyatlar el yakan cinsten. Yarım sucuk ekmek 400 TL. Yeme de yanında yat misali. Aracınızla yol kenarında durmanın bedeli 100 TL. Durduğunuz an değnekçi tabir edilen kişiler gelip anında para istiyorlar. Ya kuzu kuzu parayı vereceksiniz yada çekip gidecekseniz. Tabi başınıza bela almak istemiyorsanız.

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Her yerde jandarma var ama jandarma maalesef sadece trafik ve asayişle ilgili işleri yapıyorlar. Değnekçiler jandarmanın önünde dahi işlerini yapıyorlar. Acısu’dan itibaren zirveye doğru fiyatlar epey pahalı. Örneğin 180 gr. bir kokoreç 350 TL. Yolsuzluk ve fiyatlar almış başını gitmiş. Diyordu. Ne kadar haklı. 2023-2024 Kartepe Skipass Fiyatları şöyle imiş. Tam Gün sınırsız skipass: 1000 TL. Yarım Gün skipass: 800 TL. Tek Tur (Uzun): 400 TL.

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Her gün Fethiye caddesinden, Marinadan, karlı zirvesini izlediğimiz Kartepe bize ne kadar da uzak duruyor. Halbuki burnumuzun dibinde. Elimizi uzatsak tutacağız ama izin vermiyorlar. “Gidemediğin yer senin değildir” sözü ne kadar da haklı çıkıyor. Gariban için orası Kartepe değil KELTEPE halen. Ünlü şair Ahmet Arif Asya’nın İstanbul’da uluslararası standartta Hilton’dan başka otel olmadığı yıllarda yazdığı dörtlükteki gibi.

“Bir kafileyiz zavallıdan yoksuldan

Nidelim üstün yaratılmış kul kuldan

Eller seyreder İstanbul’u Hilton’dan

Biz seyrederiz Hilton’u İstanbul’dan”

Misali: Biz seyrederiz KELTEPE’yi ancak İzmit’ten…