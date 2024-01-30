Makale Yazısı-

Olur olmaz, bilir bilmez…  
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Lafa  niye buradan girdim.

Her mesleğin olduğu gibi hukukun da temel  kuralları vardır ve onlardan ayrı düşünülemez.

Kısacası, bana göre hukuk insani bir anlayıştır.

Bu anlayışa  göre de kuralları olduğu  tartışmasızdır.

Bu kurallar gelişen dünya hayatı ve onun yarattığı gereksinimler açısından daha iyiye ulaşmak için tartışılabilir. Ama var olan kuralların uygulamasında, hukukun temel kurumları ve yürürlükte olan kurallarına açık bir uygunsuzluk yoksa tartışılamaz. Koşulsuz uyulur.

Kısaca sözünü ettiğim üzere, her önüne gelen kişinin, işine geldiği gibi olur olmaz yorum yapmaları toplumsal barış açısından da endişe vericidir.

Yazılı ve görsel basının, özellikle de günümüz koşullarında görsel basının insanlarımız üzerindeki etkisi yadsınamaz.

Hal böyle olunca basın mensubu arkadaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları gerektiği düşüncesindeyim.

Bir kere şunu akıldan çıkartmamak lazım. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hukuk kuralları herkese eşit olarak uygulanır.

Hukukun uygulanmasında cinsiyet, ırk, dil, din, ayrımı olmaz. Sosyal, içtimai ve mali bakımdan ayırım olmaz. Hedef sadece insandır o kadar. Anayasamızda anlamını bulan eşitlik prensibi de bunu gerektirir.

Özellikle görsel medyada çok sık tekrarlanan ve de çok rahatsızlık duyduğum bir durum var.

Adli bir vaka oluyor. Vaka hakkında yapılan işlemler hakkında hukuk nosyonu olmayan birileri çıkıp olur olmaz ahkam kesiyor.

Tutuklandı, tutuklanmamalıydı. Tutuklanmadı tutuklanmamalıydı…

Yahu sen kimisin? 

Tutuklanmanın kanuni düzenlemelerinden haberin var mı?

Dosya içeriğinden haberdar mısın? 

Dosyada ne tür deliller olduğundan haberin var mı?

Devamında gelen yargı sürecinin sonunda çıkan kararlar hakkında cahilane  bulduğum ifadeler.

Efendim tahrik hükümleri uygulanmış, nasıl olur da uygulanırmış?

Efendim takdiri indirim uygulanmış, böyle bir indirim nasıl olurmuş?

 Suçun faili mahkemeye çıkarken takım elbise giymiş, kravat takmış da onun için iyi hal indirimi uygulanmış.

Yahu sen hukukun takdir ettiği tahrik olarak kabul edilebilecek hangi hal ve davranışlardan haberdarsın?

Dosyada bu unsurlardan hangisi var veya olması gerekir ki, tahrik hükümleri uygulanabilsin veya uygulanamasın?

Sanık hakkında takdiri indirim uygulanmasına karar veren mahkeme hakimi veya heyeti bütün duruşmalar boyunca izlediği sanığın tutum ve davranışlarına nazaran takdiren bir indirim uygular veya uygulamaz. Sen bunlardan hangisinden haberdarsın ki olur olmaz ahkam kesiyorsun?

Yüce Türk Milleti adına görev yapan mahkemeleri hangi hakla, hangi bilgi ve donanımla, hangi nosyonla bu şekilde olur olmaz söz ve davranışlarla tartışma konusu yapabiliyorsun?

Mahkemelerde görev yapan Hakim, Savcı ve  Avukatlar ile  adli personelin kişiliklerini frencide eder nitelikte beyanlarda bulunmak hakkını ne  hakla kendinde buluyorsun?

Unutulmasın ki, bu mahkemeler bizim. Bu hakimler bizim. Bu Cumhuriyet Savcıları bizim. Bu Avukatlar bizim. Adli basamakta  yer alan kolluk kuvvetlerinden adliye personelimize  kadar  hepsi bizim. Onların onurunu korumak bizim olmazsa olmaz mecburiyetimiz.

Onları koruyup yücelteceğiz ki adaletimiz olabilsin!

Yukarıda saydığım davranışları aşağıdaki tariflerde değerlendiriyorum.

Ukala diye kime denir?

Türk Dil Kurumu , 'Kendini akıllı ve bilgili zanneden, bilmişlik taslayan kişi' olarak anlatılabilir demiş.

Ukala davranış ne demek?

Ukalâca davranış.  Ukalâlık etmek (satmak, taslamak): Bilgiçlik etmek, bilir bilmez her işe karışmak:

Ona  göre  herfkes haddini hududunu bilecek… 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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