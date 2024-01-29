AKP iktidarında psikolojimiz bozuldu!

Türkiye'nin en büyük online sağlık platformu DoktorTakvimi, 2023 yılı sektör verilerini açıkladı. Veriler, gazetemize de mail olarak atıldı. İnceledim, çok üzücü sonuçlar var. Yapılan araştırmaya göre en çok randevu alınan üç branş sırasıyla Psikoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Psikiyatri olmuş…

Kocaeli; en çok randevu alan 5’inci, nüfusa oranla en fazla randevu alan şehirler arasında ikinci sırada yer aldı. DoktorTakvimi’nin 2023'te Türkiye'nin Sağlık Haritasıyla ilgili değerlendirmesi şöyle;

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Hastalar, hasta yakınları ve sağlık araştırması yapan kullanıcılar ile sağlık profesyonellerini bir araya getiren, Türkiye'de en çok kullanılan özel sağlık randevusu alma uygulaması DoktorTakvimi, 2023 verilerini paylaştı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Sisteminde 200 binden fazla hekim ve uzman profili bulunan DoktorTakvimi'nin profesyonel üye sayısı 2023 yılında 11 bine ulaştı. DoktorTakvimi üzerinden 600 bin randevu alındı, ortalama günlük randevu sayısı 1.600 oldu. En çok randevu alan 10 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Eskişehir Kayseri, Gaziantep ve Adana olurken; nüfusa oranla en fazla randevu alan şehirler ise Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara, İstanbul ve Adana olarak sıralandı.

En çok randevu alınan branş; PSİKOLOJİ

DoktorTakvimi üzerinden en çok randevu alınan 10 branş ise Psikoloji (%24.05), Kadın Hastalıkları ve Doğum (%11.74), Psikiyatri (% 11.60), Pediatri (% 7.69), Diş Hekimliği (% 5.49), Dermatoloji (% 4.82), Beslenme ve Diyetetik (% 4.38), Göz Hastalıkları (% 2.23) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (% 2.14) oldu. Platform üzerinden 95 bin hasta/danışan ise randevusuyla ilgili platform üzerinden görüş ve değerlendirme bildirdi.

73 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

2023 yılında DoktorTakvimi 73 milyon ziyaretçi aldı. DoktorTakvimi'nde 13 milyon hasta/danışan etkileşim kurdu. DoktorTakvimi çağrı merkezine gelen arama sayısı 1.14 milyon olurken, hastalara/danışanlara gönderilen hatırlatıcı ve bilgilendirici SMS sayısı 1.7 milyona ulaştı.

TÜM DÜNYADAN 17.3 MİLYON RANDEVU

İtalya, İspanya, Polonya, Almanya, Brezilya, Meksika, Türkiye, Çekya, Portekiz, Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin olmak üzere tüm Docplanner ülkelerinde ise 17.3 milyon randevu alındı. En fazla randevu alınan beş ülke İspanya, Polonya, Brezilya, İtalya ve Meksika oldu. Bu ülkelerde en çok randevu alınan ilk üç branş ise kadın hastalıkları ve doğum, psikoloji, iç hastalıkları/dahiliye olarak sıralandı. Tüm dünyadan 1.7 milyon hasta/danışan randevusuyla ilgili görüş ve değerlendirme bildirdi.

EN ÇOK ARANAN HASTALIK DİYABET

2023 yılında Türkiye'de arama motoru Google'da en çok aranan üç hastalık sırasıyla diyabet, çölyak, sistemik lupus eriteamatozus olurken, en çok merak edilen hastalıklar ise lupus, şap ve kelebek hastalığı oldu. “Neyim var?” diye düşünenler ise en çok hamilelik, kalp krizi, tansiyon, uyuz ve şeker hastalığı belirtilerini merak edip aradı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK

Konuyla ilgili açıklama yapan DoktorTakvimi Türkiye Ülke Müdürü Hakan Türkoğlu, “Verilere baktığımızda 2023 yılında en çok randevu alınan ilk üç branştan ikisinin psikolojik rahatsızlıklarla ilgili olduğunu görüyoruz. Bu noktada ülkece 2023 yılında stresli ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz.” dedi.

DURUM GERÇEKTEN VAHİM

Haberin özeti şu; 2023'te Türkiye'nin Sağlık Haritası: en çok randevu alınan branş Psikoloji oldu… Psikolojiyi Kadın Hastalıkları-Doğum ve psikiyatri izledi…

Bir ülkede en çok randevu alınan branş psikoloji ise, Türkiye’de yaşayan vatandaşların büyük bir çoğunluğunun içinde bulunduğu durumu siz düşünün.

ZAM… ZAM… ZAM…

AKP iktidarı Türkiye’yi kesintisiz 22 yıldır yönetiyor.

Her gün zam yapılıyor…

Zam manyağı olduk…

Geçim sıkıntısı artıyor..

Ekonomik kriz derinleşiyor…

Gençler, geleceğe umutla bakamıyor…

Bu gelişmeler karşısında insanların psikolojileri bozuluyor.

DoktorTakvimi’nin yaptığı bu araştırma iyi irdelenmeli, yani gidişat hiç iyi değil…