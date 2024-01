ÇOK YALNIZIM

Off hocam off, çok yalnızım. Kahvemi bile kendim yapmaktan yoruldum, Biliyor musun? Yalnız uyanmaktan. Yalnız olan her şeyden. Değişik bakış açılarına ihtiyacım var.

Yalnızlığından nefret edeceğine sevsen keşke. En son sana 'İyi insan olma, doğru insan ol' demiştim. Beni dinlememişsin. İyi insanlar, hassas oluyor, bağımlılıklarla mücadele ediyorlar. Her şeyden önce de safça dünyanın emeğini verip değiştirdikleri yaşamlarından öncesini özlüyorlar. Hafızaları değil de duyguları devrede. Zihin ile kalp uyumundan uzaklar.

Ben bu anlattıklarından ne anlamalıyım? Bunlar yalnızlığıma çözüm olacak mı?

Sen benimle sohbete ilk geldiğinde çevrendeki insanlardan şikayetçi değil miydin?

Evet, hem de çok.

Hepsinden uzaklaştın. Eğitimler aldın. İşinde yükseldin. Para biriktirdin. Dünyanın bir kaç ülkesine gittin.

Evet ama yalnızım.

Sen şu anı tespit ediyorsun. Ve bu an katılaşıp seni içine hapsediyor. Bu bir süreç. Sana iyi gelmeyenleri hayatından çıkardın. Yenilerini almaya başladın. Yeni insanların sırası da gelecek. Ama senin ile biraz daha derine gidelim.

Haa, insanlar olacak yani benim hayatımda.

Ama yine gidecekler.

Yapma yaa hocam yıktın beni.

Sen neden sonuca odaklandın böyle. Süreçten sahip olduklarından keyif alıp, hayatındakilere minnettar olsana. Bunlar için verdiğin emeğe ben dışarıdan saygı duyuyorum. Sen sonuçlara kafanı takıp, yaşamına lanet ediyorsun. Senin hayatındaki tek bir şeye sahip olmak için, mesela sağlıklı olmana her şeyini verecek insanlar tanıyorum. Önce kendinle uğraşların için sonra da hayata verdikleri için her an teşekkür etmelisin. Eğer bu yaşantıyı seversen diğer istediklerin önüne serilecek eminim.

Hımm bu cümleler bana iyi geldi hocam. Seni bayağı formunda gördüm. Sevgi dolu olman dorukta. Beni hala gömmedin.

Ben buraya geldiğindeki ölü halini gömmeyi sana bıraktım. Biraz canlandıysan son vuruşa geçebilirim.

Geç de hocam benim çok beğendiğim biri vardı. Kahve içme teklifimi kabul etmiş. Sen ne uğurlu birisin. Öpeceğim ama senin tersinden korkuyorum.

Mecbur mu?

Kim? Ne? Ne oldu? Ne mecbur mu? Yine aynı şeyi yapacaksın ve altından çıkacak şey beni tırsıtıyor.

Hayat, insanlar, yakınların, işin seni mutlu etmeye mecbur mu? Bu dünyayı sen yaratmışsın gibi davranıyorsun. Senin yaşamın diğerlerinin bir parçası. Ve sen bu saydıklarımın hepsi için değerlisin. Şikayet ederek, kendini mutsuz ederek, hep söyleniyorsun. Ben sana bir şey versem. Sen bundan mutlu olmasan. Bir daha niye vereyim. Bence artık büyümelisin. Dertleri, mutlulukları paylaşma zamanı. İnsanlarla denk olduğunu düşün. Sen onlardan daha önce öğrendiğin için pek çok şeyi, onlara kibirli ve yukarıdan bakma. Onları kabul et. İstemiyorsan seçme. Sana insanların ufacık kalbini kırabileceğini kim söyledi?

Sözlerin bittiği yer. Bunlar biraz yargı gibi olmadı mı?

Sana nasıl geldi bilmem. Bana göre bu buz dolu havuza girmek zorundaydın. Yakında hayat sana ateşten olanını hazırlıyor. Seçim senin. Sürece odaklan. Geldiğin yeri unutma. Yolda olmanın keyfine odaklan. Ve bu seni arayan kadını öyle bir sev ki bu sevgi seni daha huzurlu bir insan etsin. Bir de bu kadının en büyük hayali senin ayağına basmakmış. Ona göre sev.

Anaa, Yanımda mısın hocam?

Yok ben bu sefer küçük hanımın tarafındayım. Seni maaf edeceğiz beraberce.

'Yalnızım' demiştim. Bu konu ne ara bu hale döndü. Neyse ben giyinip kahve içmeye gideyim, müstakbel eşimle. Sonra beraber geliriz.

Başımın üstünde yeriniz var. Gelin tabi....