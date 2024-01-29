Selçuk Uztürk ile salyangoz ve mantar üzerine…

Salyangoz için bir şey diyemem ama mantarı sevmeyeniniz yoktur herhalde. Ama sadece sevmekle kalmayız ve zehirliyse yenmeyeceğini de biliriz. Genelde mantar hakkında bildiğimiz sadece budur. O yüzden pazarda köylülerin getirdiği sepetlerindeki mantara uzaktan korkuyla bakardım. Ya zehirliyse…

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Yaşayan Tarih konuğu Kandıralı iş insanı Selçuk Uztürk idi. Ve kendisinden salyangoz ve mantar hakkında bilmediğimiz o kadar çok şey öğrendik ki…

“Değerli konuklar, değerli arkadaşlarım, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi - Yaşayan Tarih sohbetlerinden birinde daha beraberiz. Biz çok Kandıralı ağırladık ama bu defa ki Kandıra’nın çok değerli ailelerinden Uztürk ailesinin lideri. Onların sözcüsü durumunda olan Sayın Selçuk Uztürk bu haftaki bizim misafirimiz.” diyerek açılış konuşmasını yaptı Müzeyyen Ünal ve konuşmasını “Ben biraz giriş konuşmasını uzatacağım.” diyerek ilk defa Selçuk Uztürk ile düğünlerinde tanıştığını ve muhteşem bir salyangoz ziyafetiyle ağırlandıklarını anlattı.

Müzeyyen Ünal, “Biz yaz – kış Kerpe’ye giderdik ve her gidişimizde Kerpe doğasının ikram ettiği mantarları toplardık ama aynı zamanda korkardık. Çünkü o kadar çok ölüm haberi alırdık ki mantarlarla ilgili olarak. Her defasında da dönerken Uztürk Mantar fabrikasında kendilerini bir ziyaret eder ve topladığımız mantarları gösterirdik ve büyük bir ilgiyle bize şunu yiyebilirsiniz, bunu yiyemezsiniz diye bize anlatırlar, bizde döndüğümüzde afiyetle topladığımız mantarları yerdik.” diyerek sözü Selçuk Uztürk’e verdi.

“Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim.” diyerek söze başlayan Selçuk Uztürk ailesini ve ataları Hasan Çavuş’u anlatmayla başladı. “Hasan Çavuş kim? Babası Salih, annesi Hatice… Babasının doğum ve ölüm tarihlerini maalesef bulamadık. Hatice Hanım, 1862 yılında doğmuş 1925 yılında vefat etmiş. Hasan Çavuş’un diğer kardeşleri Mustafa Uztürk 1885 yılında doğmuş ve 1959 yılında vefat etmiş. Aynı zamanda Uztürk Petrol’ün dedeleri.” Aile listesi uzayıp gidiyor, benim buraya yazamayacağım kadar. Selçuk Uztürk, Mustafa Küpçü’den aldığı bütün ailenin kayıtlarını bizlere de bildirdi doğum ve ölüm tarihleriyle birlikte. “Hasan Çavuş başarılı bir asker olduğu için Almanya da özel askeri eğitime gönderilmiş. Yemen ve Galiçya’ da savaşmış ve Ulusal Kurtuluş Savaşına Kuva-i Milliye güçlerine katılmış. Hasan Çavuş Ulusal Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal’ den gelen talimat üzerine Kandıra Bölgesindeki kuvvetleri örgütleyen ve komuta eden Başçavuş rütbesinde bir askermiş. Vatan düşman işgalinden kurtulmuş, savaş sonrası Bağırganlı da hava koruma teşkilatını kurmuş. Kefken’ de karakol komutanlığı yapmış. Ama ne emekli maaşı ne de istiklal madalyası olmadı. Dinine düşkün, çok iyi Kuran okuyan gerçek bir Müslüman’dı.” diyerek Hasan Çavuş’u ve aile hikayesini anlatmaya başladı Selçuk Uztürk. Hasan Çavuş’u Mustafa Küpçü’den de dinledik güzel hikâyeleriyle birlikte. “Hayatımdaki en güzel sürprizlerden bir tanesi Hasan Çavuş gibi bir insanla tanışmaktı. İki nedeni vardı, birincisi ben hem tarihe düşkündüm hem de dini açıdan da çok duyarlı olduğum bir dönemdi. Mutlaka ara tatillerde giderdik ve ben anneannemden önce Hasan Çavuş’a giderdim. Önünde diz çökerdim, anlatırdı ve en büyük pişmanlığım o zamanlar TK 23 teypler vardı, çok zor geldi oradan oraya taşımak. Onun sesini kaydedip, onun anlattıklarıyla kitap çıkaramadığım için kendi kendime kızıyorum.”

Bu arada Hasan Çavuş’u ve Salih Uztürk’ü çok iyi tanıyan eski dönem belediye başkanımız Erol Köse ile telefon konuşması yaptık.

Selçuk Uztürk ve ablası Serpil Uztürk Kurt’un babası Salih Uztürk çeşitli işlerle uğraştıktan sonra İzmit’e taşınarak merubat işi, mantar ve salyangoz işiyle uğraşmış. Ve 2021 yılında seksen sekiz yaşında vefat etmiş.

