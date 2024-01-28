Halktan tasarruf bekleyenler önce kendilerine baksınlar!

Emekli olmak bir insanın yaşamından çok şeyler alıp götürüyor. Çalışma yaşamında farklı kişilerle, sivil toplum kuruluşları ile kültür, sanat ile uğraşanlarla ilişkileriniz daha sık ve verimli oluyor da, emekli olunca biraz kabuğunuza çekilince tüm bu ilişkiler biraz da olsa azalıyor. Emekli olduktan sonra yılın altı ayını yazlıkta geçirdiğim için İzmit’teki tüm gelişmelerden, hareketlerden haberim pek olmuyor. Bu durumdan memnun olduğumu da belirtmeden geçmeyeceğim. Çünkü bazı olumsuzlukları görünce sinir kat sayım artıyor.

Son günler İzmit’te gezerken, yolculuk yaparken gözüme Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı binalar dikkatimi çekti. Türkiye büyük bir ekonomik çıkmazda. Bu çıkmazdan çıkmak için başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere siyasi iktidar temsilcileri halktan tasarruf yapmaları çağrısında bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı son günlerde tasarruf çağrısını sıkça dile getirmektedir. Dile getirdi de başta kendisi ve bizi yönetenler ne derce buna uyuyorlar? İşte siz siz olun bunu kurcalamayın, sormayın. Bütçe görüşmelerinde2024 yılı için Cumhurbaşkanı Sarayının günlük gideri için 34 milyon 600 lira ödenek ayrılmış. Haydi diyelim ki (İtibardan tasarruf olmaz) orası Cumhurbaşkanı Sarayı.

Yine bütçe görüşmelerinde Büyük Millet Meclisi binasında milletvekilleri için on adet oda yapımı için TOKİ’ye 15 milyon lira ödenmiş. Yani anlayacağınız her oda 1.5 milyon lira. Artık nasıl odalar yapıyorlarsa! Bugün size Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi’nin bazı müdürlükleri ve başkanlıkları için kiraladığı işyerlerinden söz edeceğim. Şöyle Fevziye Durağında tramvaya binin Yenişehir durağında inin. Yol boyunca kaç tane binada Kocaeli Büyük Şehir Belediyesine ait tabela göreceksiniz? Fevziye ile Yeni Cuma durağı arasında yeni yapılan bir işyerine Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı tabelasını görürsünüz. Fuar durağının sol karşı tarafında Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tabelasını görürsünüz.

Devam edin. 15 Temmuz Meydanı’nı geçin. Real’in köşesinde daha önce Kocaeli Tıp Hastanesinin binası Muhtarlık İşleri Başkanlığı olarak kiralanmış. Belediye buraya kira mı ödüyor, yoksa satın mı aldı onu bilmiyorum. Zira bu binanın tadilatı için çok yüklü miktarda bir para harcandığını tahmin ediyorum. Çünkü tadilatı çok uzun sürdü. Bu bina sanıyorum üç, dört yıldır boş duruyor. Yani sahibi bu binayı uzun süre kiraya veremedi.

Devam edin. Real’in bitim noktasında İzgaz’ın daha önce hizmet verdiği bina Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı için tahsis edilmiş. Bu bina için de belediye ne kadar tadilat parası ödendi? Bu bina da iki yıldır boş duruyordu. Devam edin. Doğu Kışla Durağının karşısında yeni yapılan bir bina Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor İşleri Başkanlığı için kiralanmış.

Devam edin. Mehmet Ali Paşa Durağının karşısında veya çaprazında bir bina Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. Bunlar benim tramvay hattında gördüklerim. Buradan soruyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu tür hizmet binalarına aylık ne kadar kira ödemektedir? Sadece kira mı? Bu binaların aydınlatma, ısıtma, personel giderleri ne kadardır?

Ayrıca Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi bu binaların tadilatı için ne kadar para ödemiştir? Belediye uzun süre atıl kalan bu binaların sahiplerine rant sağlamak için böyle bir yola girmiş olabilir mi? Bu konuda yetkililerden bir açıklama bekliyorum. Sanıyorum işyerlerini kiraya veremeyenlere büyük bir kıyak geçilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin eğer böyle bir niyeti yoksa yani belirli kesimlere belirli rant sağlama niyetleri yoksa böyle kurumları sağa, sola dağıtacağına ek bir bina yaparak bu kurumları bir çatı altında toplayamaz mı? Hatta bu kuruluşları Kongre Merkezine taşıyamaz mı? Kongre Merkezi’nin yanına ek bir bina yapamaz mı? Bu kiralamalar konusunda Büyükşehir Meclisi’nden muhalefet gurubu bir soru önergesiyle konuyu meclise getirip, bilgi isteyebilir ve bu konuda halkı aydınlatabilir. 2024 bütçesi 33 milyar lira olarak onaylanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğunu da unutmayalım. Sanıyorum 500 milyon liranın üzerinde borcu olduğu iddia ediliyor. Anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanı’nın “Tasarruf çağrısı” kendi tabanında ve yöneticilerinde pek ciddiye alınmamış gözüküyor.