Yaş almak ve sonsuzluk

“Yaşlanmak,

bilgeliğin şafağıdır güvercin.”

Sabahın en güzel zamanlarıydı. Güvercin, her zaman yaptığı gibi seraya, Lal’i ziyarete gelmişti. Onunla sohbet etmeye bayılırdı. Lal’i bir köşede heykel gibi, hiç kımıldamadan durur görünce telaşlandı. Yine ne olmuştu acaba?

‘Neyin var, yoksa kendini mi incittin’, diye sordu.

‘Güvercinin sesini duyuca irkildi Lal. Toparlanmaya çalıştı.

‘Yaşlanıyorum artık güvercin. Eskisi kadar güçlü değilim. Fiziksel olarak yavaş yavaş ölüyorum sanırım, beynimde yakında onu takip edecek. Ansızın bu sabah, zamanın geçişiyle ne kadar çabuk yaşlandığımı ve güçsüzleştiğimi fark ettim’.

‘Ne oluyor sana, durup dururken Lal?’.

‘Sadece ilerleyen yaşıma ve zamanın geçişine boyun eğmeye karar verdim güvercin. Güçsüz hissetmekten bıktım. Vücudum, beni hayal kırıklığına uğratıyor. İşe yaramaz bir hale geliyorum. Kimseye, faydam dokunmayacak, kimse beni istemeyecek, sevmeyecek. Yaşlanınca, hiçbir işe yaramayız. Tek başına doğar, büyür ve tek başına yaşlanırız’.

‘Ne garip şeyler düşünüp, söylüyorsun. Başkalarına fayda için mi yaşıyoruz? Galiba zamandan ve gelecekten korkmaya başladın, Lal. Neden kapının ardındaki öcüden korkuyorsun ki? Ben seni hep güçlü, yaşama bağlı, canlı ve enerjik görürdüm. Cesaretin nereye gitti? Yorgunluk ve güçsüzlük, yaşlılık için bahane olamaz. Öyle olsa, her yorulduğumda, benim ölmeye yatmam gerekirdi. Bedenlerimiz ve zihinlerimizin yaşlanmasına neden olan, gerçekte yaşanmak değil, zamandan korkmaktır. Zamandan ve zamanın etkilerinden korkmak, erken yaşlandırır.

Senin zihnin korkuyor, Lal. En çok da yaşlılık kelimesinden... Zamanın geçişiyle değersizleştiğini düşünüp, yaşlanmayı beklemekten, korkuyor. Zaman içinde geleceğe dair umutların kaybedilmesinden, korkuyor.

Gelecekte, hiçbir hayali ve umudu olmadan, zamanın geçişini beklemek, zihni yaşlandırmaktır’.

‘Haklı olabilirsin güvercin. Yaşlanmaktan, neden bu kadar çok korkuyorum?’.

‘Yaşlılığı, yaşlanmayı, son olarak düşünüp, yok olacağını sandığın için, böyle hissediyorsundur. Belki de yaşlanmaktan korkmanın sebebi, yaşamdan korkmaya başlamandır.

Yaşlanmanın gerçekliği, uçup giden yılların ardından, olgunlaşmayı öğrenmektir.

Geçmişte yaşadıklarım, şu an ve şimdiki gerçekliğim, sonsuza eşdeğerdir’.

‘Bunu biliyorum güvercin. Yine de yaşlandığım için üzülüyorum’.

‘Yaşlanmak, üzücü bir gelişme değil. Bunu nasıl anlayamazsın? Yaşlanmak, bir değişim ve değişim sürecidir. Yaşamın her aşaması, durmaksızın ileriye doğru atılan bir adımdır. Bu yöndeki her çaba ve değişim, sevinçle, memnuniyetle karşılanmayı hak etmiyor mu?

Yaşam kendini sürekli yenilerken, nasıl yok olabilir? Gerçeklik, asla yok olmaz’.

Gülmeye başladı, Lal.

‘Felsefe yapıyorsun güvercin’.

‘İlerleyen yaşımıza, boyun mu eğeceğiz, Lal? Bugün öleceğimi bilseydim bile, yine seninle sohbet etmeye gelirdim.

Yaşlandım dediğin an, cansızlık ve ölüm gelir, kapıya dayanır’.

‘Peki, ne yapacağız? Yaşlanmayı nasıl durduracağız?

‘Neden, yaşlanmayı durdurmaya ihtiyacın varki?

Saçlarına düşen aklar, bilgeliğinin, becerilerinin ve anlayışının göstergeleridir. Önce kendini, kendi değerini bileceksin. Yıllardır herkese sevgi ve iyilikle yaklaşmadın mı? Her ilişkinde, davranışında iyiniyeti esas almadın mı? Tam da bu yüzden, belki de sadece bu yüzden bile, kendini önemli bir değer olarak algılamalısın.

Aksaçlarınla birlikte, duygusal ve ruhsal olgunluğun, en büyük yeteneğindir.

Herkes, yaşlılıktan korkar, geleceklerinden endişe ederler. İnsanlar, yıllar ilerledikçe, fiziksel olarak kötüleşeceklerini düşünürler. Öyle düşünüp, hissettikleri için de, her şey öyle gerçekleşir’.

‘Ne zaman, yaşlanırız güvercin?’.

