ÇOK İSTEYEN KAZANDI

Kocaeli Sporumuzun içeride oynadığı bütün maçları izledim. Şimdiye kadar bu kadar istekli arzulu oynayan Kocaelispor izlemedim. Hiç kimse hikaye anlatmasın, analizler yok şöyle, yok böyle yok efendim şans falan filan. Yendik kardeşim, biz daha çok istedik kazandık. Eyüpspor’dan da Altay’dan da daha çok istedik. Maçtan önce maçın zor geçeceğini biliyordum. Eyüpspor bu ligin en iyi takımı en iyi kadrosuna sahip bir takım bu ligin lideri. İnşallah dedim. Futbol şansı diye bir söylem var ya, inanmasam da bugün bizden yana olur diye dua ettim. Duam kabul oldu desem yalan olmaz. Şans dediğimiz olay çalışanın çok isteyenin yanında olur diye söylerim hep…

Maç böyle kazanılır. Isteyeceksin, rakipten daha çok isteyeceksin, hissettireceksin rakibe. O gün ilk kez oyuncusuyla, malzemecisiyle, masörüyle, doktoruyla, taraftarıyla, yöneticisiyle inanan, isteyen bir takım gördüm. Bu beni çok umutlandırdı. İçeride böyle olmamız gerekiyor. Özellikle bu saatten sonra bu şekilde oynamak zorundayız. Kimse kusura bakmasın, Kocaeli’ye gelen hiç bir takım puan alamaz. Bu inanç, arzu ve çoşku olduğu sürece, kimse kusura bakmasın, Körfez’den çıkış yok. Çok fazla teknik, taktik detayına girmek istemiyorum, ama bazı tespitlerim var. Sizle paylaşmak istiyorum. Ne zaman topun arkasına takım halinde geçtiysek, o maçları hep kazandık. Puan kaybettiğimiz maçlara bakıyorum, içerideki Erzurum, Bodrum , Ümraniye, Gençlerbirliği maçları, top onlara geçtiğinde hep geride kaldık, en az 3 oyuncuyla, biz takım olarak kompakt halde oynayamadığımız zaman, puan ve puanlar verdik. Bize karşı kim kapanırsa, çok rahat puanlar alıyor. Kapanan takımları açacak, zorlayacak, yaratıcı bir oyuncumuz yok maalesef. Tanke’nin yanında veya arkasında oynayacak, adam eksilten, iyi şut çeken 3. Bölgede top tutabilen kaliteli bir oyuncuya ihtiyacımız var. Acilen bu tarz bir oyuncu almalıyıız. Artık bu ligde her maç çok zor, telafisi olmayan maçlar oynayacağız.

Büyük Kocaelispor taraftarı, Eyüp maçında nasıl bir güç olduğunu bütün Türkiye gösterdi. Hava soğuk, yollar rezil olmasına rağmen yine harikaydınız. Yine geldiniz, yalnız bırakmadınız her zaman olduğu gibi…

Sporcu kardeşlerim, sizler inandığınızda herkesi yenebilecek güce sahip olduğunuzu gösterdiniz. Artık bu istek arzulu, çoşkulu oyunu istiyoruz. Çıtayı yükselttiniz .Bu saatten sonra bu yoldan dönmek yok. Bizlere hafta sonu güzel bir gece yaşattığınız için TEŞEKKÜRLER Ertuğrul hocam, bu takım senin eserin, mutlaka transfer istediğini biliyorum, inşallah nokta atışı bir transfer yaparız. Yöneticilerim, Belediye başkanlarım, Valim…

Bu şehirde yetkili kimler varsa uyanın artık. KOCAELİ SPOR rotaya girmiştir. Üstünüze düşen ne varsa yaptığınız biliyoruz. Ama yetmez. Çünkü biz Eyüp maçındaki gibi bir olmalıyız. Olmazsak işimiz kolay değil. Bunu bilmenizi isterim. Acilen takviyeler yapmalıyız. Güzel geceler için TEŞEKKÜRLER …

Yöneticilerimden ricam….

Bütün okulları gezip gençlerimizi stada çekmeliyiz. Bir ara bedava formalar dağıtılmıştı .Gerekirse stada gelen bütün gençlere forma verelim. Öğrencilere kızlarımıza ücretsiz olsun maçlar. Olmaz mı?.. Kocaelideki bütün sanayi kuruluşlarına mecburi bilet dayatalım her fabrikaya 1000 bilet. Olmaz mı olur. Belediye başkanlarım çalışanlarına maçlara gitmeleri için teşvik etmeli olmaz mı, olur. İlimizdeki bütün lisanslı sporcular ücretsiz maçları izlemeli. Olmaz mı…

Büyük Kocaelispor taraftarı, Hodri Meydan…

Amatör kümeden bu duruma geldiysek sayenizde geldik. Küsmek yok, darılmak. Yok bahanemiz yok. Ne engeller aşildi. Herkese gösterelim bu haftalarda gösterdiğimiz gibi. Bundan sonra içeride oynadığımız maçlarda stadı dolduralım. Büyük takımın büyük taraftarını herkes görsün diyorum ve son olarak şunu söylüyorum: Bekle bizi İstanbul belanız, Anadolu beyi Kocaelispor geliyor…