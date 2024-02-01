Medyada seçime dair hangi haberler öne çıkıyor?

“Beklenen gün gelecekse, çekilen çile kutsaldır” misali 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için geriye sayım devam ediyor. Seçim süreci yaklaştıkça, siyaset de kızışmaya başladı. Medya Takip Merkezi, “Seçim Coşkusu Medyayı Sardı!” başlığıyla bir değerlendirmede bulundu. Verileri birlikte okuyalım;

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“Adaylık başvuru süreci 20 Şubat’ta sona erecek. Adaylık başvuru süreci devam ederken, medya tarafından en çok işlenen konular arasında adayların kimlikleri, projeleri ve deneyimlerinin öne çıktığı belirtildi.

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Seçim heyecanının gitgide arttığı bu günlerde ülkemiz, yoğun bir seçim atmosferine doğru yol alıyor. Partilerin aday belirleme sürecinden, seçim vaatlerine kadar birçok konu gündemi meşgul ederken, Medya Takip Merkezi'nin metriklere dayalı kapsamlı medya araştırması, yerel seçimlere dair en çok konuşulan konuları gün yüzüne çıkardı. Son bir ayda gerek konvansiyonel ve gerekse sosyal medyada yerel seçimlere yönelik haberler, hız kesmeden artarak gündemi belirliyor.

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Seçime dair öne çıkan haber konuları ise şöyle:

Aday Listeleri: Seçimin yaklaşmasıyla birlikte, medyanın odak noktalarından biri haline gelen 'Aday Listeleri', özellikle büyükşehir belediye başkan adaylıkları arasında büyük ilgi çekti.

Seçim İşbirlikleri: Muhalefet partileri arasındaki ittifaklar önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Partiler arasındaki işbirlikleri, seçim stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Seçim Ekonomisi: Bu başlık altında, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı, yerel seçimlerde önemli bir tartışma konusu haline geldi. Muhalefet partileri, ekonomik politikaları eleştirerek seçim vaatlerini öne çıkardı.

Seçim Güvenliği: Ön planda tutulan bir diğer konu oldu. Yerel seçimlerde, muhalefet partilerinin iktidarın bu konudaki endişelerini dile getirmesiyle, seçim güvenliği meselesi medyada geniş bir şekilde yer aldı.

Belediyelerin Performans ve Projeleri: Yerel seçim gündeminin önemli bir parçasını oluşturan konulardan biri de bu oldu. Seçim öncesinde, belediyelerin performansı, vaatleri, hizmet kalitesi, yatırımları ve projeleri de medyada geniş bir yer buluyor.

MEDYANIN İLGİ ODAĞI: ADAYLARIN PORTRELERİ…

20 Şubat'ta sona erecek olan adaylık belirleme sürecinde partiler, adaylarını belirleme konusunda büyük çaba sarf ediyor. Adaylık başvuru süreci devam ederken, medya tarafından en çok işlenen konular arasında adayların kimlikleri, projeleri ve deneyimleri öne çıkıyor. Seçim kampanyalarının hızlanmasıyla birlikte, adayların kampanyalarına dair haber akışının artması bekleniyor.”

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Medya Takip Merkezi’nin değerlendirmesini yukarıda okudunuz.

Kocaeli’de ilçe belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu belli oldu.

Gözler AKP’nin aday göstereceği ilçe belediye başkan adaylarına çevrildi.

Eli kulağında…

Muhtemelen bu akşam açıklanacak…

Zira cumartesi günü aday tanıtımı yapılacak.

AKP’nin kimleri aday göstereceği merak konusu.