Kartepe, gerçekten “kayak merkezi” mi?

Önceki gün yayınlanan “Kartepe kayak merkezi, Kocaeli’nin imajına zarar veriyor” başlıklı yazım, büyük ilgi gördü.

Koskoca dağın “tekel altında” tutulmasından ve dağdaki tek otelden meğer ne kadar çok kişinin şikâyeti varmış.

Telefon eden, mail atan, mesaj gönderen…

Otel şikâyetlerinin ötesinde, okurlarım bütünüyle “Kartepe”yi sorguluyorlar.

Diyorlar ki:

*Kartepe’de gerçekten bir kayak merkezimiz mi var?

*Kartepe’de kayak merkezi olduğunu kaç Kocaelili biliyor, bu merkezden kaç Kocaelili yararlanıyor?

*Kartepe’de kayak merkezi açıldıktan sonra Kocaeli’de kaç kayak takımı kuruldu, kaç çocuğumuz kayağa başladı? Bu kayak merkezinin şehrimizde kayak sporunun gelişmesine katkısı ne oldu?

*Kocaeli halkı, sahip olduğu kayak merkezine, kendi dağına elini kolunu sallayarak gidebiliyor mu? Kızağını kayıp, kayağını yapabiliyor mu? Kar keyfini yaşayabiliyor mu?

*Koskoca dağ, bir şirketin tekeline nasıl verilir? Tek otelli kayak merkezi mi olur? Tek otelin bulunduğu merkezde, rekabet ve müşteri yararına hizmetten söz edilebilir mi?

Haydi, cevap verin bakalım!

Evet, tek otelin bulunduğu dağa “kayak merkezi” denemez.

Evet, kayak yapılabilen bir dağımız var, ama o dağdan çoğu kişinin haberi yok.

Evet, haberi olanlar da o dağa uygun ekonomik koşullarda inip çıkamıyor.

Evet, kayak yapılan bir dağımız var, ama Kocaeli’de kayak yapanların sayısında bir artış yok.

Evet, Kocaeli halkı o dağdaki kayak bölgesine elini kolunu sallayarak girip çıkamıyor.

Otel bölgesine giriş 200 lira

Okurlarım haklı…

Kartepe’de kayak merkezi var, ama bu merkezden Kocaeli halkı yeterince yararlanamıyor.

Kayak merkezi ile çevre halkı arasında bir türlü sıcaklık sağlanamadı.

Koskoca dağ, yıllardır bir firmanın tekelinde!

Kayak bölgesinde ikinci bir otel yapılamıyor, yeni kayak pistleri açılamıyor.

Canınız istedi, eşinizi çocuklarınızı aldınız, dağa çıktınız…

Şu oteli bir göreyim, oturup yemek yiyeyim, çay içeyim dediniz.

Veya kayağa meraklısınız, kayak yapacaksınız…

Çıktınız yukarı, bir noktaya kadar geldiniz, aaa o da ne, yol bariyerle kesik.

Bir kulübe, önündeki görevli elinde makbuzla sizi bekliyor.

Herhalde araba park yeri için ücret alıyorlar, diye düşünüyorsunuz.

Yirmi lira, otuz lira, bilemediniz kırk veya elli lira…

Görevli, “Kişi başı 200 lira giriş ücreti ödemeniz gerekir” diyor.

“Ne parası bu?”

“Kayak bölgesine giriş ücreti…”

“Bu makbuzla içeride çay kahve içebiliyor muyuz, tost sandviç yiyebiliyor muyuz?”

“Hayır, sadece giriş ücreti…”

Örneğin dört kişisiniz, 800 lira bayılıyorsunuz.

Canınız sucuk-ekmek istedi, tanesi 250 liradan 4 sucuk-ekmek, 1000 Lira daha veriyorsunuz.

Etti mi, 1800 Lira.

İyi para!

Söylendiğine göre, kayak lift ücretleri de dışarıdan gelenler için normalden fazlaymış.

Bütün dağ, bir firmanın

Sevgili okurlarım, Kartepe’de kayak merkezi yapılması konusu uzun hikâye.

Anlatsam, roman olur.

Dağın “Keltepe” olan adı, neden “Kartepe” olarak değiştirilmişti…

Hangi vali döneminde kayak merkezi için ilk adımlar atılmıştı…

Hangi vali, “Ben kendime Keltepe valisi dedirtmem” deyip, yapılan ihaleyi iptal ettirmişti…

İhalenin iptal edilmesi nedeniyle devlet inşaat firmasına ne kadar ceza ödemek zorunda kalmıştı…

Bir Yugoslav firması, “Biz burada kayak merkezi yaparız ve bir kış olimpiyatını da garanti ederiz” deyince ortalık kasıl karışmıştı…

Hangi başbakan, Kartepe kayak merkezinin yerli firmalar tarafından yapılması için devreye girmişti…

Hangi firma kayak merkezinin yapımını üstlenmişti…

Kayak merkezinin yapımı neden durmuştu, uzun süre neden çivi çakılamamıştı…

Ve Özel İdare kayak merkezi haklarını o firmaya nasıl devretmişti…

Şu oldu bu oldu, ben bunun üzerinde durmak istemiyorum.

Önümüze bakalım, geçmişte yapılan yanlışları düzeltmek için çalışalım.

Şimdi herkes elini vicdanına koyup düşünsün, koskoca dağın kullanım hakkının bir firmada bulunması doğru mu?

Bugün bu kenti yönetenlerin hiç mi yaptırım gücü yok?

O firma, canı ne isterse onu mu yapacak?

Teleferik, dağdaki “tekel”i kırabilir mi?

Teleferik, yıllardır bölge halkının bir düşüydü, gerçekleşiyor.

Büyük olasılıkla mart ayı içinde, Derbent-Kartepe Kuzuyayla arasında teleferik çalışmaya başlayacak.

Projeyi gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a teşekkür ediyorum.

Teleferik, kayak bölgesine ulaşım için yapılmadı, mesire yeri olarak kabul edilen Kuzuyayla’ya kadar gidecek.

Halkın, Kuzuyaylaya da olsa Kartepe’ye çıkış inişini kolaylaştıracak.

Bu nedenle teleferiğin “dağdaki tekel”i kırması mümkün değil.

Dağdaki rezillikleri sona erdirmek için başka formüller lazım.

Kartepe’yi yazmaya yarın da devam edeceğim.