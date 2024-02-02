Bizi Kocaelispor sevgisi birleştirdi

Yine tansiyonun ve şekerin fırladığı bir akşam…

Yürüyüş Yolu, Alemdar derken soluğu Park Cafe’de alıyorum…

Fatma başkanın resimlerinin bulunduğu rengarenk süslenmiş Gülümse Cafe beni de gülümsetiyor…

Kitaplarımda yazdığım tüm anılarımı kitabımı almayanlara da anlatma isteğim var. Ben öldükten sonra, bu bire bir yaşanmış belgeli anılar, bilgiler yok olmasın istiyorum… Oğlum da Kocaelisporlu, tek güvencem o. Benim gibi Çukurbağlı ve Baçlı olan oğlum, bu anıları bire bir yaşadı. Zira, İsmetpaşa Stadı’na ve Kocaelispor kulübüne 5 yaşında girdi…

İki kupa, 3 lig şampiyonluğumuzu gördü. Hatta spor temsilcisi olduğum ve köşe yazıları yazdığım, manşet haberi yazdığım Sabah, Fotomaç, Fotogol gazetelerinde onun da adı çıktı. Zira maçları tribünde o tutuyordu. Yani tam çekirdekten gazeteci yetişti…

Neyse dönelim kafeye…

Masaya eşyalarımı bıraktım ve her zamanki gibi çay almaya gittim. Döndüğümde, benim yan masada iki gencin oturduğunu fark ettim. Benim masamın üstünde tazecik ekmek var ve poşetin üstü açık. Koku odaya yayılmış olabilir. İlk etapta tanımadığım gençlerle sohbet için onları şaşırtan soru sorup büyülerim, sonra da tıpış tıpış dinlerler, beni çok severler (genellikle), anı fotoğrafı çektirirler…

Meslek icabı…

Bu iki genç adama da anı şeyi yaptım…

-Gençler benim ekmeğime baktınız mı ?..

Korkarak:

-Yok ağabey niye bakalım?…

Gülerek:

-37 yıllık gazetecilik hayatımda kimse benim ekmeğime göz dikemedi de ondan…

Başladılar gülmeye…

Şampiyonluklarla gelen Kocaelispor modası, onları da sarmış…

Rahmetli Hüseyin Üzülmez geldi aklıma…

Transferleri kaldıran Hüseyin Üzülmez ve Murat Barış...

Şampiyonluğun yolunu da onlar açmıştı…

Çocuklar iştahla anıları anlatmamı istediler… Ben de üstteki anılardan başlayıp bahis-şike olaylarını, kulübün üzerine kurulan kumpasları, siyaset ilişkisini dilim döndüğünce anlattım…

Ben de rahatladım…

Onlar da…

Bu çocuklar kentin Altın çocukları:

Çolakoğlu Metalurji’de çalışan sportif direktör lisansına sahip Hasan Demirkıyık ve Kocaelispor tutkunu özel güvenlikçi Ahmet İhsan Alataş idi bu çocuklar…

1988’li…

Oğlumla yaşıtlar…

Çok mutlu oldum..

Fotoğraf da çektirdik ve bu satırlar döküldü dilimden…