Gaffar Okkan cinayeti ve Türkiye’nin savrulduğu nokta

Tarih, 24 Ocak 2001…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan, koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş ile birlikte Hizbullah terör örgütü tetikçileri tarafından öldürüldü.

Suikast failleri olan Hizbullah üyelerinden Ali Bilmez, Mehmet Sabir Özdemir, Alaaddin Tonga, Fesih Güler kısa zamanda yakalandı.

Haşim Alabalık, Necmettin Şanlı, Murat Aktaş, Mehmet Yasin Aydın, Adem Ceylan, Ramazan Kınay ve Naim Altındağ adlı suikast failleri ise, aradan 23 yıl geçmesine rağmen yakalanamadı.

Suat Çetin adlı fail ise daha sonra ele geçirildi.

Hazırlanan iddianamede, yakalanan sanılardan Mehmet Sabir Özdemir hakkında idam; diğer sanıklar Ali Bilmez, Fesih Güler ve Alaaddin Tonga hakkında ise 15’er yıl hapis cezası istenmişti.

Tarih, 29 Ocak 2019…

31 Mart 2019 seçiminden hemen önce… Suat Çetin, “yeniden yargılanma” talebinde bulunduğundan infaz durduruldu ve tahliye edildi. Böylece Gaffar Okkan suikastı faillerinden tek bir tutuklu dahi kalmadı.

Emniyet Müdürü Gafffar Okkan ve 5 koruma polisi Hizbullahçılar tarafından öldürülmüştü, ama ortada suçlu yoktu.

Tarih, 20 Şubat 2023…

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi öncesi… AKP, kamuoyunda Hizbullah Terör Örgütü’nün siyasi yapılanması olarak kabul edilen HÜDA-PAR ( Hür Dava Partisi) ile nikâh kıydı. Dört HÜDA-PAR’lıyı kendi listesinden milletvekili seçtirdi.

Tarih, 11 Ocak 2024…

Emniyet Müdürü Gaffar Okkan cinayeti davasında 15 yıl hapisle yargılanan Hizbullahçı Ali Bilmez, HÜDA PAR tarafından Diyarbakır Bismil Belediye Başkanı adayı gösterildi. Bilmez, Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) örgüt üyeliğine yönelik maddenin değiştirilmesinin ardından serbest kalmıştı.

Türkiye’nin içine düştüğü kirli ortam

Gaffar Okkan cinayetini merkeze koyarak yazımıza devam edelim…

AKP’nin nikâh kıydığı HÜDA-PAR, sicili çok kabarık bir siyasi oluşum.

*19 Aralık 2012’de kuruldu.

*Genel Başkanı, Zekeriya Yapıcıoğlu.

*Ağırlıklı olarak Diyarbakır ve Batman bölgelerinde faaliyet gösteriyor.

*Kamuoyunda, Hizbullah terör örgütünün “siyasi oluşumu” olarak kabul ediliyor.

*Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, her fırsatta “Hizbullah, bana göre terör örgütü değildir” diye demeç veriyor.

*Hizbullah’ın işlediği cinayetler alt alta yazılsa, sayfalar almaz. Bunlardan biri de bugünkü yazının konusu olan Gaffar Okkan cinayeti.

Peki, HÜDA-PAR, AKP’den neler istiyor?

*Anayasada, “Kürt” etnik kimliği vurgulanmalı.

*Kürtçe, Türkçe ile birlikte resmi dil olmalı.

*”Andımız” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” gibi sözler, her yerden silinip kaldırılmalı.

*Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli.

*Said-i Nursi, Şeyh Said ve Seyyid Rıza gibi Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli ve özür dilenmeli.

*Eyalet sistemi ve özerklik, tartışılmalı.

Hizbullah ve HÜDA-PAR’ın çizgisi

Eskiye gidelim.

“Hizbullah” isminin ilk duyulduğu günlere…

“Hizbullah”ı ilk ne zaman duyduk?

