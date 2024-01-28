Dezenflasyonist süreçte maliye politikamız-3

1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 12. kalkınma planının ( 2024-2028)onaylandığına dair Türkiye Büyük millet Meclisi kararı yayınlanmış olup ,söz konusu kararda yer alan maliye politikalarına yönelik bazı hedeflere ilişkin notlarımız özetle şöyledir;

-Vergi harcamalarının gözden geçirilerek etkin olmayan istisna muafiyet ve indirimlerin kaldırılması

-Kayıt dışılıkla mücadelenin yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlar destekli risk analiz faaliyetleri ile ve tüm tarafların etkin katılımı ile yürütülmesi

-Vergi sosyolojisi dikkate alınarak gönüllü uyum, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde vergi hizmetlerinin geliştirilmesi

-Vergi tabanının genişletilmesine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi

-Kamu gelirlerinin tahsilat performansının artırılması ,vergi cezalarının caydırıcılığının güçlendirilmesi

Yukarıda özet olarak aktardığım hususlar vergiye yönelik olup ayrıca kamu harcamaları, teşvik politikası, yeşil dönüşüme yönelik politika ve hedefler de belirlenmiştir.

2023-2025 orta vadeli programda kamu maliyesine ilişkin politikalara bakıldığı zaman, 12. kalkınma planına paralel düzenlemeler içerdiği görülmektedir. Özetle;

-Harcamaların kontrol altına alınacağı

-Azami tasarrufa riayet edileceği.

-Tek hazine kurumlar hesabının genişletileceği

-Taşıt kullanımında kamu filo yönetim sisteminin uygulama modellerinin kamu idarelerine yaygınlaştırılacağı.

-Vergi mevzuatının gözden geçirileceği

-Digital ekonominin vergilendirileceği

-Tahsilat performansının artırılacağı

-Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için vergi güvenlik müesseseleri oluşturulacağı

- Kayıt dışı istihdamla mücadele edileceği

- Mükellef hizmetlerinin geliştirileceği

-KİT’lerin verimlilik esasına göre faaliyetlerini sürdüreceği

- Sosyal güvenlik sisteminin güçlendirileceği

-Bütçe tekliflerinin 2021/14 sayılı Tasarruf tedbirleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan düzenlemelere uymaları gerektiği belirtilmiştir.

Geçmiş dönem orta vadeli programlar ve kalkınma planları ile karşılaştırıldığında, çok az değişiklikle tekrar gündeme gelen hedefler olarak doğru olmakla birlikte ,yıllardır çoğunu uygulamaya maalesef geçiremediğimiz mali hedefler söz konusudur .

Yapılması gereken şey öncelikle bu plan ve programlara uygun düzenlemelerin bir an önce gündeme getirilip; kısa, orta, uzun vadeli tedbirlerin hemen uygulamaya geçirilmesidir.

Yıllardır kamuda usulsüz araç kullanımı, kamu harcamalarında tasarruf yapma, kayıt dışı ile mücadele, kayıt dışı istihdamı engelleme, vergi istisna ve muafiyetlerinin ayıklanması, vergi güvenlik müesseselerinin gündeme getirilmesi, vergi tahsilat oranının süratle artırılması, vergi cezalarının etkin ve caydırıcılığının sağlanması ,vergi aflarının artık çok özel durumlar hariç bir daha gündeme getirilmemesi, emlak vergisi sisteminin gözden geçirilmesi, mahalli idarelerin öz gelirlerini artıracak tedbirlerin alınması gibi hususlarda fazla ilerleme sağlanamamış, maalesef kamu gelirleri ve harcamalarında etkinlik ve verimlilik oluşturulamamıştır .

12. Kalkınma Planı ve 2023 -2025 orta vadeli program doğrultusunda yapılabilecek kamu maliyesine yönelik tedbirler konusunda kendi düşüncelerim şöyledir;

1-Uzun yıllar kamu harcamalarında tasarruf denilince; kağıt, aydınlatma, su, kırtasiye, elektrik gibi harcamalar ve kamu personelinin zorunlu ihtiyaçlarına yönelik harcamalara odaklanıldığı ve hatta bu konularda yasal düzenlemeler yapıldığı halde harcamalarda ciddi bir tasarruf yapılamadığı bilinmektedir. Özellikle 2013 -2023 yılları arasında, kümülatif enflasyon oranı ile milli gelir büyüme oranı dikkate alındığında, gerek merkezi yönetimin gerekse mahalli idarelerin harcamalarının çok daha fazla arttığı görülmektedir .En çok dikkati çeken harcama ise cari transfer harcamalarıdır .Burada ana neden ise teşvik ve desteklemeler dolayısıyla ,görev zararları ve hazine yardımlarıdır. Kamu personeli harcamaları da bütçe içinde önemli bir yer tutmakla birlikte toplu sözleşme hükümleri ve yasal iş güvencesinden dolayı bu harcamalarda kesinti yapılamaz ama bu harcamalarda tasarruf sağlanabilir, kontrol ve denetim mekanizmaları ve kamu personelinin verimliliğinin artırılması suretiyle mümkün olabilir.

