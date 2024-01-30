Hocam, MUAMMER AKSOY’A…   

Tarih, 13 Aralık 1970.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Büyük Amfi’de, arkadaşım Ali Osman Yaramış’la, üniversite yaşamımızın ilk gününü heyecanı içindeyiz.

Önce, adının “Mustafa Kaçaroğlu” olduğunu öğrendiğimiz bir genç çıkıyor kürsüye ve anlamakta zorluk çektiğim bir konuşma yapıyor!

Sonra, bir adam; Prof. Dr. Muammer Aksoy.

Kürsüye iki çanta ile geliyor.

Çantalarının içindeki gazete ve dergileri yayıyor kürsüye.

Sonra, tüm öğrencileri büyüleyen bir konuşma yapıyor.

Konu; Anayasa Hukuku’na giriş.

Dile getirdiği her konuya, somut bir kanıt sunuyor.

İstanbul’da, Harem-Sirkeci arasında satış yapan işportacılar geliyor aklıma!

Kişiliğimi belirleyen ilk olay böyle oluşuyor.

O tarihten itibaren, her gün birkaç gazete alıyor, inceliyor ve sonra da konularına göre, kupür dosyalarında arşivliyorum.

Aksoy hocam, dört yıllık yüksek öğrenim yaşamımda hem öğretmenim, hem de “siyaset ışığım” oldu.

Hatta, öylesine ki, ikinci sınıftan sonra “mesleki seçim” yapmamda da etkili oldu.

Muammer Aksoy, 1961 Anayasası’nı hazırlayan bilim insanlarından biriydi.

“ Türk Hukuk Kurumu” Başkanlığı yaptı.

Türkiye’yi “Avrupa Konseyi” nde temsil etti.

CHP Parti Meclisi üyeliği ve bir dönem milletvekilliği yaptı.

Ülkemize, Cumhuriyet’e, laik Devlet kimliğine yönelik iç ve dış saldırıların ilk farkına varan bilim insanı olarak, Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurdu ve başkanlığını yaptı.

31 Ocak 1990’da, alçakça bir saldırı sonucu bedensel yaşamına son verildi.

Cinayeti üstlenen İslami Hareket, “Tesettür konusunda İslam’a karşı takındığı tavır nedeniyle Müslümanlar tarafından cezalandırılmıştır” iletisi yayınlıyordu!

İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an’da;

Peygamber’e bile yalnızca “tebliğ” görevi veren Yaradan’ın “ÖLDÜRMEYECEKSİN” yasasını tanımayan, bilmeyen, anlamayan CEHALET, bu ülkenin bir bilim insanının canını alıyordu!

Ne yazık ki, o günden bu güne, ne Kur’an’dan ne de “insani değerlerden” ders alamayan, “Sömürü düzeninin efendilerine KÖLE olmuş” ve küçük yaşta “BEYİNSEL TECAVÜZE” uğramış yaratıklar, birçok aydın insanımızın canına kıydılar!

O tetikçileri kullanan, perde arkasındaki “efendileri” bir türlü yakalanamadılar!

Yakalanmaları da kolay değil zaten!

Ama, “kapı kulu yaratıklar” bile yakalanamadılar!

Bu ülkenin, “aydınlık bir beyni” bir “bilim insanı” alçakça yok edildi.

O’nun insanlık dışı katlinden bu güne, ülkemiz her geçen gün biraz daha “emperyalist batağa” gömülüyor!

Tıpkı, Osmanlı Devleti’nin son dönemi gibi “borç batağı” ve “din uleması” kılığındaki “din tüccarları” nın tutsaklığı altında eziliyor ülkemiz!

“Dinde zorlama yok” diyorlar, inanma!

Okul öncesi eğitime bile girdiler!

“İslamiyet’te RUHBAN sınıfı yok!” ama din üzerinden çok yönlü ticaret yapan, cehaleti sömürerek en lüks yaşamı yaşayan kirli eller var!

Bütün bu “kirli oyunların” yıllar önce farkına varan güzel insanları, insanlık dışı yöntemlerde katlettiler.

Şimdi; “Cehaletin Feraseti” yalanı ile kitleleri uyutan, yayınlanmış “tek bilimsel makalesi” olmayan “sözde akademisyenler” elinde heder oluyor gençlerimiz! Üniversitelerimiz perişan!

Öğrencisi olmaktan onur duyduğum, “kişiliğimin temelleri” hocalarım;

Muammer Aksoy, Mümtaz Soysal, Seha L.Meray, Nermin Abadan Unat, Bahri Savcı, Taner Timur, Cahit Talas, Cevat Geray, Suat Bilge, Alaaddin Şenel, Bülent Daver, Bedri Gürsoy, Haluk Ülman, İbrahim Yasa, Sefa Reisoğlu, Cem Eroğul, cemal Mıhçıoğlu, Alim şerif Onaran, Mahmut Tali Öngören’i saygı ve minnetle anıyorum.