‘Yaşama ve güzelliğe olan ilgini, sevincini kaybettiğinde, hayal kurmayı bıraktığında, yeni gerçeklerin peşinden koşmayı bıraktığında, fethedilecek yeni alanlar, yeni dünyalar aramadığında yaşlanırsın.

Yaşamın cansızlaşıp, kuruduğunda, hiçbir şeyden zevk almadığında, hiçbir şey yapmayı istemediğinde, yaptığın hiçbir şey, sana, güzel ve keyifli gelmediğinde yaşlanırsın… Bir an durdu güvercin.

‘Yoksa emekli olmak mı, gözünü bu kadar korkuttu Lal?

Yaşamaktan, yaptıklarından emekli olman mümkün mü?

Her zaman, yapacak birçok işin yok mu?

Nasıl emekli olduğunu düşünebilirsin?

Hoş, emekli olsan bile, emeklilik yaşama, yeni bir giriş, yeni bir meydan okuma ve yeni bir yolculuk değil mi? Hayallerinin gerçekleşmesi için, bir başlangıç sayılamaz mı?

Pek çok planın, birçok hayalin yok muydu, senin?

Artık yapmak istediğin şeyleri, yapmak için, bolca zamanın olduğunun farkında mısın?

Emekliliğin, yaşam ve bilgelik yolunda ileriye doğru atılan, yeni bir adım olduğunu, nasıl olur da algılayamazsın?

‘Yaşlanmayı nasıl algılamalıyız, güvercin?’. Orada, takılı kalmıştı Lal.

‘Yaratıcı güçleriyle öğrenmeye ve üretmeye devam edecek kadar yürekli olanlar, asla korkmazlar. Öğrenmeyi ve üretmeyi sürdürenlerin kalbi, yeni deneyimler peşinden koşarken, her daim genç kalır. Bedenimiz, daima düşüncelerimizi, duygularımızı yansıtır.

Keyifle yaşamanın, değerli şeylerle ilgilenmenin sayısız yolu var, Lal.

Üstelik, sen, her zaman, yaratıcı fikirler üretmeye pek hevesli değil miydin?’.

‘Genç kalmanın bir sırrı var mı güvercin?’.

‘Olmaz mı, Lal? Hep yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsan, yenilikleri merak edip, çalışıyorsan, yaşlanmaya vaktin olmaz. Bu yüzden zihnini yeniliklere, yeni fikirleri aç. Algılarını asla köreltme’.

‘Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?’.

‘Sana, başka bir sır, daha verebilirim, Lal.

Bilinçaltı asla yaşlanmaz, zamansızdır, yaşsızdır ve sonsuzdur’.

‘Bilinçaltını, nereden çıkardın şimdi, güvercin?’.

‘Zihnimiz, bilinç ve bilinçaltından oluşur. Düşünme, bilinçli zihnimizle yaptığımız bir eylem olduğu halde, bedenimizin kendi ritmi ve düzeni, tüm alışkanlıklarımız, bilinçaltı tarafından yönetilir.

Zihnimiz bir bahçe ise, bu bahçenin kendisi de, bilinçaltıdır. Bahçeye ne ekersen, onu, biçersin. İyi tohum, iyi meyveye, kötü tohum, kötü meyveye dönüşür.

Dış dünyamızı yaratan, iç dünyamız, düşüncelerimiz, duygularımız, arzu ve hayallerimizdir.

Bilinçli zihnimiz karar verse de, bahçemize, doğru bitkiler ekmek zorundayız. Zira bilinçaltımız, durmadan çalışırken, doğru yanlış, iyi kötü nedir, bilmez, ayıramaz. Bilinçli zihnimiz, ne derse, ne düşünür ve hissederse, bilinçaltı onu gerçekleştirmeye çalışır. Bilinçaltı, bilinçle tartışmaya girmez, her zaman onun emrinde çalışır. Ne var ki, gerçeklik algısı ve muhakemesi yoktur. Şaka yapsan bile, gerçek zanneder, yaptığın şakayı, gerçekleştirmeye çalışır’.

‘Bilincimiz ne derse, o gerçekleşir mi güvercin?’.

‘Çoğunlukla Lal, çoğunlukla.

Hatta ne düşünürsen bile...

Seçim senindir. Pencereden bakarken, birileri güneşi görürken, birileri de sadece çamuru görür…

Ayçiçeklerinin her daim güneşe dönmesi gibi, daima iyiye, doğruya ve güzele dönmelidir…

Bahçene ne ektiğine çok dikkat etmeli, yaşamı sevmeli, yaşama saygı göstermelisin…

Sahip olduğun bilgi, deneyim ve bilgelikle, her zaman ileriye bakmalı, yaşamın sonsuzluğunu fark etmelisin. Yaşamı, tüm güzelliğiyle algılayıp, öyle davranırsan, yaşamında, senin için, harikalar yaratmaktan asla vazgeçmeyeceğini göreceksin.

Başka bir sır daha ister misin?

Ne kadar genç olduğunu düşünüyorsan, o kadar gençsin.

Kendini, kaç yaşında hissediyorsun?’.

Lal, kendini canlanmış hissediyordu.

‘Ya sen güvercin? Sen, kendini kaç yaşında hissediyorsun?

Lal’in bu karşı çıkışına güldü, güvercin.

‘Beni hiç sorma Lal, Orası biraz karışık. Üzülürsün sonra …

Güvercin olarak ben, sonsuza uçmaya mahkumum…’.