Kamu harcamaları olması gerekenden daha çok mu artıyor sorusuna vereceğimiz yanıt yıllar itibari ile kümülatif enflasyon oranı ile milli gelirdeki büyüme oranından daha fazla merkezi yönetim ve mahalli idarelerin harcamalarının artıp artmadığını kontrol etmemiz ile mümkündür. Maalesef son yıllarda deprem dolayısıyla yapılan harcamaları da bir kenara koyarak, gerek merkezi yönetim gerekse mahalli idarelerin harcamalarının çok fazla arttığını görüyoruz.

Kısaca ülkemiz sıkı maliye politikasını, özellikle 2013 sonrasında tamamen terk ederek, genişleyici ve enflasyonun nedenlerinden biri haline gelen politikalar izleyerek bugünlere gelmiştir.

Kamuda şu anda yaklaşık 5.200.000 memur bulunmakta olup bu sayı nüfusa göre gelişmiş ülke ortalamalarına yakın veya daha az gözükse de, bu kamu görevlilerinin bir kısmı, hem yüksek maaşla müşavir ve pasif görevlere atananlardan oluşmakta hem de gizli işsiz durumundadırlar. Sayıları hiç azımsanmayacak durumda olan bu kamu görevlilerinin, verimli bir şekilde hem tecrübelerinden hem de bilgi birikimlerinden yararlanma yoluna gidilmesi gerekir ya da bu kamu görevlileri özlük hakları da gözetilerek emekliye sevk edilmesi gerekir.

2-Kamuda, ciddi bir israf olup tasarrufa riayet edilmediği, tüketimin fazla olduğu, bilgisayar kullanımına kadar tasarrufa riayet edilmediği gözlemlenmektedir. Bu konuda birim amirlerinin yetkili ve sorumlu tutularak somut adımlar atılmalıdır.

3- Kamuda taşıt kullanımında, hem taşıt kanununa aykırı bir durum, hem de ciddi bir israf olduğu gözlemlenmektedir. Taşıt kanunu gereğince, makam aracı kullanabilecek memurlar hariç, diğer tüm memurlar için makam aracı kullanımı yasaklanmalı, görev için sadece hizmet aracı olarak minibüs tarzı araçlar, kamu filo yönetim sistemi uygulama modeli kullanılarak faaliyete geçirilmelidir.

Bugün, mükellefler bile şirketlerinin aktifinde kayıtlı araçlar için yapılan masraflar ve amortismanların tamamını gider yazamazken ,kamu görevlilerinin şube müdürlerine kadar makam hizmetlerinde kamu taşıtı olarak makam aracı kullanabilmesi, bugünkü koşullarda mevzuata göre kabul edilemez .

4-Özellikle yerel yönetimlerde kamu harcamalarının tasarrufa riayet edilmeden yapılabildiği, öz kaynaklarından gelir elde etme konusunda ise oldukça çekimser kaldıkları ,emlak vergilerinin son dönemlerde tahakkuk ettiği ve tahsil edilmesi gereken dönemde değil de vergi af yasaları ile belirlenen dönemlerde cezasız veya indirimli olarak toplanır hale geldiği görülmektedir

5-Emlak vergilerinin, günün koşullarına uygun, birden fazla evi olanların ise artan tarife kullanılarak yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir. Özellikle büyük şehirler, tatil yöreleri ve civar şehirlerde günümüz koşullarında çok düşük sayılacak emlak vergisine esas değerler mevcut olup ,bu tutarların bile önemli bir kısmı tahsil edilememektedir .Yerel yönetimler ,önemli oranda siyasi saiklerle bunun üzerine gitmemektedirler.

Tabii ki bu maddelerimizi daha da arttırmamız mümkün olup, bize ayrılan köşemizde bu hafta ana hatlarıyla kamu harcamalarına ilişkin alınabilecek tedbirleri bu şekilde özetleyebildim. Özellikle cari transferler ve sermaye transferleri kalemlerine yönelik ayrı bir yazı konumuz olacağını burada ayrıca belirtmek isterim. Haftaya kamu mali yönetiminde, vergiye yönelik olarak özellikle enflasyonla mücadele konusunda alınabilecek somut önerilerimi sizlerle paylaşacağım.