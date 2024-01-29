Adliye keşiflerinde fahiş araç fiyatı uygulaması

Mahkemelerde görürsünüz “Adalet Mülkün Temelidir”yazar. Buradaki “MÜLK“ kelimesi esasında “DEVLET” anlamında kullanılır. Yani bu cümle “Adalet devletin temelidir” anlamındadır. Gerçekten birçok devlet adil olduğu için yüzyıllarca yaşamış,birçok devlet de adaletli olmadığı için tarihten silinmiştir. Bunun için devletlerin temel amacı ülkede adaleti tecelli ettirmektir. Adaleti tecelli ettirebilen ülkelerde hukukun üstünlüğü, huzur ve barış vardır.

Düşünebiliyor musunuz, adliyelerde verilen kararlardan memnun olmadığı için sürekli olaylar çıkıyor. Bir ülkenin Yargıtay’ı “Anayasa Mahkemesinin kararlarını tanımıyorum” diyebiliyor. İktidar ve ortağı siyasi parti de aynı görüşte. Oysa ki mahkeme kararlarına uyulması, adaletin de güncel siyasetin dışında, adaletin de bağımsız olması lazım. Ama nerde…..Bu nedenle hukukun üstünlüğü ve adalette Türkiye Dünya sıralamasında giderek geriye doğru gidiyor. Ne yazık ki bu gidişle durum daha da vahimleşecek gibi duruyor.

Bu durum illerde de aynı. Mağdur oldunuz, adalet arayacaksınız. Önce dava açmak için ciddi harçlar ödemeniz gerekiyor. Paranız yoksa yandınız. Dava açtınız,davanız keşfe gideceksiniz ciddi keşif avansları yatıramazsanız yine yandınız. Mahkemelerın masraf için size verdiği 2 haftalık kesin sürede masrafı yatıramazsanız davanız usulden reddediliyor.Adalete ulaşamıyorsunuz.

Burada en çok dikkat çeken konu ise keşif araç yollukları. Önceden insanlar kendi araçları ile yada dışarıdan çağırdıkları araçlarla keşfe gidebiliyorlardı. Şimdi öyle değil. Adalet teşkilatını güçlendirme vakfının (A.T.G.V) illerde kendi araçları var. Mahkemeler kendilerini o araçlarla keşfe gitmek zorunda hissediyorlar.Uygulamada artık dışarıdan araç temin ederek keşfe gitmeniz mümkün değil.

Bu arada vakfın araçlarının fiyatlarını da vakıf belirliyor ve bu fiyatlar da uçuk fiyatlar.

Taksilerde taksimetre açılışı,18.90,00 TL Km başına da 19,00 TL yazıyor. Uzuntarla’ya araçla gidecekseniz 380,00 TL gidiş, o kadar da geliş ödersiniz.Hadi orada bir miktar da beklediniz diyelim. Gidiş,geliş ve bekleme süreleri ortalama 1.000,00 TL olacaktır. Ama vakıf araçlarının fiyatı 2.095 TL yani bir misli fazla. Size başka örnekler vereyim. Başiskele köyler 3.025,00 TL; merkez 1.330,00 TL,Yeniköy 1.620,00 TL, Derince köyleri 3.025,00 TL, Alikahya 1.005,00 TL, İzmit köyleri 3.025,00 TL, Yahya Kaptan Mahallesi 1.005,00 TL, Maşukiye 2.095,00 T’ye gidiyor. Yani piyasanın 2 misli civarında.

Bu tarifeyi vakfın kendi kendine belirleyerek gönderdiği ve mahkemelerin de vakıf araçları ile bu rakkamlar üzerinden keşif yolluk avansları tayin ettiği anlaşılıyor.Bakın her mahkeme kaleminde bu tarifeleri bulacaksınız.

Şimdi soralım;

Adaleti devletin kendisi değildi ,(A.T.G.V) adalet teşkilatını güçlendirme vakfı mı güçlendirecek.? Neden bu vakıf araç kiralama işini üstlenmiş de bu geçim sıkıntısında vatandaştan fahiş fiyata araç parası alınıyor.

Piyasa rakamlarının çok üstünde olan bu rakamları belirleme yetkisi neden vakıfta ve neden mahkemeler bu tarifeyi uyguluyor ?

Neden dışarıdan araç temin edilemiyor da vakıf lehine tekelleşme uygulanıyor. Hatta neden il baroları daha ucuza bu işi yapamıyor da bu iş vakıf araçlarına bırakılmış durumda?

Memleket vakıflara aktarılan kamu kaynakları ile dolu. Vatandaşın geçim sıkıntısı içinde açtığı davalardan da mı vakfa para aktarılıyor.? Adalete genelde ciddi sorunları var. Ama illerde,ilçelerde, yani uygulamada da ciddi sorunları olduğu anlaşılıyor. Burada vatandaşın yanında olması gereken barolara önemli görevler düşüyor. Adalete ulaşmanın yolları ucuzlatılmalı ve kolaylaştırılmalı. Bu nedenle böyle uygulamalara da son verilmeli .