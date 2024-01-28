Bravo o müftü yardımcısına!

*”Müslümanlığın dayandığı temel doğruluktur, adalettir. Bir adam adil değilse, dürüst ve doğru bir insan değilse, onun secdesi Allah’a ulaşmaz.”

*”Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa, fütursuzca yetimin hakkına el uzatıyorsa, alnı secdeden kalkmıyorsa da Allah’ın katına ulaşmaz. Kâbe’de yatsa ne yazar? Peygamberimiz, bu tip insanların namazını kılmamıştır.”

*Müslümanlık doğruluk dinidir. Doğru değilsek bizim Müslümanlıkla ilgimiz yok. Az önce söyledim. Adamın sattığı ürün ıslak, terazide ağır gelsin diye. Ne diyor peygamberimiz, ‘Bizi aldatan bizden değildir.’ Bizden değil ne demek, gavur yaa işte gavur. Dinin gidiyor demek, bu kadar büyük bir tehdittir bu. Düzgün ol. Doğru ol. İbadetinin eksiğini gediğini Allah bağışlar.”

*”Yılbaşında hindi yiyin, ama kul hakkı yemeyin. Torpil yapmayı dinine aykırı görmeyenin dini İslam değildir.”

*”Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa, Müslüman değildir.”

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Sevgili okurlarım, okuduğunuz sözler Kırşehir Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’a ait.

Bıyık’ın vaazından bazı satırbaşları…

Adnan Zeki Bıyık vaazlarında sürekli; “doğruluk” diyor, “adalet” diyor, “dürüstlük” diyor, “kul hakkı” diyor, “devlet malına el uzatmak” diyor.

Her vaazında bıkmadan usanmadan Müslümanlığın temel kurallarını bir bir sıralıyor.

Dualarında sık sık Atatürk’ten övgüyle söz ediyor.

Yıllar önce, Gülen cemaatinin ülke yönetiminde söz sahibi olduğu günlerde, “Zaman gazetesi almak caiz değildir” dediği için hedef tahtasına konulmuş ve bu tutumu nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı.

Adnan Zeki Bıyık, böylesine yurtsever, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine böylesine bağlı, Müslümanlığın doğru öğretilmesi konusunda böylesine duyarlı bir din adamı.

Ne yazık ki, Adnan Zeki Bıyık gibilerin sayısı az.

İzliyoruz ve gözlüyoruz, çoğu, iktidarın kayığına binmiş, İslam’ın gerçek değerlerinden uzaklaşmış, dinin siyasi ve ticari rant aracı olarak kullanılmasına destek verir hale gelmiş.

Hatta bazıları adeta “ AKP il-ilçe başkanı gibi” çalışıyor.

Gerçek görevlerini unutup böylesine ileri gidenler var.

Eeee, “Balık baştan kokar” derler.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kıblesi iktidar olunca, aşağıdaki personel de buna göre namaza duruyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, böylesine gerçek misyonundan uzaklaştı.

Dinimize ve halkımıza değil, iktidara hizmet ediyor.

İşte bu nedenle Adnan Zeki Bıyık, “Bir adam kul hakkı yiyorsa, devletin malını yiyorsa, Müslüman değildir” sözüyle bir anda Türkiye’nin gündemine oturuyor.

Oysa söylediği söz, olağanüstü bir söz değil, Müslümanlığın temeli.

Bırakın din adamlarını, “Ben Müslümanım” diyen herkesin kayıtsız şartsız uyması gereken bir kural.

Ama görüyorsunuz, Türkiye dinimiz öylesine yozlaştırıldı ki, bir din adamının vaazında adaletten, doğruluktan ve dürüstlükten söz etmesi, “Kul hakkı yiyenin secdesi Allah’a ulaşmaz” demesi, “büyük olay” olarak kabul ediliyor.

Türkiye’nin “dini hassasiyetler” konusunda getirildiği noktayı varın siz düşünün!

Türkiye, “gerçek İslam’ı” yaşamıyor.

Türkiye’nin yaşadığı, “siyasal İslam”!

Yani “siyasallaştırılmış” İslam…

“ ABD İslam’ı”…

“Emperyalizm İslam’ı”…

Tam bu noktada, Türkiye’nin “iktidar şarlatanlarına” değil, Adnan Zeki Bıyık gibi gerçek din adamlarına ihtiyacı var.

Bravo Kırşehir İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık’a!