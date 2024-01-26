BİLİMSELLİK  KOMADA: KOCAELİ ANSİKLOPEDİSİ

Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Kocaeli Ansiklopedisi" yayımladı.

Ben Orman Mühendisi olduğum için bu ansiklopedideki "Ormanlar" ve "İzmit Orman İşletme Müdürlüğü" maddelerini öncelikle okudum. Yazılanları görünce inanın gözlerime inanamadım.

"Ormanlar" maddesinden başlayalım:

Kapağında "Kocaeli Ansiklopedisi" yazmasına karşın bu maddede "ormanlar" Yalova ile Sakarya ilinin tamamını da kapsayan "Kocaeli Sancağı" bazında ele alınmış. Nedenini anlamak mümkün değil.

Orman, belirli yükseklikteki çeşitli ağaçlar, ağaççıklar, otsu bitkiler, hayvanlar, mantarlar ile mikroorganizmalar içeren bir ekosistemdir Yani sadece ağaçlardan ibaret değildir.

Ben bu yaşa geldim, yıllarca Orman Mühendisi olarak çalıştım ve bir orman konu olduğunda var olan bütün ağaç türleri ile yaygın orman altı bitkilerin belirtilmediği, değil bir ansiklopedi bir broşür bile görmedim.

Bu ansiklopedide ise Kocaeli ormanlarına ait maddede sadece "bazı" ağaç cinsleri, genelde odununun kullanımına bağlı olarak dolaylı olarak belirtilmiş. Örneğin silah kundaklarının Ceviz'den yapıldığı, bu ormanlardan edinilen odunun İstanbul'da ekmek üretiminde, ısınmada ve para basımında kullanıldığına değinilmiş. Ne kadar "müthiş" bilgiler değil mi?

Ansiklopedinin bu maddesini yazan kişinin Kocaeli körfezinin kuzey ve güneyine komşu arazilerin bir zamanlar yoğun Servi (Cupressus sempervirens L.) ormanları ile kaplı olduğundan da haberi olmadığı anlaşılıyor. Körfez boyunca, bu ormanların artığı Servi toplulukları bunun delili olduğu halde madde içinde Servi kelime olarak bile geçmiyor.

Kocaeli ilinin Karadenize komşu alanlarında Defne ağacı (Laurus nobilis) toplulukları vardır. Çünkü toprak ve iklim şartları bu ağaç için son derece uygundur. Öyle ki bu alanlardan elde edilen Defne yaprakları yıllarca Avrupa ülkelerine (Özellikle Fransa'ya) ihraç edilmiştir. Ama ansiklopedinin bu maddesinde Defne de yok.

Avrupa ormanlarına Kestane ağacı (Bu türünün bilimsel adı; Castanea sativa) kuzey Anadolu'dan yayılmıştır, Kocaeli ormanlarının en yaygın ağacıdır, bu maddede onun da adı hiç geçmiyor.

Bu bölge ormanlarında Gürgen (Carpinus betulus) çok yaygındır, onun da adı yok.

Gelelim "İzmit Orman İşletme Müdürlüğü" maddesine;

Bu maddede yazılanlar ansiklopedik açıdan "akıllara ziyan" durumda. Örneğin ormanlarındaki "asli" ağaç türleri arasında " Sahil çamları" ile "Radiata çamları" da belirtilmiş. Asli tür, doğal olarak ve büyük oranda bulunandır. Bu iki ağaç türü ise bu işletme ormanlarında doğal olarak yoktur. "Radiata çamı" Kuzey Amerika orijinlidir. Hızlı gelişimi nedeniyle yurdumuzda denenmiş ama uyumsuzluğu nedeniyle bir böceğin (Evetria buoliana) yoğun tasallutuna uğradığından dikimlerinden vazgeçilmiştir. Diğer taraftan "Sahil çamı" (Pinus maritima) Akdeniz iklimine has bir ağaçtır. İzmit bölgesinde doğal ormanları yoktur.

Sadece bu iki maddede gördüklerim bile başka maddelerde de bu yapıtı ansiklopedi olmaktan çıkaracak çok sayıda yanlış ve noksanlıkların bulunabileceğini net olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle oluşturulacak bir komisyon yoluyla her maddesinin, içerdiği konularda yeterli bilgi sahibi kişilerce irdelenmesi sağlanarak, ansiklopedi bilimsel esaslara uygun olarak yeniden yazılmalıdır. Yani bu yapıt komadan çıkarılmalıdır.

Son olarak, bu ansiklopediyi hazırlayan kurula şiir tutkunu büyüğümüz Suat Özdemir'in bir sözünü hatırlatmak istiyorum; "Bu iş beni aşar demek insanı küçültmez, büyütür"