Bunun adı, “çoğunluk diktatörlüğü”dür

Sonunda bunu da gördük.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, yani kendi kendine darbe yaptı.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürerek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasını” tanımadığını ilan etti.

Bu, öyle sıradan bir olay değil.

Bu, bugüne kadar dünyada eşine benzerine rastlanmayan bir olay.

Bu, Türkiye’nin “anayasasız devlet” dönemine geçtiğinin resmen tescili.

Bu, “anayasal düzen”e çakılan son çivi.

Daha ötesi yok!

Anayasası olmayan bir devlete, “devlet” demek mümkün mü?

Bir devleti devlet yapan bütün kurallar ve kurumlar, gücünü anayasadan alır.

Anayasa yoksa, devlet de yoktur.

“Devlet gibi” görünen şey, “şahıs yötetimi”dir.

“Tek kişi” karar verir, “o tek kişiye değişik nedenlerle bağlı çoğunluk”, uyar ve uygular.

Türkiye’de olup biten bu.

Önceki gün TBMM’de yaşanan bu.

AKP ve MHP milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayarak, yani anayasaya darbe yaparak, o tek kişiden aldıkları talimatla Can Atalay’ın milletvekilliğini düşürdüler.

“Biz çoğunluktayız, anayasaya uymasa da biz istediğimiz kararı alırız” diye düşündüler.

İşte bunun adı siyasal literatürde “çoğunluk diktatörlüğü”dür.

Yazık!

AKP ve MHP milletvekillerinin bu tutumlarına çok üzüldüm.

“Milletvekili kalabilmek”; memleketimizden, milletimizden, devletimizden daha mı önemli de “anayasaya darbe yapan karara” parmak kaldırdılar?

Anayasaya darbe yapmak, milletvekillerinin meşruiyetini de ortadan kaldırıyor, bunun farkında değiller mi?

O milletvekilleri, o anayasaya göre seçilip parlamentoya girdiler.

Anayasa yoksa, kendilerinin “hukuki varlıkları” da sona ermiş demektir.

Görüyor musunuz, Türkiye’yi ne hale getirdiler?

AKP, artık resmen “sistem dışı”nda

Ülkeler, belirli bir sistem içinde yönetilirler.

Devletin “kurumları” ve “kuralları” vardır.

Kişiler, dernekler, vakıflar, şirketler ve siyasi partiler; devletin kurumlarına saygı göstererek ve kurallarına uyarak yaşamlarını sürdürürler.

Çağdaş ve uygar ülkelerin sistemi böyledir.

Devletin kurumlarına saygı göstermemek ve kurallarına uymamak, suçtur.

Eğer bu suçu işleyen ülkeyi yönetenlerse, yani yasama (TBMM), yürütme (hükümet) ve yargı ise, durum vahim(çok kötü) demektir.

Ülkeyi yönetenlerin devletin kurumlarına saygı duymaması, daha da ötesinde devletin kurumlarını yok sayması, devletin kurallarına uymaması, “suç”un ötesinde “darbe” anlamını taşır.

Klasik darbelerde, ülke yönetimine el koyanlar önce devletin kurallarını (anayasayı) rafa kaldırırlar.

Kendileri kural koyup, ülkeyi kendi kurallarıyla yönetmeye devam ederler.

Türkiye’de “askeri bir darbe” yaşanmadı.

Yaşadığımız; yasama, yürütme ve yargıyı elinde tutan iktidarın, dışarıdan müdahale olmadan “kendi kendine darbe” yapması.

AKP, yasal yollarla, devletin kurumlarına saygı göstererek ve kurallarına uyarak 21 yıl önce iktidara geldi, şimdi devletin kurumlarını da kurallarını da hiçe sayıyor.

Yani “yasa dışına-sistem dışına” çıktı.

Türkiye, artık “hukuk devleti” değil.

Türkiye’de artık “güçler ayrılığı” yok.

Ama anayasamızın ilgili maddelerine bakın, “hukuk devleti” ve “güçler ayrılığı”, bu ülkenin yönetiminde temel ilkeler.

Daha kötü günler bizi bekliyor

Bugünlerde yatıp kalkıp 31 Mart yerel seçimlerini konuşuyoruz.

Filanca aday gösterildi, falanca gösterilmedi.

Şu parti kazanacak, bu parti kaybedecek.

Hepsi fasa fiso!

Emperyalizm ve yerli işbirlikçileri, Türkiye’ye senaryo yazmış, o oynanıyor.

Önceki gün yaşananlar da bu senaryonun bir parçası idi.

Yapılacak seçimler, göstermelik.

Bundan öncekiler de öyleydi, bu da öyle olacak.

Ortada “anayasal devlet” yok, biz seçim konuşuyoruz.

Anayasal devlet yoksa, seçimi daima güçlü olan (yöneten) kazanır.

Durumumuz ne kadar da iç karartıcı değil mi?

Öyle, ama gerçeğimiz bu.

Yazın bir tarafa, 2024 daha kötü geçecek.

AKP, “anayasayı tanımama” eşiğini aşıp “sistem dışına” çıktı ya, bundan sonra tut tutabilirsen.

Hele şu yerel seçimleri de “kurguladığı gibi” atlatsın, bugünkü Türkiye’yi de mumla arar olacağız.

“Ar damarı çatlamak” bir kişi için ne ise, “sistem dışına çıkmak” da bir parti için odur.

Sistem dışına çıkan bir partinin bundan sonra yapacaklarını hayal dahi edemezsiniz.

Siyasal güç, mutlaka kurum ve kurallarla sınırlandırılmalıdır.

Eğer siyasal güç sınırlandırılmaz ve kontrol edilmezse, bir süre sonra etrafını yakıp yıkan ejderhaya dönüşür.

Daha sonra bu güç, güç sahibine de zarar verir, güç sahibini de yer bitirir.

Uygarlığın birinci şartı, kurallara uymaktır

Toparlayalım.

Uygarlığın birinci şartı, “kuralsız yaşamak” değil, “kurallara uymaktır.”

Kuralsız yaşayan insan, başarılı olamaz.

Kuralsız faaliyetini sürdürmek isteyen dernek, vakıf veya şirket, bir süre sonra kapısına kilit vurur.

Siyasi partiler de, hele hele bu siyasi parti iktidardaysa, “devletin kurallarına” uymak zorundadır.

“Ben kurallara uymuyorum, ben anayasayı tanımıyorum” diyemez.

Derse, kendine de, yönettiği ülkeye de yazık eder.

Anayasayı tanımayarak “sistem dışına” çıkan AKP, hatasını anlayıp mutlaka “sistem içine” dönmeli.

Yasaları eleştirebiliriz, ama yasalara saygı duymak ve uymak zorundayız.

ABD emperyalizminin kuyruğunda bir “kabile devleti” olarak yaşamak, bize yakışmaz.

Türkiye Cumhuriyeti, “anayasal devlet” düzenine, “onurlu ve gururlu” günlerine geri dönmelidir.