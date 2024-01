“Kirli bir suyu içine katıyorsan,

temiz kalabilmek için deniz olmalısın.

Dostoyevski”

Seçim tarihi yaklaşırken konuşmalar, röportajlar aldı başını gidiyor. Dikkatimi çeken çok konu var ama bu günlerde emeklilerin durumu ön planda. Konuya geçmeden önce emeklilik nedir? Kime emekli denir? Bu konuyu açıklığa kavuşturalım.

Emekli, ne demektir? Kelimenin kökeni Türkçedir. Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar gereği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış olan kimse, tekaüt anlamına gelir.

Çalışan ne demektir? Bir iş yerinde ücret karşılığında görev yapan ya da kendi iş yerinde faaliyet gösteren kimse, personel, eleman anlamındadır.

Şimdi çalışan kişilerle, emekli kişileri karşılaştıralım: Emekli, belirli bir yaşa veya belli bir çalışma süresine ulaşan bireylerin, artık düzenli bir işte çalışmayı bırakarak, belirli bir maaş ya da gelir karşılığında çalışma hayatından çekildiği ve dinlenme dönemine girdiği kişidir. Emeklilik, kişinin çalışma hayatının sona ermesiyle ilgili bir kavramdır. Emekli maaşı ve çalıştığı dönemde oluşturduğu birikimleri ve mal varlığı ile hayatını sürdürür; genellikle çalışmadığından, işleri yoktur. Ancak, bazı emekliler, hobilerine veya ilgi alanlarına yönelerek, gönüllü çalışmalar veya farklı işler yaparak gelir elde edebilir. Ayrıca, emeklilerin bazıları, emeklilik sonrası iş hayatına geri dönmeyi tercih edebilir. Bu durumda, emekli olan kişiler iş arayarak veya serbest çalışarak, gelir elde edebilir.

Çalışanlar, aktif hayatlarına devam eder. Çocuk büyütür, okutur. Durumuna göre sırası geldikçe ev, araba… Neye ihtiyaç duyarsa onun sahibi olur. Belli yaşı alıncaya kadar çalışır. Çalışamayacak duruma gelince emekli olur, keyfine bakar.

Ekonomi insanları bu kadar zorlarlarken zengini de fakiri de ihtiyaçlarını karşılamakta güç durumda olduğu aşikâr. Geçimini her daim zorluk içinde geçirenlerin kaybedecek bir şeyi olmaz. Her daim aynılar; ayaklarını yorganlarına göre uzatmaya alışmışlardır. Parası çok olanların yine paraları çok. Belki bazılarının kârdan kayıpları olmuştur. Durum her zaman aynı şekilde süre gelmektedir.

Emekli maaşlarına verilecek zam yılan hikâyesine dönmek üzeriyken çok şükür çözümlendi. Çözümlendi de sorun halloldu mu? Olmadı doğal olarak. Maaşlara zam lafı otaya atıldığından beri fiyatı artmayan bir şey kalmadı. Gönül isterki ne zam olsun, ne de fiyatlar artsın. Madalyonun bir yüzü böyle…

Madalyonun öteki yüzünde rol yapanlar bulunuyor. Haberleri izlerken habercilerin mikrofon tuttuğu insanların söyledikleri var. Evet, herkes zor durumda bunu anlıyorum. Anlıyorum da anlamadıklarım da var.

Saçı boyalı, giyim kuşamı yerinde, kadın olsun erkek olsun bakımlı insanlar “Emekleyiz. Bu kadar parayla nasıl geçinelim? Çocuk mu okutalım? Kira mı verelim? Tatile mi gidelim?” diyor. Ya da buna benzer sözler söylüyorlar kendilerini acınacak durumda gösterecek mimiklerle…

Merak ediyorum; emekli olduktan sonra mı çocuk sahibi olmuşlar? Çok şükür çoğunluğun da arabası var. Madem evin yok? Küçük, eğitimine devam eden çocuğun var, ne diye emekli oluyorsun? Çalışırken gününü gün edip, har vurup harman mı savurdun? Savurmasaydın… Her şeyi zamanında yapanların, yarınını düşünenlerin hakkını kim ödeyecek? Bir insan kendini bu kadar küçültmemeli.

Bu arada Yahya Kaptan Mahallesi’nin bir sorunundan söz edeyim. Pazar yeri düzenlendi; alt yapısı yapıldı. Ancak pazar yerinin yanındaki park alanı yağmur yağdığı zaman su, çamur altında kalıyor; alt yapı gideri yok galiba. Yine aynı sorun burada da görülüyor. İşin sonucu takip edilmiyor. Kaldırım çok yüksek; pazar arabasını indirecek yer de bulunmuyor. Bu gibi durumlar insanın zekâsıyla oynanıyormuş duygusunu uyandırıyor. Belediyelere bir iş için gitseniz; nokta kadar eksiğiniz olsa işi yapmazlar. Bu durumlara vatandaş hangi gözle bakmalı bilmiyorum. Şikâyet edeceğiniz merci bile bulamazsınız. Yaptık mı yaptık politikasını neredeyse bütün belediyeler uyguluyor.

Derdimi kimlere desem./Başım alıp nere gitsem. Diyesi geliyor insanın.

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.