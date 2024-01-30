Kartepe kayak merkezi, Kocaeli’nin imajına zarar veriyor

Kayak merkezleri ve tatil köyleri; eğer iyi hizmet veriyorlarsa bulundukları kentlerin imajını yukarı çekerler.

Hizmetleri kötüyse de, o kentlerin “imaj değerleri” düşer.

Kocaeli’de de bir “kayak merkezi” var.

Kartepe kayak merkezi…

Pek “kayak merkezi” denecek hali yok, ama biz yine de ağız alışkanlığıyla “kayak merkezi” diyelim.

Koskoca dağ bir firmanın tekelinde, sahibi dağda krallığını ilan etmiş, ne Turizm Bakanlığı kurallarını dinliyor, ne de Ticaret Bakanlığı yönetmeliklerini takıyor.

Dağda; Kocaeli Valiliği’nin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin zaten esamesi (adı, varlığı) okunmuyor.

Dağda bulunan tek otel; Turizm Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri tarafından en son ne zaman denetlendi ve ne işlem yapıldı, çok merak ediyorum.

Kar yağdığından beri bu kayak merkezinden gelen şikâyetlerin haddi hesabı yok.

Dağdaki otelde konaklayanların şikâyetleri ayrı, günübirlik gidenlerin yakınmaları ayrı.

Hepsini yazmaya kalksam, sayfalar almaz.

Gelen şikâyetlerden birini bugün sizinle paylaşmak istiyorum.

Yazan, İstanbul’dan bir okurum.

“Merhaba Tanzer Bey, umarım iyisinizdir.

Ben İstanbulluyum ama yazılarınızı yakından beğeniyle takip ediyorum. Ve size ilk kez yazıyorum.

Yarıyıl tatilinde 3 aile Kartepe Greenpark Otel’de konakladık fakat maalesef hiç memnun kalmadık. Bu kötü deneyimimizi sizinle paylaşmak istedim, belki iyileştirmelere vesile olur.

Otele girişimizle başlayayım. Hoş geldiniz bile demeyen resepsiyona bagajlarımızın odaya taşınması için bellboy sorduğumuzda bir görevlilerinin olduğunu onun da namaza gittiğini söylediler. Çokça şaşırdık ama beklemek istemediğimiz için anahtarlarımızı alıp odalarımıza kendimiz ulaştık. Odamızı ilk açtığımızda içeride hala bir önceki misafirlerin eşyaları vardı ve oda temizlenmemişti. İyi ki açtığımızda içeride kimse yoktu diye düşünerek tekrar dönüp başka oda istedik. Neden sonra odalarımıza yerleştik ama hepimiz için şimdiye kadar kaldığımız en bakımsız ve pis odalardı. Odalar iyi ısınıyordu ama tuvaletler soğuktu ve giderlerinden odaya pis koku yayılıyordu. Halılar ve perdeler leş gibiydi. Telefonların kabloları kopuktu. Otelin geneli de çok zevksiz döşenmişti ve bakımsızdı. Ortak alanlarda her bir köşe kiraya verilmiş ama ya kapalı ya da kalitesiz ürünler uygunsuzca sergileniyordu.

Tek iyi yanı biz yarıyıl tatilinde otelin çok dolu olacağını düşünmüştük, neyse ki pek az müşteri vardı.

Bu arada otelin sahibine de denk geldik, personele bağırıp çağırıyordu. Evet, müşterilerin ortasında…

Yemekler fena değildi, hatta yemekte bizimle ilgilenen garson bey işini gayet iyi yapıyordu, ama son akşam yemeğimizde açık büfedeki bir tatlıdan inanılmaz kötü koku geliyordu, belli ki bozuk yumurtadan yapılmıştı. İlgili personeli uyardık ama tek yaptıkları kendilerini savunmak oldu. Tatlı, büfeden kaldırılmadı bile. O koku hala burnumuzda.

Umarım harika doğanın ortasındaki bu otel hizmet anlayışını değiştirir. Gerçekten yazık, Kartepe çok daha iyisini hak ediyor.

Sevgi ve saygılarımla,

B.İ.”

Nasıl, İstanbullu okurumun bu mesajı, Kartepe kayak merkezinin gerçek yüzünü anlatmıyor mu?

Görevli namazda, valizleri odaya müşteri taşıyor.

Odanın kapısını açıyorlar, bir de bakıyorlar ki eski müşteri odayı henüz terk etmemiş.

Aşağı inip bir başka oda istiyorlar, yeni oda da bakımsız ve pis, perdeleri halıları leş gibi, telefon kabloları kopuk.

Oda sıcak, banyo-tuvalet soğuk, banyo kapısını açınca odaya pis koku yayılıyor.

Ve bozuk yumurtadan yapılmış revani tatlısı…

Şimdi siz o müşterinin kafasındaki bu olumsuzlukları silebilir misiniz?

Silemezsiniz…

Aylar yıllar geçse, bu olumsuzluklar silinmez.

Nerede bu otel?

Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’ndeki kayak merkezinde…

Bu olumsuzluk, sadece kayak merkezindeki otele değil, Kocaeli’ne de Kartepe İlçesi’ne de “eksi” yazar.

Bu böyle biline!

Hiç kimsenin Kocaeli’nin imajını aşağı çekmeye hakkı yok!