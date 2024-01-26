Asrın liderinden TARİHİ SÖZLER

Mazlum milletlerin ve dünyanın örnek alıp unutamadığı ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk'e saygı duymak bilime ve gerçeklere inanan insanlar için tarihi bir borçtur.

O gün söylediği ve önerdiği her söz aradan bir asır geçmesine rağmen geçerliliğini aynen korumaktadır.

Örneğin:

"Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar" diyor.

ATATÜRK'DEN BİR SÖZ DAHA

Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin,

Kimseyi üstün görmeyeceksin,

Hiç kimseyi aldatmayacaksın,

Ülke için gerçek idealin ne ise onu görecek,

O hedefe yürüyeceksin.

Herkes sana karşı çıkacaktır;

herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır:

Önüne sonsuz engeller yığacaklardır,

Fakat sen bunlara dayanıklı olacaksın.

Kendini büyük değil, küçük bir hiç sayarak,

Kimseden yardım görmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın.

Bütün bunlardan sonra da "büyük" derlerse söyleyenlere gülüp geçeceksin.

Herkesin, mevki, makamı, cinsiyeti ne olursa olsun ve de özelliklede lider olmak isteyenlerin uyması gereken yaşamdan örnek alınmış altın kurallardır.

Sevgi ve saygıyla anıyorum.

GAZİ MUSTAFA KEMAL DİYOR Kİ:

"Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, arifesi ve hayrı üzerinize olsun.

Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanların dini hakikatleri tebliğe memur ve resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce ki, Kur'an'daki naslardır.

İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir, temel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı bununla diğer ilahi ve tabi kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi.

Çünkü bütün kanunları yapan Cenab-ı Haktır.

Türk milletinin Çanakkale'deki yüksek imanını, Türk milletinin bu yüksek seciyesini görmeseydim, yaşamasaydım, onlara 'Ben size ölmeyi emrediyorum!' dediğim zaman, hiçbirisi Kelime-i Şehadet getirmeden koşmasaydı, onları öyle görmeseydim, istiklal harbine başlayamadım."

"Bütün dünya Müslümanları

Allah'ın son peygamberi Hz.

Muhammed'in (sav) gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli ve örnek almalıdır.

İslamiyet'in hükümlerini olduğu yerine getirmeli.

Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler."

İşte tarihte iki, üç yüz senede bir gelen dahi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde dinimizi, dilimizi, onurumuzu ve vatanımızı düşman elinden kurtarılmıştır.

Rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

MUSTAFA KEMAL DİYOR Kİ:

"Büyük dinimiz, çalışmayanın insanlıkla alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler zamanın yeniliklerine uymayı kafir olmak sanıyorlar.

Asıl küfür, onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu yapanların amacı, İslamların kafirlere esir olmasını istemek değil de nedir?

Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, beyinledir.

Allah'ın emri çok çalışmaktır.

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir.

Zamanın icaplarına göre ilim ve fen ve her türlü medeniyet buluşlarından azami derecede istifade etmek zorunludur."

"Yurtta barış, dünyada barış."

Ne Mutlu Türk'üm diyene....