KİM, NASIL BEDEL ÖDÜYOR? 

Son iki aydır, üst üste şehitler veriyoruz.

Oysa, her insanın en temel hakkı “yaşama hakkıdır.”

Özellikle de çocuklar ve gençler.

İlginç olan şu ki;

Şehitlerimizin hemen yarısı “Sözleşmeli er” konumunda.

Nedir bu?

İş bulamayan genç, belirli bir maaş karşılığı “asker” oluyor.

2024 yılı için maaşlar;

En düşük er : 17bin 400 lira

Ortalama er : 19 bin lira,

En yüksek : 22 bin 900 lira.

Doğu’da komando er : 35-40 bin TL.

Belirli bir süre sonra “kıdem tazminatı” hakkı oluşuyor.

Mesleki alanlarında iş olanağı bulamayan pek çok genç, “sözleşmeli er” olarak orduya katılıyor. Aldığı maaş bir yana, özellikle de terörle mücadelede ön saflarda fiilen çatışmaya katılan pek çok gencimizi kaybediyoruz. Ülkece üzülüyoruz ama, acıların en büyüğünü anaları, babaları, kardeşleri, eşleri çekiyor! Ve çoğu da en yoksul ailelerin çocukları!

Onlar, “yaşayabilme umudu” ile ölüme gidiyorlar!

Ama bir de “BEDELLİ ASKERLİK” var!

2024 yılı için 182 bin 609 lira 4 kuruş!

Resmi kaynaklar gösteriyor ki; bu ülkede çalışanların yüzde 57’si “ asgari ücret” ile yaşama mücadelesi veriyor!

Asgari ücretin biraz üstünde ve çok üstünde maaşla alanlar da var.

Ama, asgari ücreti bile bulamayan “kayıt ve sosyal güvenlik dışı, zincirsiz köleler” ve sayıları hızla artan İŞSİZLER var!

Bedelli askerlik bedeli parayı kimler verebilir?

Tuzu kuru, geliri yüksek ve daha çok kazanabilmek için askerlik yükünden kurtulmak isteyenler!..

Kimileri de, “ ÖZEL SAĞLIK RAPORLARI” ile işi daha ucuza getirebiliyorlar!

Peki, askerlik görevi her vatandaş için “zorunlu” olması gereken, ONURLU bir görev değil mi?

Osmanlı’da askerlik nasıldı?

Yeniçeri ordusu “paralı” yani profesyonel bir orduydu.

2. Mahmut, isyan ve entrikaların yuvası aline gelen Yeniçeri ordusunu kaldırdı ve Zorunlu Askerlik dönemi başladı.

Padişah için her kişi “Padişahın kuluydu”

Her “kula” da askerlik yoktu!

İstanbul ahalisi, Hicaz’da doğanlar, Arap Bedevileri, Girit Ahalisi, Arnavutlar, Doğu Anadolu’daki bazı vilayetler, nüfusa kayıtlı olmayan aşiretler, Kadılar, Müderrisler, İmamlar, Müezzinler, Tekke Şeyhleri, sonradan Müslüman olanlar ve engelliler, Mızıka-i Hümayun üyeleri, askerlikten muaftılar!

Askerlik görevi, Saray çevresine sokulmayan, Anadolu ve Rumeli Türk halkına aitti!

Gayrimüslümler, ya kendileri adına askerlik yapacak birini bulur (Bedeli şahsi) ya da belirlenen bedeli ödeyerek (Bedel-i nakdi) askerlik yapmazlardı.

Bu nedenledir ki, Osmanlı’da ekonomik alan, Kapitülasyon sahibi yabancıların ya da Osmanlı tebaası olan gayrimüslümlere aitti!

Son Söz;

Askerlik, bir “ULUSAL GÖREV” ve istisnasız her vatandaş için bir ulusal görevdir.

Türkiye Cumhuriyeti bir HUKUK DEVLETİ dir!

“Kanun önünde eşitlik” ANAYASAL BİR HÜKÜMDÜR!

Bakın;

Almanya’nın ek köklü ve “siyasal baskı” tanımayan “Friedrich-Alexandre” üniversitesinin her yıl yaptığı “Akademik Özgürlük” sıralamasında Türkiye, 179 ülke içinde 165. sıraya inmiş!

Türkiye, akademik özgürlük ve HUKUK alanında Suudi Arabistan, Güney Sudan, İran, Nikaragua, Suriye, Belarus, Ekvator Ginesi, Bahreyn ve Eritre ile aynı grup içinde yer alıyor!

Ben, kendi payıma çok utanıyorum, ya sizler?