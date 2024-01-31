AKP Kocaeli’de başkan adaylığı için kimler şanslı?

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde geriye sayım devam ederken, AKP’nin Kocaeli ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merak ediliyor. Kim devam edecek, kim aday gösterilmeyecek? Edindiğimiz bilgiye göre AKP, ilçe belediye başkan adaylarını bugün veya yarın açıklayacak. AKP’de kimlerin aday olduğunu, kimlerin şanslı olduğunu sizler için derledik. İşte ilçe ilçe değerlendirme;

İZMİT BELEDİYESİ

Mart 2019’da yapılan seçimde AKP’nin adayı Sibel Gönül, CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’e karşı seçimi kaybetmişti. Bu seçimlerde CHP’nin adayı yine Fatma Kaplan Hürriyet… AKP’nin adayı kim olacak? Büyük bir bekleyiş var. Kulağımıza gelenlere göre Ali Korkmaz ve Muharrem Tutuş isimleri ön planda… Ali Korkmaz’ın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum.

DERİNCE BELEDİYESİ

Derince’de ilk belediye başkanlığı seçimi 1994 yılında yapıldı… 30 yıldır, bir belediye başkanı üst üste iki dönem başkanlık yapmadı. Her dönemde başka biri belediye başkanlığı yaptı. Bu da 30 yıldır belediye başkanlığı yapanların başarısızlığını gösteriyor. Mart 2019’da yapılan seçimde bu kez koltuğa AKP’nin adayı Zeki Aygün geçti. Aygün, ‘ hizmet belediyeciliği’ yerine ‘gönül belediyeciliği’ni tercih etti. Aygün, Rizeli… Yani AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketlisi… Bu dönem aday gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. Erdoğan’ın memleketlisi olarak bu dönem de aday gösterilirse, sürpriz olmaz. Aygün aday gösterilmezse, en şanslı aday Adnan Pala, sonrasında Kemal Akyürek ve Öztekin Kaşukçi gözüküyor. AKP Derince aday adayları; Adnan Pala, İbrahim Şirin, Merve Karabayır, Öztekin Kaşukçi, Recep Kemal Akyürek… Alınan bilgiye göre Anadolu Eczanesi sahibi ve Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in isminin Derince Belediye Başkan adaylığı için ön planda olduğu öğrenildi. Bakalım AKP, CHP’nin adayı Av. Sertif Gökçe’nin karşısına kimi çıkaracak?

KÖRFEZ BELEDİYESİ

AKP Körfez Belediye Başkan aday adayları; Av. Abdullah Eryarsoy, Alim Erdemir, Ferhat Selvi, Halil Küçük, Hayrettin Deniz, Kürşat Bulut, Mete Bilgin, Muhammet Kurtulmuş, Ömer Bektaş, Sinan Barış Kaya… Yani Körfez’de aday adayı bolluğu var. Ben AKP’li Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün devam edeceğini düşünüyordum.

Ama Söğüt, AKP İl Başkanı Şahin Talus’un belediye çalışanlarına yüzde 49 zam yapılacak demesine rağmen, çalışanlara yüzde 77 zam yapması dikkat çekti. Şener, belediye işçisine jest mi yaptı, yoksa seçilemeyeceğini anlayınca, benden sonra tufan deyip böyle bir karar mı aldı bilinmiyor. Söğüt’ün bu kararı, benim kararımda da değişikliği neden oldu. Söğüt aday gösterilmezse, ibrenin Abdullah Eryarsoy’u gösterdiği konuşuluyor.

KANDIRA BELEDİYESİ

AKP Kandıra Belediye Başkan aday adayları; Ayhan Aydın, Erkan Alkan, Erol Ölmez, Harun Öztaş, Murat Batmaz, Recep Yıldız, Tuncay Akcan, Yakup Karaaslan, Yüksel Gürcan…

Mevcut başkan Adnan Turan’ın ilk dönemi. AKP kanadında konuşulanlara göre Adnan Turan’ın sağlık sorunları nedeniyle dinlendirileceği yönünde. Adnan Turan’ın aday gösterilmesi yine de sürpriz olmayacak. Adnan Turan aday gösterilmezse, köylüye süt parası vermemesiyle gündeme gelmesine rağmen Erol Ölmez’in aday gösterilebileceği konuşuluyor.

