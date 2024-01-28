Meyve fidanlarıyla ilgili önemli uyarılar

Bahçeleriniz için aldığınız veya kendinizin yetiştirdiği meyve fidanlarının tutmalarını temin etmek için dikimden önce ve dikimden ve sonra yapılması gereken en önemli işler.

Meyve, süs fidanı vesaire bunların büyüyerek verimli olmalarını görmek en büyük zevktir. Fidanında tıpkı bir çocuk gibi bakım ve itinaya, ihtiyacı bulunduğunu hiç bir zaman hatırdan çıkarmamalıdır. Aldığınız fidanları dikmeden önce yapılması gereken önemli işleri şöyle özetleyebilirim.

1-Aldığımız veya kendimizin yetiştirdiği fidanları dikmeden önce hiç bir zaman güneşte ve rüzgârlara maruz bırakmamalıdır.

Zira fidanlar suyunu kaçırır, dikinlece de tutmazlar .

2-Meyve fidanlarını dikmeden önce "SAN JOSE" kabuklu biti ve diğer kabuklu bitlere karşı ilaçlanarak dikilmesi önemlidir ve gereklidir.

3- Dikilecek fidanın kırılmış, zedelenmiş, veya kurumuş kökleri bu noktanın biraz üzerinden kesiniz. Çok fazla uzun olan köklerini kısaltınız.

4- Fidanları dikmeden önce taze sığır gübresi ve toprakla yapılan bulamaca batırıp dikilecek olursa tutmaları bakımından daha faydalı olacaktır ve daha iyi netice alınacaktır.

5- Dikimi sırasında fidanın dibine bir kazık çakmalı ve fidan ona bir hafta boyunca gevşek, bir hafta sonra sıkı şekilde bağlanmalıdır.

Meyve fidanlarını diktikten sonra yapılması gereken önemli işleri şöyle özetleyebilirim .

1- Fidan dikilecek çukuru fidanın büyüklüğüne göre geniş ve kenarları dik çukur açılmalıdır.

2- Fidanlar, fidanlıklardan söküldüğü derinlikten üç ,beş, santim daha derin çukur içersine yapılan yüksekliğe oturtunuz.

3-Kökleri tabii olarak yayınız, iyi toprağı bunların etrafına sıkıştırınız, çukur doluncayaya kadar iyi toprağı kullanın üzerini fakir toprakla doldurun, bu toprağı sıkıştırmayın gevşek bırakın.

4-Fidanlar dikildikten sonra can suyu verilmeli, üst tac dalları budamaları yapılmadır. Fidanlarda sallanmayı önlemek için daha önce rüzgâr tarafına çakılmış olan kazığa gevşek, bir hafta sonra sıkı olarak bağlamak tutmayı garantilemek için faydalı olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.