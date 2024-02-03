CHP’de evlere şenlik bir aday belirleme olayı

Şaka gibi…

CHP’nin “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı” adayı tespiti, inanın şaka gibi.

“Atasoy Bilgin” ismi açıklandı.

Kim Atasoy Bilgin?

*1974 Kırşehir doğumlu.

*Aslen Artvinli.

*Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu.

*1991’den beri Derince’de yaşıyor ve mesleğini sürdürüyor. Taahhüt işleri yapıyor.

*Değişik dönemlerde CHP Derince İlçe Başkanlığı yaptı. Eylül-2023’te bu göreve bir kez daha seçildi.

Tabii, bütün bu yazdıklarımın ötesinde Atasoy Bilgin’in bir özelliği herkesin dilindedir.

Atasoy Bilgin, CHP Milletvekili Harun Yıldızlı’nın has adamıdır, dahası Yıldızlı’nın aldığı taahhüt işlerinin sürekli taşeronudur.

Derince ilçe kongrelerini, Harun Yıldızlı’nın desteği olmasına rağmen her defasında zorlanarak kazanabilmiştir.

Özetle Atasoy Bilgin, CHP’de “tek başına güçlü bir siyasi figür” değildir.

Kendisini tanımıyorum, ancak gelen bilgilere göre, Bilgin, zamanının büyük kısmını kent dışındaki şantiyelerde geçirmektedir.

Derince dışındaki CHP çevreleriyle de fazla ilişkisi yoktur.

146 bin nüfuslu Derince’ye aday yapmadılar…

Atasoy Bilgin, Derince Belediye Başkanlığı’na aday olmak istiyordu.

“Aday adayı” olarak başvurusunu da yapmıştı.

Çok uğraştı.

Hatta bir ara genel merkezden “olur” aldığı için ilçe başkanlığından istifa etti.

Ancak başaramadı.

Genel merkez; araştırdı, sordu soruşturdu, Derince Belediye Başkanlığı’na Atasoy Bilgin’i değil, Av. Sertif Gökçe’yi aday gösterdi.

Yani, özetle, CHP Genel Merkezi, Atasoy Bilgin’i 146 bin nüfuslu Derince’nin belediye başkanlığı için “yeterli” ve “donanımlı” görmedi.

Şimdi 2 milyon nüfuslu Kocaeli’ne aday

Evet, CHP Genel Merkezi, Atasoy Bilgin’i 146 bin nüfuslu Derince’ye belediye başkan adayı yapmadı.

Ama hemen arkasından 2 milyon nüfuslu Kocaeli’ne “büyükşehir belediye başkan adayı” olarak gösterdi.

“Şaka gibi” demem bundan.

Gerçekten “şaka gibi”!

İlçe belediye başkanlığına aday gösterme, “yetersiz” ve “donanımsız” bul…

Aradan iki hafta geçsin, 12 ilçenin başına, Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göster.

Birisi çıksın, CHP Genel Merkezi’nin aldığı bu kararın mantığını bana bir açıklasın.

Desin ki, şu şu nedenle Atasoy Bilgin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmiştir.

Konuşulanlar…

Biz sorduk, ama CHP Genel Merkezi’nden ses çıkmayacağını, bir açıklama yapmayacaklarını elbette biliyoruz.

Atasoy Bilgin’in neden aday gösterildiğini, bu konuda kulislerde konuşulanları, gelin şöyle alt alta sıralayalım!

Atasoy Bilgin, neden aday gösterildi?

BİR: CHP Kurultayı’nda Özgür Özel’i desteklediği için.

İKİ: Hamisi (koruyucusu) Milletvekili Harun Yıldızlı, bu konuda genel merkeze baskı yaptığı için.

ÜÇ: Parti, aday gösterecek başka kimseyi bulamadığı için.

Sizce bu olasılıklardan hangisi daha kuvvetli?

Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü?

Sebep ne olursa olsun

Atasoy Bilgin’in Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na o sebeple veya bu sebeple aday gösterilmesi, olacak bir şey değil.

Yanlış anlaşılmasın, bu yazdıklarım, Atasoy Bilgin’in şahsı ile ilgili değil.

Çok iyi bir insan olabilir…

İşinde başarılıdır…

Ben CHP Genel Merkezi’nin “ karar verme yöntemini ve etiğini” eleştiriyorum.

100 yıllık bir parti olmakla sürekli övünen CHP, bir Büyükşehir Belediye Başkan adayını böyle belirlememeli.

31 Mart 2024’te yerel seçimlerin yapılacağı beş yıl önceden belliydi.

Sen beş yıl oturup seçimlere iki ay kala “Kimi aday yapayım?” diye telaşa girersen, sonuç bu olur.

Çaresiz kalıp, “Atasoy Bilgin gibi birini” aday gösterirsin.

Bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, toplumda, yıllar öncesinden konuşulmaya başlanır.

O adayın çalışmaları, yıllar öncesinden başlar.

Seçim tarihi geldiğinde, yemek artık pişmiş, yenecek hale gelmiştir.

Atasoy Bilgin, Kocaeli kamuoyunda yeteri kadar tanınıyor mu?

Tanınmıyor…

Bırakın Kocaeli kamuoyunu, kendisini CHP’liler bile doğru dürüst tanımıyor.

Atasoy Bilgin’in bu seçimle ilgili bir hazırlığı var mı?

Yok.

Eeee, ne gibi artıları var da “adayım” diye ortada dolaşacak.

CHP’nin Atasoy Bilgin’i aday göstermesi, tam akıllara ziyan!

Türkiye’de, “AKP’nin rejim yıkıcılığı” karşısında, CHP “siyasi güç dengesi”ni bu zihniyetle mi kuracak?

Yazık!