Serpil Uztürk Kurt, konuşmasında “Önce dedemden bahsedeyim. Dedemin bilgisine bende hayran kalırdım. Bize ilk önce yabancı dil sorar daha sonra dini bilgilerden bahsederdi. İlk duaları dedemden öğrenmişimdir.” diyor. “Babam vefat etmeden son iki yılımı onunla birlikte geçirdim. Babam çok çalışkan ve çok sabırlı bir insandı.” diyerek dedesi ve babasıyla ilgili düşüncelerini bizimle paylaştı Serpil Hanım.

Selçuk Uztürk, 1961 Kandıra doğumlu. “Üçüncü sınıfa kadar Kandıra’da Akçakoca İlkokulu’nda okudum. Ve daha sonra İzmit’ e gelerek eğitimime burada devam ettim” diyor Selçuk Uztürk. “Sonra babamın yanında ticarete atıldım ve öyle devam ettik. 1981 yılında Martaş’ı kurduk ve elli yıldır aynı sektörün, salyangoz ve mantar sektörünün içerisindeyiz. 1985 yılında Yeşim Hanım’la evlendim. Bir kızım var, Galatasaray Üniversitesinde Öğretim Görevlisi. Endüstri Mühendisi olarak görevini sürdürüyor. Bizim Martaş olarak ağırlığımız Uzakdoğu’ya Japonya, Kore ve Çin’e deniz salyangozu ihracatı. Bu yıldan itibaren de İspanya ya konserve mantar gönderiyoruz. Biz 1993 yılına kadar kara salyangozu Fransa ağırlıklı çalıştık. 1993 yılında Uzakdoğu’dan gelen teklifleri değerlendirerek deniz salyangozuna döndük.” diyor Selçuk Uztürk. “Eskişehir, Sakarya ve İzmit’te depolarımız vardı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Eskişehir, Kütahya Adana ve Hatay’dan salyangoz geliyor bizlere. Türkiye de yedi – sekiz ihracatçı firmayız.” Selçuk Uztürk salyangozun ihraç edilmeye hazır hale geliş evrelerini de anlattı bizlere. “Kara ve deniz salyangozunu kabuklarına kadar değerlendiriyoruz. Deniz salyangozu Karadeniz’e mahsus bir üründür. Dalma sistemiyle birde ağ sistemi dediğimiz bir sistem var onunla topluyoruz. Dalarak 40 metreye kadar dalınıyor. Ağ sisteminde de kum nerede varsa orada dalıyoruz. Sadece kum şartı var. İlk olarak 1966 yılında babam bu işe Adana’ya giderek toplayıcılıkla başlamış. 1969 yılında İzmit’e gelerek meşrubat bayiliğini alıyor.( pepsi cola, frigo, tamek) Ve sonrasında 1971 yılında Kandıra’da kendi tesisini kurarak hem meşrubat hem de salyangoz işine devam etmiş. Mantar işine de babamın Alman arkadaşıyla birlikte bu iş için üç yıl boyunca Türkiye’deki bütün ormanları dolaşmasıyla başlıyoruz. 1977 yılında Türkiye de Martaş olarak mantarı ilk ihraç eden firma da biziz. Ve hala da devam ediyoruz. Ama babam Alman arkadaşına mantar gönderemeden arkadaşı vefat etti. Ama biz şimdi Almanya, İsviçre ve Fransa’ya mantar göndermeye başladık. O yıllarda her gün uçakla taze mantar gönderiyorduk. Salamura sistemi çıktı, haşlayıp tuzlayarak gönderdik. Daha sonra soğuk hava tesislerimizi yaparak dondurulmuş olarak göndermeye başladık. Şu an ağırlığımız konserve dondurulmuş olarak gönderiyoruz. Bizim mantarımız üretilmiş değil tamamen doğadan toplanan bir mantar. Ev ortamında mantarı dondurabilirsiniz en fazla beş – altı ay süre içinde tüketmek şartıyla. Ama biz eksi kırk da şokluyoruz, iki sene dayanabiliyor.”

“Annemin babası Mustafa Sarı, amcası ise Turan Sarı’nın babası oluyor.”

Ben aşağı yukarı on beş yıldır Kandıra’dayım. Beş günü fabrika da iki günü İstanbul’da evde geçiyor. Kocaeli Sanayi Odası’nda iki dönem yönetim kurulu üyeliğim vardı. Körfez Rotary Kulübü’nde üyeliğim vardı bir dönemde başkanlığını yaptım. Kocaelispor da yöneticilik yaptım.

Toplantı da o gün Abdullah Köktürk de vardı ve son olarak kandıra hakkında, mantar hakkında ve Uztürk Ailesi hakkında bilgilerini bizimle paylaştı.

Müzeyyen Ünal, kapanış konuşmasında, “biz bugün Kandıralı Hasan Çavuş’u öğrendik. Kandıra’da Uztürk Ailesi’nin Türk toplumuna salyangoz ve mantar ihracatı ile ne şekilde büyük katkılar sunduğunu öğrendik. Kandıra’da bir ekonomi yarattıklarını, sadece Kandıralılara değil, bölgeye de bu işle uğraşanlara da uğraşlarının karşılığını vermek suretiyle Türkiye ekonomisinde ne büyük bir değer kattıklarını öğrendik.” diyerek toplantıyı sonlandırırken öğrendiğimiz bilgiler bizlere tecrübe olarak zihinlerimize yerleşti…