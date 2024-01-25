Punto oyunlarıyla tüketici aldatılıyor!

Sık sık indirimli ürünlerle karşılaşırız. Ama çoğu da yanıltıcı. Bir yandan indirim, diğer yandan bindirim yapıyorlar. Durum böyle olunca, olan yine tüketiciye oluyor. AA’ya açıklama yapan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde perakende mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikayetlerin arttığını, bu etiketlerin tüketicileri indirim algısıyla yönlendirdiğini belirtti…

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Tüketiciler yıl boyunca indirim kampanyalarına maruz kalıyor, yoğun kampanyalar sorunları da beraberinde getiriyor. Son günlerde mağazalardaki indirimli fiyat etiketleriyle ilgili şikayet de artıyor… Genel Başkan Kılıç, şu değerlendirmede bulundu;

'UYANIK OLUNMALI'

Ürünün indirimden önceki fiyatı da mutlaka etikette bulunmalı. Etiket üstüne etiket basılıyor, etiketler incelendiğinde indirim yapılmadığı görülüyor. Tüketiciler, indirim algısıyla yönlendiriliyor. Etiket oyunlarına karşı tüketiciler uyanık olmalı. Reyonlarda büyük puntolarla 'yüzde 50' yazılıyor. Aslında 'yüzde 50'ye varan indirim' kampanyaları düzenleniyor. Punto oyunlarıyla tüketici yüzde 50 indirim olduğunu düşünüyor, kasaya gittiğinde sorun yaşıyor.

Tüketici yanıltıcı etiketle karşılaşması halinde bunu kanıtlaması için fotoğraf çekmesi gerekiyor. Tüketiciler, indirimlerle ilgili sorun yaşamaları durumunda Ticaret Bakanlığının 'Alo 175' hattını arayabilir, Bakanlığın il müdürlüklerine veya belediyelerin zabıta birimlerine başvurabilir.

Gelişen teknolojiyle birlikte fiyat araştırması daha kolay yapılabiliyor. Tüketiciler hem mağazalardan hem de internet üzerinden ortalama fiyatı öğrenerek bilinçli alışveriş yapabilirler. Tüketiciler "indirim var" diye alışveriş yapmamalı, ihtiyacı varsa ürün almalı.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Tüketiciler sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde dikkatli olmalı. e-Ticaretin yanında sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde de artışlar gözleniyor. Mesafeli satışlarda 14 günlük cayma süresi hakkı var. Bu hakkı kullanabilmek için alışveriş yapılan hesabın ticari şirkete ait olması gerekiyor.

Şahıs hesaplarının resmi kayıtlarda karşılığı yok ve burada dolandırıcılığın daha fazla olduğu görülüyor. Ürün gönderilmiyor, muhatap bulunamıyor. EFT ve havaleler kişi hesaplarına yapılmamalı. Tüketiciler, ticari şirketlerle sorun yaşadığında tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirken, şahıs hesaplarında ise 'dolandırıcılık' suçuyla mahkemeye başvurulması gerekiyor."

“AKILSIZ BAŞIN CEZASINI AYAKLAR ÇEKER”…

Başkan Kılıç’ın uyarılarını ve önerilerini yukarıda okudunuz.

Firmalar, gerçekten de tüketiciler üzerinden indirimlerle, kampanyalarla, etiket oyunlarıyla büyük bir algı yaratıyorlar.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bunda da başarılı oluyorlar.

Bir ürünü satın alırken, arama motorlarından ürünü araştırarak, o ürünün fiyatı hakkında bilgi sahibi olabilir, kıyaslama yapabilirsiniz.

Unutmayın, “akılsız başın cezasını ayaklar çeker”…