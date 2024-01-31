BİZE ÇİLİNGİR GEREK…

Kapalı defansları açmakta zorlanıyoruz.

Bu bir gerçek.

Birçok kişi benimle aynı görüşte olmalı ki, Eyüp maçında bu kadar zorlanmadık.

Bir sekiz numaranın peşine koştuk, ben bu satırları yazarken hala yakalayamadık.

Oysa bizim kapalı defansları açabilmemiz gerek.

Altay maçında bu gerçek bir kez daha önümüze çıktı ki, bu sorunu çözemez isek, hedefe ulaşmakta oldukça zorlanacağımız açık.

Özellikle rakiplerin maçlara daha motive çıkacağı son haftalarda...

***

Kocaelispor’un deplasmanda daha başarılı olmasının sebebi de bu zaten.

Rakip kim olursa olsun, kendi sahalarında daha açık futbol oynuyorlar.

Buda bizim işimizi kolaylaştırıyor.

Kendi evimizde ise rakip kapanıyor ve bizim için kâbus işte o zaman başlıyor.

Daha ayrıntıya girmeye de gerek yok.

Kocaelispor takımının sorunu tek.

Ve bu sorunun maalesef sekiz numara ile fazla bir ilgisi de yok.

***

Bu satırları kimseyi karamsarlığa sokmak için değil, bir gerçeği ifade etmek için yazıyorum ki, bence bu sorunu çözebiliriz.

Kadro kalitemiz de buna müsait olduğuna göre, aşabiliriz.

Yeter ki, Ertuğrul Hoca doğru bir reçete ile ilerlesin ve gereken neşteri vursun.

Ben inanıyorum.

***

Son olarak.

Bildiğim kadarı ile Kocaelispor mali tabloda bu sezon ki bütçeyi aşmış durumda.

Bu sebepten dolayı mali genel kurul gerekebilir.

Yönetim Kurulu konunun üzerine titizlikle gitmelidir ki, eski kâbusları bir kez daha yaşamayalım.

Bu sözleri söylemek için belki biraz erken ama, yine de hatırlatmakta fayda var.

Son yıllarda çıtamız yukarı çıkıyor.

İnanıyorum ki, bir daha aşağıya inmeyecek…