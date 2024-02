Ülkemizde özel televizyonlar, Turgut Özal’ın cumhurbaşkanlığı döneminde 1990 yıllarında hayat bulmuş ve ilk olarak Star TV yayın hayatına başlamıştı. Almanya üzerinden, her gün 18:00 ile 23:00 saatleri arasında test yayını yapan Star TV, özel televizyon olarak büyük ilgi gördü. Bunun üzerine ardı arkası kesilmeyen ve çığ gibi büyüyüp çoğalan özel televizyonlar insanlarımızın günlük hayatının vazgeçilmezi oldu. Bu özel televizyonlar yaptıkları dizilerle gündem olmayı başardıkları gibi izlenme rekorlarını da alt üst ederek toplumu da kökten etkiliyor.

Ülkemizde insanların en ucuz eğlence, vakit geçirme, haber alma ve bilgilenme özelliğini taşıyan TV’lerin sayısını bilene aşk olsun. Ben diyeyim 500 siz deyin 1000. Hal böylen olunca ülkemizdeki TV dizilerinde kullanılan kıyafet, takı, makyaj gibi unsurlar moda olur, dizinin çekildiği yer de genelde ziyaretçi akınına uğrar. Bu akım artık bir kültür olarak hayatımızın bir parçası oldu. Muhteşem yüzyıldaki Hürrem Sultan’ın yeşil zümrütlü kolye ve yüzükleri, Kurtlar vadisinde Hekimoğlu türküsü, İstanbullu gelin dizisindeki sanatçının tokası, Diriliş Ertuğrul’un yeniçeri şapkası, derken bunlara bir yenisi de geçtiğimiz hafta yayına giren “İnci Taneleri” dizisinde başrol oynayan ve Pavyon kadınını canlandıran Hazar Ergüçlü’nün giydiği “Kırmızı Güllü Mini Elbise” moda oldu.

Son günlerde FOKS TV’de yayınlanan dizilerden “Kızıl Gonca” ses getirirken, Kanal D ‘de “İnci Taneleri” adlı dizi daha başlamadan ülke gündemine oturmuştu. Dizideki Dilber’in giydiği elbiseye ulaşmak isteyen binlerce kişi arama motorlarına “Dilber kıyafeti “yazınca, bir E-ticaret mağazası da kıyafeti satışa koymuş ve yok satıyormuş. Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaşan Hazar Ergüçlü’nün hayat verdiği Dilber karakteri giydiği kıyafetin yanı sıra, dizideki yaptığı ilginç dansı da öğrenmek için birçok bayan dans salonlarına akın etmiş iyi mi? Hem dans şovu hem elbisesi hem de dansa eşlik ettiği şarkılarla kısa sürede en çok konuşulan dizi için bir cami imamı çıkıp “Astronotumuz bile bu kadar konuşulmadı” diyerek sitem etti. Hazar Ergüçlü’nün dans ederken Erkal Sonel’in seslendirdi “Diber evin yok mu” şarkısında dilberin “YOK” sözlerine üzerine Çılgın Türk erkekleri hemen harekete geçti.

Birçok Türk erkeği DİLBER’ine ev almak için tarlasını, arabasını, hayvanını satmaya başladı. Bir garip ülke olduk vesselam. Türk erkeği üzerinde Dilber kelimesinin ayrı bir yeri vardır. Dikkat çeken, şuh kadın anlamı yüklenen DİLBER her zaman esmer bir kadını çağrıştıran sözcük olmuştur. Dilber adına şiirler, şarkılar, romanlar yazılmış ve filimler çekilmiştir. Sinan Çetin’in yönetmenliğini yaptığı “Berlin in Berlin”' de Hülya Avşar'ın canlandırdığı baş kadın karakterin adıdır örneğin. Ünlü yazar Muzaffer İzgü’nün “Dilber” adlı romanı vardır. Mazlum Çimen'in hayran bıraktıran şarkısı vardır mesela. Sözleri: Dilber suçum nedir / Seni candan sevdiğim mi / Seni Allah gibi bilip / Sana gönül verdiğim mi / Bu sevda gele başına kanlar karışsın yaşına / Gece gündüz ateşine / Hiç durmayıp yandığım mı? “diyor.

Örneğin Dilber dudağı tatlısı vardır. Hümeyra’nın seslendiği bir parçadır Dilber. Karacaoğlan yine Dilber için bir şiir yazmıştır. “Bana 'kara' diyen Dilber Gözlerin kara değil mi?” diye başlayan dizelerinde ‘Dilbere’ olan tutkunluğunu dile getirir. Anlaşılan dilber daha uzun yıllar Türk erkeğin dilinden düşmeyecek. Dizilerdeki hayatlara özenen insanlarımız madalyonun sadece ön yüzünü görüyor. Halbuki madalyonun diğer yüzü de var. Orası pas tutmuş ve karanlık. O karanlık yerlerde kim bilir neler yaşanıyor kimse bilmiyor. O tür hayatlara özenenlerin sonu hep hazin oluyor nedense. Dilber’in arkasındaki zorlukları, vahim olayları bilmeden, kadınlar o elbise ile sadece beğenilmek, popüler dansı taklit etmek ve sadece cinsel arzularını tatmin etmek istiyorlar. O elbise sadece bir elbise değil, o dans sadece bir dans değil. Onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acılarını ifade ediyor aslında.

Okuduğum bir pavyon kadının hayat hikâyesinde kadın doktora gidiyor. Kadın, doktora aşırı içki ve sigara kullandığını, birçok kez de şiddete maruz kaldığını belirtiyor. Doktor istediği tahlilleri incelediğinde malum sonuçla karşılaşıyor. Kadının yaşadığı üzüntüler, acılar ve stres yüzünden mide kanseri olduğunu ortaya çıkıyor. Doktor acı gerçeği Birkaç ay ömrü kaldığını söyleyince, pavyon kadını cevaben “Doktor ben zaten kanserin içindeydim, yaşamıyorum ki öleyim “derken, bu cevabı hepimiz iyi düşünmeliyiz. Yaşadıklarının ölümden de beter olduğunu söylemesi ne kadar hazin bir durumdur.

İnsanlar çok doyumsuzlaştı. Her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Yarın yeni bir akım çıkacak. O da yenilip, içilecek. Tüketilip bitirilecek ve gülüp eğlenilecek. Pavyon hayatı hiçte özendirilecek bir durum değil bence. Herkes yiyip içecek ama hesabı DİLBERLER ödemeye devam edecek. Çoğu da ucuz hayatlarıyla…..