İyi bir liderin özellikleri

Sevgili okurlarımız 2011 yılında yazmış olduğum bir makaleyi bugün tekrar sizlerle paylaşıyorum. O günden bu güne değişen bir şey yok. Üstelik bir yıl önce on ilimizde yaşanan deprem hepimizi derinden etkileyip perişan etti. Hala sorunları çözmüş değiliz. Ülkemiz kısa süre sonra çok önemli bir seçime gidiyor. Bir cadı kazanı kaynatılıyor, kafalar karıştırılıyor insanlar birbirlerine düşürülmeye çalışılıyor provokatörler durumdan vazife çıkarma peşindeler.

Ortalığı karıştırmak için her an her şeyi yapmaya çalışabilirler. Herkes kendisine göre kafasına göre hareket ederek başkasının sesini duymamaya çalışıyor, başkasının hareketlerini görmemeye çalışıyor, herkes kendisine göre bir yol tutturup gidiyor bu bizi sağlıklı bir yola mı götürür? Kesinlikle hayır diyorum. Özellikle siyasilerimizin çok ciddi derecede bölücülükten uzak, tahrik etmeden uzak bir şekilde davranış içinde eylem ve söylem içinde olmaları gerekir. Belden aşağı vurmalar gırla gidiyor, dini duygu ve düşüncelerin istismarı gibi konularda militan partililerin dışında siyasi liderlerin ve adayların söylemlerinden kimse memnun değildir ülkenin gerçek gündemi olan işsizlik ve yoksulluk teğet geçilerek sanal günden yaratılıyor.

Toplumu rahatlatacak feraha ulaştıracak bir takım çalışmaların yeterli olduğuna kimseler inanmıyor. Yılların kronik sorunları hep öteleniyor seçim arifesi yaklaşıyor Bu aşamada mutlaka liderlerimizin bizi bölmeden bizi bir takım payrıştırmadan uzak durmaları gerekir ve yumuşak dil kullanmaları gerekir kavgacı, tahrik edici başkalarını küçümseme ve tahrik etme, paramparça etme bu topluma fayda getirmez. Bu dili kullanan ve yapan liderlere de kalıcı bir rahatlık sağlamaz onun için hepimizin bir ortak noktada da buluşup akıllı mantıklı olmamız lazım, bunların çok iyi düşünülmesi gerekiyor.

İYİ VE GERÇEK BİR LİDER

Lider toplumuna bağlı olmalıdır, bağlı liderler topluma sadık olurlar. Başkalarıyla aynı fikirde olmamak sadık olmamak değildir. Toplumuna zarar veren hareketlere katkı sağlayan ve teşvik eden lider olamaz. Liderlerin aşağılandıkları, istenmedikleri dönemler olabilir. Lider iyi günlerinde ve zamanlarda olduğu gibi ve tehlike anlarında cesaretle hareket etmelidir. Liderlik içten gelen bir duygudur. Onun bunun iteklemesi ile lider olunmaz. Liderin duyguları üzerine baskı artarak devam eder lider her zaman duygusal çöküntüden uzak olmalıdır.

Lider sağlıklı olmalıdır.

Liderde önsezi olmalıdır.

Başka değerlere de saygılı olmalıdır.

Liderler kararlı olmalıdır. Ne zaman hareket edeceğini ve duracağını iyi bilmelidir.

Zamanlamayı iyi bilmelidirler. Zamansız öten horozun başını keserler durumuna düşmemelidir.

Lider, rakiplerini iyi tanımalı ve rekabetçi olmalıdır. Çünkü kazanma mecburiyetindeler.

Lider özgüvene sahip olmalıdır.

Liderler kendisine, astlarına, topluma karşı sorumludur. Başarısızlıkta başkalarına kabahat bulup sorumlu tutmamalıdır.

Liderler inanılır kişi olmalıdır.

Doğru bilgi verecek kadar dürüst ve zeki oldukları herkesçe bilinmelidir.

Liderler koşullar ne olursa olsun güvenilir olmalıdır. Güven kaybına uğrayan kişi lider olamaz.

Lider astlarına yol göstermeli, onları yetiştirmeli, çalışmalarından dolayı ödüllendirmelidir.

Bu liderlik özellikleri Hun İmparatoru Atilla'nın liderlik vasıflarından örneklerdir.

Günümüzde insanlar kovid, deprem gibi birçok nedenlerden dolayı stres içinde olup ekonomik sıkıntılar ile boğuşmaktalar. Acımasız, korkutucu ve ürkütücü enflasyon ile moraller bozuk ve her gün nerede ise sabah akşam zam furyası altında ne yapacaklarını şaşırdılar.

Emekliler sadakaya muhtaç durumdalar.

İnsanlar kırmızı görmüş İspanyol boğaları gibi burnundan soluyorlar. Her an kavgaya hazır durumdalar.

Bu ortamda siyasilerimiz zehirli, tahrik edici ve ayrıştırıcı dil kullanmaktan uzak durmalıdırlar.

Adaletin mülkün temeli olduğu unutulmamalıdır. Peygamberimiz "Bir saatlik adaletli davranmak, bin saatlik ibadete bedeldir" demiştir.

Hepimiz içinde bulunduğumuz geminin karaya sağlam çıkması için çaba sarf etmeyi tarihi görev kabul etmeliyiz.

Özellikle siyasetçiler ve siyasi liderlerimiz tarihi sorumluluk altındalar.

Başka bir Türkiye de yoktur.