Bu devlet, aklını mı yitirdi?

Sevgili okurlarım, ülkemizde akıl almaz şeyler oluyor.

Ya biz aklımızı yitirdik, olup biteni anlayamıyoruz; ya da devlet aklını yitirdi böyle hesapsız kitapsız, ülkemizin kaynaklarını har vurup harman savuran kararlar alıyor.

Bugün yazacaklarım, bu konuda “ibretlik” bir olay!

Devlet, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıkılmasına, yerine 400 yataklı yeni bir hastane yapılmasına karar veriyor.

Hastanenin yıkılma nedeni, “eskimiş” olması.

Acaba öyle mi, bugün size bunu anlatacağım.

Okurken, lütfen “tarihlere ve parasal tutarlara” dikkat edin!

Yazıda, bir de Derince’deki hastane ile Umuttepe’deki Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin karşılaştırması var.

Biri “eskimiş” diye yıkılacak, diğerinin yıkılması ise hiç söz konusu değil.

Oysa yenilenen Derince Hastanesi, Üniversite Hastanesi’nden daha sonra hizmet vermeye başladı.

Yıkılmasına karar verilen hastane

Yıkılmasına karar verilen Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1993 yılında, 1100 yatak kapasiteli “SSK Kocaeli Hastanesi” olarak hizmete açılmıştı.

Hastane, 43 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerinde kurulu.

Hatırlayın, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de 1996 yılında ilk bu hastanenin bir bölümünde hizmet vermeye başlamıştı.

1999 depreminde bina zarar gördü ve sağlık hizmetleri prefabrike yapılara taşındı.

Hastane, Şubat 2005’te SSK’dan alınıp Sağlık Bakanlığı’na devredildi ve “Kocaeli Derince Devlet Hastanesi” adını aldı.

Yine aynı yıl hastane binasının renovasyonu (yenilenmesi) ihalesi yapıldı.

Yüklenici iki firma, 40 milyon TL’ye aldığı ihaleyi ek işlerle birlikte 55 milyon TL’ye tamamladı.

İhale tarihinde 1 dolar, 1 lira 32 kuruştu.

Yani hastanenin yenilenmesi için 41 milyon 666 bin dolar harcandı.

Hastane tepeden tırnağa yenilendi, 1100 yatak kapasitesi 350’ye düşürüldü, pırıl pırıl, yepyeni, modern bir hastaneye dönüştürüldü.

Poliklinikler Nisan 2007’de, yatak servisleri ve idari birimler ise Şubat 2008’de yeni baştan yaratılan hastaneye taşındı.

Tarihe dikkat edin, Derince’deki hastane aslında 31 değil, 16 yıllık.

Hastane, 5 Ağustos 2008 tarihinden itibaren, “Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi” unvanıyla hizmet vermeye başladı.

Hizmetleri her geçen yıl artarak zirveye ulaşmıştı ki, Nisan 2023’te Kocaeli Şehir Hastanesi’nin hizmete açılmasıyla, kentimizde darbeyi yiyen hastanelerden biri oldu.

Çoğu bölümü kapatıldı, doktorları ve sağlık personeli Şehir Hastanesi’ne çekildi, yatak sayısı 70’e düşürüldü.

Özetle, o koskoca Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi “kuşa” döndürüldü.

Şimdi de “Yıkıp, yenisini yapacağız” diyorlar.

Allah, akıl fikir versin!

41 milyon 666 bin dolar harcanarak tepeden tırnağa yenilenen ve 2008’de (16 yıl önce) hizmete açılan o hastane hiç “eskimiş” diye yıkılır mı?

Aslında, Üniversite Hastanesi daha eski

Şimdi de size İzmit Umuttepe’de bulunan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin durumunu anlatayım.

Hastane, Haziran- 2005’de hizmete girdi.

24 milyon 505 bin dolara yapıldı.

720 yatak kapasiteli.

Tarihlere ve parasal rakamlara dikkat edin!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin son şekliyle açılış tarihi, Şubat-2008.

Üniversite Hastanesi, ne zaman açıldı?

Haziran-2005…

Yani Derince Hastanesi, Üniversite Hastanesi’nden 3 yıl daha yeni.

Derince Hastanesi’ne son yenileme için ne kadar harcandı?

41 milyon 666 bin dolar…

Üniversite Hastanesi kaça yapıldı?

24 milyon 505 bin dolara…

Devlet, yenilenmesine 41 milyon 666 bin dolar (bugünkü kurla 1 milyar 250 milyon lira) harcayıp 16 yıl önce hizmete açtığı koskoca hastaneyi yıkmaya kalkıyor.

Şu hale bakar mısınız?

Şu mantıksızlığa, şu savurganlığa…

İşte bu nedenle “Devlet, aklını mı yitirdi?” diye soruyorum.

Başiskele Belediyesi’nin yanlı tutumu

Bir süredir notumda…

Son günlerde, Başiskele Belediyesi’nin “yanlı uygulamaları” konusunda çok fazla şikâyet mesajları alıyorum.

Şikâyet sahipleri, sıkıntılarını şöyle özetliyorlar:

“Özellikle sahil bandında bazı tesislerin işletme ruhsatı dahi yokken, yine bazı tesisler izin almadan fiziki olarak genişlerken, Başiskele Belediyesi yöneticileri bazı işletmelere sudan sebeplerle baskılar uyguluyorlar.

Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün, bu yanlı uygulamalardan haberi olduğunu sanmıyoruz. Çünkü kendisi bugüne kadar parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davrandı. Sayın Özlü’nün bu durumdan haberi olsun istedik. Çünkü bu yanlı uygulamalar, yaklaşan seçimlerde Yasin Özlü’ye de partisine de zarar verebilir.”

Başiskele’den gelen şikâyetleri dile getirdim.

Karar, Başkan Özlü’nün.