AKP iktidarında tarikat ve cemaatler cirit atıyor!

AKP iktidarıyla birlikte ‘Tarikat’ ve ‘Cemaat’ kelimesini sık sık duymaya başladık. Son zamanlarda ‘Tarikat’ ve ‘Cemaat’ deyince akla hep Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı geliyor. Bu imajı söylemleriyle kendileri yarattı.

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Cemaat veya Cemaât (Arapça: جَمَاعَة), dinde bir fikir, kitap, şeyh, imam, veli, alim veya ibadet için bir araya gelen topluluklara denir. İslâm'da ayrıca tasavvuf ve benzeri hareketlerde, belli bir görüş ve inanca sahip gruplar için de kullanılır. Tasavvuf cemaatine tarikat denmektedir. (Vikipedi)

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Tarikat (Arapça: طريقة), veya tarik kelimesi "yol" tarikat "yollar" anlamına gelir, "Allah’a ulaştıran yol" mânâsında kullanılmaktadır. Tarikatlar Selçuklu ve Osmanlı'ya özgü düşünce ve inanç hareketleri olarak değerlendirilmektedir. (Vikipedi)

TARİKAT/CEMAAT YAPILANMASI

http://bolgehaber67.net’ten Faik Mekik, “Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı tarikat/cemaatler” başlıklı bir yazı yazdı. Yazının bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum;

Amerikan emperyalizminin desteği ile gerçekleşen 12 Eylül 1980 faşist darbesiyle yeşil kuşak projesine dahil edilen ülkemiz siyasal İslam’ın, tarikat/cemaat yapılanmasıyla önü açılmış oldu. Nurcular ile Kenan Evren’in, İskenderpaşa tarikatı ile Turgut Özal’ın yakın ilişkilerini kamuoyunda bilmeyen yoktu. Günümüzde ise Fethullah Gülen’den (FETÖ) boşalan; kamusal, ekonomik ve siyasal alanları Menzil cemaatinin doldurduğunu bilmeyen kalmadı. Bilindik tarikat ve cemaatlerin vakıfları 1982’de vergiden muaf tutulmuştu. Bu tarihten itibaren tarikat/cemaatler yurtlar, dershaneler, okullar kurarak eğitim ve öğretimde önemli bir yere sahip oldular.

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1925’te Şeyh Sait, dini kullanarak Cumhuriyet’i yıkmaya çalışmıştı. Cumhuriyeti kuranlar, buna karşı, ‘’Dini siyasete alet etmek vatana ihanet suçudur’’ şeklinde bir kanunla mücadele etmişlerdi.

Aradan 91 yıl geçti. 15 Temmuz 2016’da bu sefer FETÖ, dini kullanarak Cumhuriyet’i yıkmak istedi. Bugün başka tarikatlar ve cemaatler gizli, açık şekilde cumhuriyeti yıkmaya çalışıyorlar. Keşke tarihten ders çıkarılabilse…

DERNEK VE VAKIF MASKESİ

Halkımızın dini duyguların iliklerine kadar istismar ederek sömüren tarikat/cemaatler; devlet kademelerinde dernek ve vakıf maskesiyle palazlanıyorlar. Denetlenmek bir yana kamusal, ekonomik ve siyasal alanda yer buluyorlar. Tarikat/cemaat okulları ile yurtlarında yaşanan hak ihlalleri, baskılar, cinsel istismar, tecavüz, cinayet, intihar herkes tarafından bilinir hale gelmiştir.”

ATATÜRÜK’ÜN TARİHİ SÖZÜ…

Mustafa Kemal Atatürk, tarikatlar ve cemaatlerle ilgili, “Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir” diyor…

ATATÜRK VE CUMHURİYET

Yukarıda tarikat ve cemaatle ilgili değerlendirmeleri sizinle paylaştım.

Günümüzde ‘tarikat’ deyince, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı geliyor…

‘Cemaat’ deyince, yine Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı geliyor…

Bazı tarikat ve cemaat mensupları Atatürk ve Cumhuriyet’e ağır hakaret ediyorlar.

İfadeleri alınıyor, serbest bırakılıyorlar.

Atatürk ve Cumhuriyet’e ağır hakaret edenler hakkında daha caydırıcı cezalar verilmeli diye düşünüyorum. Sosyal medyada ülkemizdeki tarikat ve cemaatlerin isimleri yayınlanıyor. Sosyal medyadaki bu tarikat ve cemaat isimlerini sizlerle paylaştım.

TÜRKİYE'DEKİ TARİKATLAR VE CEMAATLER:

1. Menzilciler

2. Nakşibendi

3. İskenderpaşa C.

4. İsmailağa C.

5. Süleymancılar

6. Hazneviler

7. Yahyalı C.

8. Erenköy C.

9. Tufancılar

10.Kıbrısiler

11. Zilan C.

12. Reyhaniler

13. Hacegan C.

14. Işıkçılar

15. Arvasiler

16. Akfırat C.

17.Halidiye

18. Şeyh Muhammed

19. Nayır Erzincani

20. Bilvanis Grubu

21. Kadiri

22. Galibiler

23. İcmalciler

24.Tillocular

25. Muhammediye

26.Halisiye

27. Üveysler

28. Şeyh Osman C.

29. Zenbililer

30. Hüseyniler

31. Farukiler

32. Bilal-i Nadir

33. Kesnizani

34. Şettariye

35. Halveti

36. Cerrahiler

37. Uşşakiler

38. Şabaniye

39. Mısriyye

40. Ticaniler

41. Ruşeniye

42. İpek Yolu Gurubu

43. Sünbüliye

44. Nasuhiyye

45. İbrahimiye

46. Rifai Tarikatı

47. Kubbealtı C.

48. Çorum Dergahı

49. Mehmet Efendi C.

50. Maafiriler

51. Antakiler

52. Marufiler

53. Ayderussiyye

54. Sayyadiye

55. Zeyniyye

56.Sebsebiyye

57. Kantaniye

58. Bayramiler

59. Maşukiler

60. Aksarayiler

61. Edirneviler

62. Yakubi

63. Kabayiler

64.Kemaliler

65. Sühversiyye

66. Zeyniyye

67. Çeştiyye

68. Sabiriye

69. Nizamiyye

70. Fetullah Gülen C.

71. İlim Yayma C.

72. Kırkıncı Hocacılar C.

73. Yeni Asyacılar Grubu

74.Yeni Nesilciler Grubu

75. Aczimendiler

76. Meşveretçiler

77. Medzehra Gurubu

78. Zehra Vakfı

79. Okuyucular (Kurtoğlu)

80. Yazıcılar

81. Sungurcular Grubu

82. Medrese Alimleri

83. Vakfı

84. Şalvarlı Efe C.

85. Hayrat C.

86. Norşin Dergahı

87. Arif Efendi üfürükçü tarikatı

88. Hiranur

89. Adnan Oktarcılar (x)