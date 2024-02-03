Makale Yazısı-

Hiç endişelenmeyin, ördek ‘GAYE’sine ulaştı !..
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Koskoca devlet, kurtarıcı olarak FED yönetim kurulu üyesi bir kadını Merkez Bankası’na direkt getirir mi ?..
Kimse bu kadar salak olamaz…
Uyanık olun…
Türkiye bir dükkan gibi işletiliyorsa…
Kasaya oturttuğunuz insan, en ince ayrıntıları öğrettiğiniz insandır…
Bu insan da, tam borsanın kapanacağı gece istifa ediyorsa…
Hafize de “GAYE”sine ermiş demektir…
Yine, Amerika kasamızı denetledi diyelim…
Hesap soran olacak mı ?..
Buna argo dilde ‘ördeklemek’ denir…
Anlayan anladı…
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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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