KARTEPE BELEDİYESİ

AKP’nin Kartepe aday adayları; Bali Holat, Murat Yıldız… AKP’nin Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın devam edeceğini düşünüyorum.

GÖLCÜK BELEDİYESİ

AKP Gölcük Belediye Başkan aday adaylığına sadece eski ilçe başkanı Çetin Seymen başvurdu. AKP’nin Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in devam edeceğini düşünüyorum.

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ

AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan aday adayları; Adem Özgüneş, Feyzi Utaş, Mesut Çetinkaya, Mücahit Aslan, Orhan Kıvanç, Sadi Özbağ ve Sait Mete.

Mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım’ın akıbeti belli değil. Kimisi anketlerde önce çıkıyor, yine gösterilecek derken, kimisi de gösterilmeyecek diyor. Yıldırım aday gösterilirse sürpriz olmaz. Yıldırım aday gösterilmezse, Mesut Çetinkaya, Feyzi Utaş veya Sait Mete’nin aday gösterilebileceği konuşuluyor.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ

AKP’nin Karamürsel Belediye Başkan aday adayları; Abdullah Yağcı, Alim Baş, Burak Fidan, Ekrem Karahan, Fevzi Mahmut Çelik, İbrahim Sekmen, Kenan Tuzcu, Paşa Ali Elmalı, Savaş Özdemir, Servet Günay, Talip Tolga Berber, Yaşar Alkan, Ziyaettin Akbaş…

Mevcut belediye başkanı Bünyamin Çiftçi’nin değişebileceği konuşuluyor. Çiftçi aday gösterilmezse, yerine eski ilçe başkanı Servet Günay’ın adı ön planda.

DARICA BELEDİYESİ

AKP’nin Darıca Belediye Başkan aday adayı; Ahmet Hakan Hocaoğlu ve Ufuk Acay. Mevcut belediye başkanı Muzaffer Bıyık’ın devam edeceğini düşünüyorum.

GEBZE BELEDİYESİ

AKP’nin Gebze Belediye Başkan aday adayları; Adnan Köşker, Bünyamin Bülbül, Celal Çelikbilek, Kaşif Şahinkesen, Mustafa Altay.

Mevcut belediye başkanı Zinnur Büyükgöz’ün devam edeceğini düşünüyorum.

DİLOVASI BELEDİYESİ

AKP’nin Dilovası aday adayları; Ali Toltar, Aziz Yalçınkaya, Cahit Ekdi, Ekrem Sıtkı Meral, Emre Sarıca, Enver Yıldırım, Ercan Güneş, Erol Özavcı, Fevzi Karadaş, Gülay Artut, İsmail Demir, Mehmet Özay, Mehmet Ramazan Aydemir, Orhan Çarıkçı, Osman Akbulut, Ramazan Ömeroğlu, Recep Laç, Sümeyra Sökmen…

Mevcut belediye başkanı Hamza Şayir’in devam edeceğini düşünüyorum.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ

AKP’de Başiskele Belediyesi için kimse aday adayı olmadı. Mevcut belediye başkanı Yasin Özlü’nün devam edeceğini düşünüyorum.

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Yukarıda size 12 ilçeyle ilgili bir değerlendirmede bulundum.

Sağda solda mevcut 11 ilçe belediye başkanından 3 veya 4’ünün değişeceği konuşuluyor. AKP’nin adayları, bugün yarın açıklanır.

Bakalım AKP’nin adayları kimler olacak?

AKP’nin adaylarının açıklamasıyla birlikte Kocaeli’de seçim süreci de başlayacak.