Özgür Özel’in notu

CHP’li dostlar bana Özgür Özel’i soruyorlar.

Nasıl buluyorsun?

Bu işi başarabilecek mi?

Onlara Nasreddin Hoca’nın şu fıkrasını anlatıyorum:

Nasreddin Hoca bahçesinde çalışırken yoldan geçen biri selam vermiş, “Hocam, falanca köye ne kadar zamanda varırım?” diye sormuş.

Hoca, adama şöyle bir bakmış, “Hele yürü!” demiş.

Adam fena bozulmuş, ama öğrenmesi lazım, tekrar sormuş:

“Falanca köye ne zaman varırım?”

Nasreddin Hoca, aynı cevabı vermiş:

“Hele yürü!”

Adamın tepesi atmış, “Kabahat sana soranda. Kavuğundan utan” deyip hışımla yoluna devam etmiş.

Hoca, biraz uzaklaşan adamın yürüyüşünü izlemiş ve arkasından “Duur!” diye bağırmış.

“Bu yürüyüşle o köye üç saatte ancak varırsın.”

Sonra son sözünü söylemiş:

“Hangi hızla yürüyeceğini görmeden, ne zaman varacağını bilemem ki!”

**********

Evet, Özgür Özel 2011’den beri TBMM’de, onun milletvekili olarak yürüyüşünü biliyoruz.

8 Kasım 2023’te de CHP’nin başına geçti.

Şunun şurasında üç aydır genel başkan.

Genel başkanlığını değerlendirmek, “başarılı” veya “başarısız” demek için çok erken.

Hele şu seçim sürecindeki yürüyüşünü bir görelim, sonunda “Kesin notumuzu” veririz.

Haa, Özgür Özel’in “aday belirleme sürecindeki notunu” soruyorsanız, söyleyeyim, bu süreçteki notu, zayıf.

Bu süreci, çok kötü yönetiyor.

Kendinden önceki dönemlerden bir farkı yok.

Hatta onlardan daha kötü.

Önümüzdeki günlerde ayrıntılı yazacağım…

Aday belirlemede; örgütün de, milletvekillerinin de, Ankara’dan aday adayları için rapor hazırlaması için gönderilen iki milletvekilinin de hiçbir hükmü yok.

Adaylar, bir “sistem içinde” değil, “keyfi verilerle” belirleniyor ve açıklanıyor.

Birkaç gün sonra olup biteni yazdığımda, şaşıracaksınız, “Bu kadar da olmaz” diyeceksiniz.

CHP’de isimler değişti, “zihniyet” aynı.

Benim gördüğüm bu.

Partili değilim, ama üzülüyorum.

Ülkem adına üzülüyorum.

Demokrasilerde “güçlü iktidar” kadar, “güçlü muhalefet” de şart!

Bir ülkede “güçlü muhalefet” yoksa, o ülkede demokrasinin varlığından söz edilemez.

Ancak “güçlü muhalefet”, iktidarın gücünü sınırlayabilir.

Eğer iktidarın gücü sınırlandırılamıyorsa, o ülke eninde sonunda felaketi yaşar.

Benim endişem bundan.

Özgür Özel’in “aday belirleme sürecini yönetme notu”, kötü.

Bakalım, “seçim sürecini yönetme notu” kaç olacak?

Bu rakamlar neyi anlatıyor?

*Cumhuriyet tarihinde, okulu terk eden çocuk sayısı ilk kez 443 bine çıktı.

*Türkiye’de halen 5-17 yaş arası 1 milyon 448 bin 638 mülteci var.

*Zorunlu eğitim çağında olan 456 bin mülteci çocuk, okula hiç gitmedi.

Nasıl?

Bu rakamlar size neyi anlatıyor?

Yaşasın, “üniversite zengini” bir ülkeyiz!

İktidar, her fırsatta ülkemizde 208 üniversite bulunmasını gururla dile getiriyor.

İyi de, önemli olan “nitelik” mi, yoksa “nicelik” mi?

Yani, “kalite” mi, “sayı çokluğu” mu?

*208 üniversitemizden 164’ünde araştırmacı sayısı 5’in altına düştü.

*60 üniversitemizin “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projesi” yok.

*106 üniversitemizin bölümleri, “uluslararası akreditasyon” alamadı.

Nasıl?

Şimdi bu verileri gördükten sonra da, “Yaşasın, üniversite zengini bir ülkeyiz!” diyebilir miyiz?