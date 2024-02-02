Kartepe kayak merkezi nasıl olmalı?

Görüntü şu:

Kartepe isimli bir dağımız var.

Dağın işe yarar bütün bölgesi bir firmanın tekeline verilmiş.

O firma da tek otelle koskoca dağı keyfince kullanıyor.

Otele gidenler de, günübirlik dağa çıkanlar da kayak bölgesindeki hizmetten hiç memnun değil.

Gelen şikâyetlere bakılırsa, dağa dinlenmeye ve tatil yapmaya değil de, adeta eziyet çekmeye gidiyorlar.

Kayak denince akla ilk kim gelir?

Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Diş Hekimi Hakan Tanta…

Kendisini aradım, bir dokundum, bin ah işittim.

Hakan Tanta diyor ki

“Hakan Bey, Kartepe kayak merkezinden şikâyetler bitmiyor. Siz kayak konusunda şehrin en yetkili kişisiniz, görüşleriniz çok önemli…”

“Tanzer Bey, nasıl anlatsam… Ben Kayak Federasyonu İl Temsilcisi’yim, ama Kartepe kayak merkezi ile bir ilişkim yok. Sadece benim değil, kayak yapan çoğu kişinin ilişkisi yok. O merkezin işletme mantığı başka. Aradan yıllar geçti, kayak merkezi açılalı 20 yıl oldu, bir kaynaşma sağlanamadı. Burada gençlerimizi kayak sporuna yönlendirelim dedik, kulüpler kurduk, artık kayak merkezimiz var diye düşündük, ancak düşündüğümüz gibi olmadı. Biz Kocaeli Kayak Şampiyonası’nı nerede yapıyoruz biliyor musunuz? Genellikle Erzurum’da… Burada imkân bulamadık, bize imkân sağlanmadı, Erzurum’a veya diğer kayak merkezlerine gitmek zorunda kalıyoruz. Bunun ötesi var mı? Bu anlattığım, Kartepe kayak merkezinin durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koymuyor mu? Kayak merkezimiz var, ama kentte kayak kültürü oluşturamadık… Bu kentte kayak yapanlar olarak burnumuzun dibindeki dağda kendimize yer bulamadık.”

“Bildiğim kadarıyla bu kentin kayak yapanları olarak yurt içindeki kayak merkezlerine ve yurt dışına turlar düzenliyorsunuz… Daha çok Bulgaristan’a gidiyorsunuz… Bu tercihiniz neden?”

“Tanzer Bey, bir değil pek çok nedeni var. Bu yıl yine 250 kişilik bir grupla Bulgaristan’ın Bansko Kayak Merkezi’ne gidildi. Orada çok rahat ediyoruz, orada inanmazsınız kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Kayak yapmanın zevkine varıyoruz…”

“Orada neler var, bizde neler yok?”

“Anlatayım… Bu bir vizyon meselesi. Kentleri planlarken vizyon ortaya koyacaksın, koyamazsan güdük kalırsın. Kartepe’de ne yok, Bansko’da ne var? Satırbaşlarıyla karşılaştırayım…

Kartepe ve Bansko karşılaştırması

******

*Kartepe 2004, Bansko 2003’te kurulmuş.

*Kartepe İstanbul’a 1.5, Bansko Sofya’ya 4 saat uzaklıkta.

*Kartepe’nin etrafında 20 milyon, Bansko’nun etrafında 2 milyon insan yaşıyor.

*Kartepe’de kayak pistlerinin toplam uzunluğu 42 kilometre, Bansko’daki pistler 75 kilometre uzunluğunda.

*Kartepe’de 3 lift, 2 adet T bar var, Bansko’da 27 lift ve 1 gondol var.

*Kartepe’de liftler saatte 2 bin 500 kişiye hizmet veriyor, Bansko’daki liftler saatte 24 bin 500 kişiye hizmet ediyor.

*Kartepe bölgesinde toplam 5 otel var, Bansko’daki otel sayısı 117.

*Kartepe ilçesinin nüfusu 136 bin, Bansko’nun nüfusu sadece 15 bin.

*Kartepe’de her yıl Armut Festivali yapılır, Bansko’da kış sezonu Uluslararası Bansko Caz Festivali ile açılır.

*Kartepe’de ısınma doğalgazladır, Bansko’da ısınma odun-kömürledir.

Aklıma geliverenler bunlar. Daha ne olsun? Bansko para basıyor, çevre halkına ve Bulgaristan’a büyük ekonomik katkı sağlıyor, bizim Kartepe ise sadece bir firmaya hizmet ediyor… Kartepe’ye yazık oluyor, Kocaeli’ne yazık oluyor, ülkemize yazık oluyor…”

“Bir de fiyatları çok uygun sanırım…”

“İnanılmaz… Beş gün, üstelik okulların yarıyıl tatilinde, gidiş dönüş konaklama yeme içme hepsi 290 Euro.”

“Peki, Kartepe için ne öneriyorsunuz?”

“Valla bu konu kenti yönetenlerin işi… Eğer Kartepe gerçek anlamda kayak merkezi olacaksa, yukarıdaki tekelin kaldırılması lazım. Yeni otellerin yeni kayak pistlerinin açılması gerekir. Rekabet şart. Rekabet yoksa, düzgün hizmet olmaz. En azından şu yapılabilir… Valilik veya belediye, Kartepe’deki kayak pistlerinin işletmesini üstlensin. Otel bu işten elini çeksin. Kayak merkezine girişin ücretli olması da kaldırılsın. Kocaeli halkı, Sakarya halkı kendi dağı ile bir barışsın.”

Bu sorun mutlaka çözülmeli

******

Sevgisi okurlarım, Kartepe’deki kayak merkezi sorununu anlatmaya çalıştım.

Yıllardır devam eden bir sorun…

Yıllardır herkesin “dokunmaya çekindiği” bir sorun…

Orada bir dağ var, çevre halkı yeterince yararlandırılmıyor.

Orada bir dağ var, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine hatırı sayılır bir yararı yok.

Orada bir dağ var, bir firmanın tekeli altında.

“Burada ne var, şöyle bir bakayım” demek bile parayla!

Bu kentin dağına, bu kentin vatandaşı 200 lira ödeyerek girebiliyor.

Daha ötesi var mı?

Bugüne kadar bu böyle gelmiş, ama böyle devam etmesin!

Yazıktır, günahtır…

Koskoca dağ, bir firmanın tekeline verilemez.

Mutlaka bu sorunun bir çözüm yöntemi vardır.

Bu kenti yönetenler, bu kentin dinamikleri bir araya gelsinler, bu sorunu çözsünler.

Bir “arama konferansı” düzenlensin, bu konferansa yurt içinden ve yurt dışından uzmanlar da davet edilsin, bir “Kartepe vizyonu” ortaya konsun.

Bu böyle devam edemez.

Kartepe’yi, Kocaeli’nin ekonomik ve sosyal hayatına “gerçek anlamda” kazandırmamız şart!