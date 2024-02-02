Perişan edilmiş ağaçlar

Yazımdaki fotoğraflara bakın. Burası Kuruçeşme semtinde bir cadde. Geçen gün orada gezerken İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü elemanlarının, ellerinde bir motorlu testere, buduyorum diye bu Çınar ağaçlarının dallarını doğradıklarını gördüm.

Ağaçların taçlarında baharda yaprak verecek ancak birkaç dal kalmış. Perişan edilmişler.

Dünyanın en geri kalmış ülkelerine gidin, kentlerinde böyle bir şey göremezsiniz.

Neden göremezsiniz? Çünkü oralarda kentin yeşil örtüsünden sorumlu birimin başında kesinlikle Orman Mühendisi, Peyzaj Mimarı veya Ziraat Mühendisi bir kişi vardır.

O kişi bütün bitkiler gibi ağaçların, kökleri ile yapraklarının işbirliği sayesinde beslendiklerini bilendir.

Ama bu fotoğraflardaki durumu yaratanlar, bunun oluşmasına olanak sağlayanlar ağaçların sadece topraktan kökleri ile aldıkları su ve erimiş halde inorganik maddelerle beslendiklerini sanmaktadır.

Halbuki bütün bitkiler gibi ağaçlar yeterli gün ışığında yapraklarındaki klorofil sayesinde köklerinden gelen su ve yapraklarındaki mikroskopik gözenekler yoluyla havadan aldıkları karbondioksiti birleştirip glikoz ve anında havaya saldıkları oksijen oluştururlar. Bunlar olurken kökten gelen suyun fazlasını yaprak yüzeylerinden buhar halinde dışarı salarlar.

Bu olaya fotosentez denilir.

Kış öncesinde yapraklardan kök ve gövdelerine iletip depoladıkları glikozu bahar geldiğinde büyüyüp gelişmelerinde kullanırlar.

Dalları böylesine doğranmış ağaçlarda oluşabilecek yaprak sayısı çok düşeceğine göre:

Oluşabilecek yetersiz fotosentez ile bu ağaçlar nasıl beslenecektir?

Ağaçların kullandıkları karbondioksit ve dolayısıyla dışarıya verdikleri oksijen miktarı azalmayacak mıdır?

Yapraklarından, yaz sıcağında etrafı serinleten buhar halinde su salınımı azalmayacak mıdır?

Onların yapraklarının gözenekleri yoluyla havadan alıp bünyelerinde tuttukları zararlı madde miktarı azalmayacak mıdır?

Yaprakların yüzeylerinde tuttuğu toz miktarı azalmayacak mıdır?

Kesinlikle azalacaktır.

Bu değişimler çevrede yaşayan insanların ruhsal durumları dahil sağlıklarını doğrudan ve dolaylı şekilde olumsuz etkilemeyecek midir? Etkileyecektir.

Tabiatın harika olayı fotosentezin yaşamsal işlevinden, ağaçların soluduğumuz havayı nasıl temizlediğinden haberi olması gerekenler, neredesiniz !

Az kalsın unutuyordum; İzmit Belediyesi, Park Bahçeler Müdürü, Makine mühendisi.