17 Ocak 2002 tarihinde, İstanbul’da yapılan operasyonda…

Örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesinden sonra ortaya çıkan “mezar evler”, sokakta satırla doğranan insanlar, işkenceler, “domuz bağlı” cinayetler, kameralar önüne dizilen insan iskeletleri…

O ara PKK ile de sertliğin sürdüğü günlerdi.

Sadece silahlı şiddet eylemleri değil, yaygın bir şekilde “Kürt kültürü”nü yayma etkinlikleri de yapılıyordu.

Kutlu doğum haftaları…

Hizbullah düğünleri…

Özellikle camiler ve medreseler, “örgüt evi” olarak kullanılıyordu.

Yayınlanan gazete ve dergiler, kurulan dernekler, derken HÜDA-PAR ortaya çıkıverdi.

Peki, HÜDA-PAR’ın çizgisi özetle ne?

*HÜDA-PAR, Kürtçü bir parti.

*PKK’ya alternatif olarak kuruldu, militanlarının çoğu da PKK’lıydı.

*Türkiye Hizbullah’ının siyasi kanadı.

*Hizbullah, sadece “dinci” bir terör örgüt değil, hedefi “İslami şeriata göre yönetilen Kürdistan”ı kurmak.

Siyasi kimliği ve siyasi hedefi böyle!

AKP ile HÜDA-PAR neden nikâh kıydı?

Şimdi diyeceksiniz ki, “AKP, böyle bir siyasi kimliği bulunan HÜDA-PAR ile neden ‘Seçim Nikâhı’ kıydı?

Bu işte bir tuhaflık yok mu?

Bence yok, gayet normal!

Çünkü her iki partinin de “ortak yönleri” var.

AKP kendisini hep “dava partisi” olarak konumlandırıyor, HÜDA-PAR da öyle.

Adı üstünde, “Hür Dava Partisi”…

Her iki parti de “İslami bir rejim” kurmayı hedefliyor.

Ayrıldıkları nokta, HÜDA-PAR “Kürt milliyetçisi” bir parti, AKP ise Türklük dahil “her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan” ümmetçi bir parti.

Erdoğan, 27 Şubat 2013’te, “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz” dememiş miydi?

Sonuçta, her iki partinin ırksal olmasa bile dinsel “ideolojik beraberlikleri” var.

İktidarın gücünü paylaşıyorlar.

Güçlerine güç katıyorlar.

İster “aşk evliliği”, ister “mantık evliliği” deyin, sonuçta evliler işte.

Türkiye’nin savrulduğu noktayı görüyor musunuz?

Gaffar Okkan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir “güvenlik müdürü” idi.

Diyarbakır halkının canından ve malından sorumluydu.

Diyarbakır kentini “terör örgütlerinden temizlemekle” görevliydi.

Hizbullah terör örgütü üyesi tetikçiler tarafından öldürüldü.

BİR: Devlet; emniyet müdürünü beş koruma polisi ile birlikte öldüren Hizbullahçı teröristlerden bir kısmını hâlâ yakalayamadı, yakaladıklarını da bir bir serbest bıraktı. Bugün cezaevinde 6 cinayetten sorumlu hiç kimse yok.

İKİ: Devleti 22 yıldır yöneten AKP, kamuoyunun Hizbullah terör örgütünün siyasi yapılanması olarak kabul ettiği HÜDA-PAR (Hür Dava Partisi) ile 14 Mayıs 2023 seçimlerinde “Seçim Nikâhı” kıydı ve 4 HÜDA-PAR’lıyı kendi listesinden milletvekili seçtirdi.

ÜÇ: HÜDA-PAR, Gaffar Okkan cinayeti sanıkları arasında adı geçen ve 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Hizbullahçı Ali Bilmez’i 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nden “belediye başkan adayı” gösterdi.

Nasıl?

*Türkiye’nin nereden nereye savrulduğunu gördünüz mü?

*Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a sıkılan kurşun, “devlete sıkılan kurşun”dur. Devlet, kendisine kurşun sıkanla birlikte olabilir mi?

Yazık bu memlekete!

Eğer “devlet” ve “siyaset” kıza zamanda kendini temizleyemezse, çok daha zor günler bizi bekliyor.