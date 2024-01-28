BENİM VE AİLEMİN BİLGİLERİNİ  KİMLER KİMLERE SATTI? 

Bir telefon geliyor;

Emniyet görevlisi olduğunu söylüyor!

Benim ve ailemle ilgili her şeyi biliyor.

Sonra;

Filan bankada hesabınız var mı?

Döviz hesabınız var mı?

750 bin TL’yi aşan hesabınız var mı?

Diye soruyor!

Kapatıyorum telefonu.

Birkaç dakika sonra telaşla kardeşim arıyor;

Abi, iyi misin? Bir sorun mu var?

O’nu da aramışlar!

Benimle ilgili sorular sormuşlar ard arda!

O da şaşkın, kapatmış telefonu.

Galiba bir şeyler olmuş,

Diye telaşla beni arıyor!

Bu olay ilk defa olmuyor.

Daha önce de aramışlardı!

İlk kez arandığımda en yakın karakola gittim, arayan şahsın bana ilettiği adını ve telefonunu polise verdim.

Polis aradı, karşısına çıkan şahsa kendisini tanıttı, karşı taraf telefonu kapattı.

Bu ve benzeri olayları çok sık duymaya başladık!

Birileri bir şekilde, vatandaşın bilgilerine ulaşmışlar!

NASIL?

Son zamanlarda “vatandaşın bilgileri satıldı” söylentileri dolaşıyor ortalıkta.

KİM KİME SATTI?

Neden sattı, kaça sattı?

Vatandaşın başına bu “sahte polis çetesini” KİM bela etti?

Ülke yönetimini üstlenmiş olan siyasi iktidar, bu sorunun yanıtını vermelidir!

Bu bilgiler satılmış mı?

Kim ya da kimler satmış?

Konuyu kavrayamayan, korku ve kaygı içine düşen kimi vatandaşların başlarına gelen ya da gelebilecek zararı kim ödeyecek?

Peki ne yapmalı?

Bir emniyet görevlisi arkadaşımla konuştum. Söylediği şu;

Polis, bir vatandaşı arar, “filan konuda ifadeniz için şu karakola gelin” der. Uzun uzun sorular sormaz. Bu ahlaksızlar, ard arda sorular sorarak; cahil, bilgisiz zavallı insan tiplerini kandırıp soyuyorlar. Bu tür aramada derhal telefonu kapatın.”

Sorunun asıl kaynağı nedir?

Ülkemizde İŞSİZLİK ve YOKSULLUK hızla artıyor.

Düşünün; çalışan nüfusun yüzde 57’si asgari ücret ve altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor.

Vatandaşın büyük çoğunluğu “sağlıklı ve dengeli beslenme” olanağından yoksun!

Çocuklarımızın büyük çoğunluğu okula aç gidiyor, aç dönüyor!

SOSTAL DEVLET, çocuklarını bile besleyemiyor!

Bu koşullarda ne akıl, ne mantık ne de dikkat kalır.

Bu yüzden hayatın her alanında, “ahlaki değerler” yok oluyor! “SAHTEKARLIK” ve “ACIMASIZLIK” hızla büyüyor!

Aç it fırın yıkıyor!